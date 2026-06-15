La historia detrás de la frase más inesperada de Jurassic Park, según su guionista

El guionista de Jurassic Park contó cómo una frase improvisada terminó convirtiéndose en un clásico

David Koepp, reconocido como uno de los guionistas más influyentes del cine estadounidense, compartió con On Film… With Kevin McCarthy los secretos de su proceso creativo, la escritura de escenas de acción en películas emblemáticas y vivencias de sus colaboraciones con figuras como Steven Spielberg.

Su experiencia con Jurassic Park y su reciente aporte en El día de la revelación marcaron la manera en que concibe la relación con el público y el valor del trabajo colaborativo en Hollywood.

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Koepp basa su trabajo en la experimentación constante, la capacidad de construir expectativas y revertirlas, y una apuesta por la interacción activa del espectador. Destaca la importancia de anticipar reacciones, de cuidar el ritmo visual y de sostener una colaboración estrecha con intérpretes y directores; rasgos que definen tanto sus adaptaciones como sus guiones originales.

David Koepp explicó que su método de guionismo se apoya en sorprender al público, construir expectativas y revertirlas en películas como Jurassic Park (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Desde sus recuerdos más tempranos, Koepp asocia el cine con momentos de su infancia. “Uno de mis primeros recuerdos es ver Butch Cassidy and the Sundance Kid en el Pix Theater de Waukesha, Wisconsin. Debía tener cinco años”, contó en la entrevista.

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También rememoró cómo su madre le insistió en trasnochar para ver Notorious en televisión y la vez que, a los 12 años, se escapó a escondidas para asistir a una función de Jaws. “Nunca volví a nadar en un lago de la misma forma”, afirmó.

El descubrimiento de que tras cada película existen autores fue decisivo. “Recuerdo que, viendo Raiders of the Lost Ark, pensé por primera vez: ‘Alguien escribió esto, puedo imaginarlo haciéndolo’. Ahí empecé a preguntarme si sería posible dedicarme a algo así”, explicó.

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El método de escritura de David Koepp

David Koepp explicó que su método de guionismo se apoya en sorprender al público, construir expectativas y revertirlas en películas como Jurassic Park (REUTERS/Carlos Jasso)

La principal enseñanza de Koepp es el poder de sorprender: “Lo que más me impactó fue ver cómo una acción puede revertir lo que uno espera. Te preparan para un desarrollo, pero ocurre algo distinto y ahí surge una satisfacción enorme porque no lo anticipaste”. Vivencias como la célebre escena de Raiders of the Lost Ark, donde Indiana Jones soluciona un enfrentamiento de modo inesperado, le enseñaron el efecto del giro narrativo.

Sobre la repetición y la estructura, sostuvo: “Constantemente preparamos elementos para luego retomarlos. La repetición es una de las herramientas más fuertes; lo ideal es que cada vez aporte algo nuevo”. Subrayó su interés en involucrar activamente al público: “Mi relación con la audiencia es mi relación conmigo mismo como espectador. Si escribo A y B, quiero que el espectador descubra C y participe en la película”.

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Al reflexionar sobre su formación, Koepp recordó a su profesor Richard Walter, quien citaba a Billy Wilder para ilustrar cómo un gesto mínimo, como quitarse el sombrero en el ascensor solo ante una mujer ajena al matrimonio, puede decir más de una pareja agotada que páginas enteras de discusiones. “La película debe dejar espacio para que el espectador complete la historia y se involucre”, dijo.

David Koepp contó que en El día de la revelación buscó equilibrar la tensión de una persecución con el momento emocional posterior (UIP)

Diferenció la escritura original de la adaptación: “Las novelas son inherentemente internas; el cine es completamente externo. Adaptar implica traducir pensamientos en acciones que puedan verse. William Goldman siempre mencionaba que, al adaptar Marathon Man, tuvo que repensar casi todo salvo una escena enteramente visual”.

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Cómo trabaja con los directores

Trabajar con directores: de Spielberg a De Palma Para Koepp, la relación entre guionista y director es fundamental. Contó que, al trabajar con Brian De Palma en Snake Eyes, la secuencia inicial fue transformada gracias a la visión del director: “La secuencia era casi igual en el guion, pero él propuso que fuera una toma larga. Reescribí el tramo y ahí entendí el verdadero sentido de colaborar”.

La personalidad de cada director influye desde la escritura. “Cuando sé quién va a dirigir, inconscientemente escribo pensando en su estilo. Si es para Soderbergh, tiendo a ser más sutil; si es para mí, soy más directo. Todos tienen personalidades distintas y eso moldea las escenas y diálogos”.

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David Koepp explicó que escribe de modo distinto según el director y ajusta escenas y diálogos al estilo de Steven Soderbergh o al suyo propio (Andy Kropa/Invision/AP)

Con Spielberg, la colaboración implicó adaptar el guion a una búsqueda constante de realismo emocional: “Steven siempre piensa en cómo se sienten los personajes después de la acción. Busca que la vulnerabilidad aparezca incluso tras la mayor tensión”, relató al pódcast.

Personajes, nombres y frases de sus guiones

Algunas frases de su carrera suelen tener orígenes inesperados. “’Hold on to your butts’ (Aguanten sus traseros), en Jurassic Park, la tomé de Bob Zemeckis durante unos visionados de Death Becomes Her. Me gustó tanto que la agregué ese día al guion”, reveló.

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Reconoció que muchas de estas expresiones se resignifican cuando las interpretan los actores: “Al Pacino improvisó ‘Here comes the pain’ (Aquí viene el dolor) en Carlito’s Way y funcionó tan bien que la usamos luego en otra película. Antes me molestaba que no dijeran exactamente mis frases, pero entendí que la aportación de los actores solo las enriquece”.

Al recordar el rodaje de Apartment Zero, destacó cómo Colin Firth sumó gestos y reacciones propias: “Entrar completamente en el personaje genera momentos que no estaban en el guion. Ahí aparece el aporte del oficio actoral”.

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Cómo escribe las escenas de acción

David Koepp señaló que las escenas de acción deben estar escritas con ritmo, precisión y claridad visual para que el lector sienta la velocidad del guion (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Respecto a la escritura de acción, Koepp insistió en no dejar la definición de la escena al director. “la acción debe estar escrita para que quien lee el guion sienta el ritmo. Si se busca velocidad, las hojas deben pasar rápido. No hay que describir sin precisión ni extenderse; es necesario ser específico y ofrecer claridad visual”, señaló.

Al abordar escenas recientes junto a Spielberg en El día de la revelación, narró cómo se buscó equilibrar la tensión de una persecución con el momento emocional posterior. “Steven quería mostrar el impacto emocional después de la acción, no quedarse solo en la adrenalina. Por eso se sumó una escena adicional donde los personajes muestran la huella de lo vivido; es una segunda liberación para el espectador”.

La perspectiva de David Koepp subraya un oficio hecho de colaboración, artesanía e intercambio creativo. La construcción intencionada de expectativas, la participación activa de intérpretes y cineastas y la atención al detalle definieron películas como Jurassic Park y El día de la revelación.