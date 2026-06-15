Transfer365 concentró el 91.12% de las transferencias inmediatas en 2025 en El Salvador

El informe institucional reveló un volumen inusual y un porcentaje dominante dentro del sistema, junto con un detalle de uso en jornadas no laborales que cambió la lectura del crecimiento (Foto cortesía BCR)

El sistema financiero de El Salvador consolidó en 2025 a Transfer365 y amplió plataformas digitales impulsadas por el Banco Central de Reserva (BCR). Según el Informe de Labores 2025, el país avanzó en la digitalización de pagos y transferencias, con ahorro en comisiones y mayor acceso para usuarios, empresas y entidades públicas.

Transfer365 se consolidó como el eje de las transferencias interbancarias inmediatas. La plataforma operó sin interrupciones ni comisiones, con acceso las 24 horas, los siete días de la semana y cobertura nacional a través de bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), procesó 55,744,399 operaciones en 2025, por un monto total de USD 42.890,15 millones, lo que representó el 91.12% del mercado nacional de transferencias inmediatas.

PUBLICIDAD

El 23,2% de esas operaciones, equivalente a 13,820,404 transacciones y USD 3,348.35 millones, correspondió a transferencias efectuadas en fines de semana y días de asueto. El BCR indicó además que la gratuidad del servicio permitió un ahorro acumulado de USD 265.87 millones en comisiones desde su lanzamiento hasta el cierre de 2025. También estimó que 48 de cada 100 transferencias ordenadas por personas naturales fueron realizadas por mujeres.

El gráfico de Infobae ilustra el monto en millones de US$ y el volumen de operaciones del sistema Transfer 365 Business en El Salvador de 2024 a 2025, destacando un cambio significativo en la infraestructura a partir de mayo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operaciones empresariales y pagos regionales

El servicio Transfer365 Business atendió operaciones empresariales de alto valor, principalmente en sectores como fondos de pensiones, inversiones en títulos valores y pagos a proveedores. Durante 2025, se liquidaron USD 10,133.07 millones en 66,833 transferencias.

PUBLICIDAD

El análisis del BCR mostró una evolución en el volumen y monto de operaciones durante el bienio 2024-2025, con una reducción a partir de mayo del año pasado por la migración de infraestructura de procesamiento desde el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) hacia Transfer365.

Transfer365 CA-RD permitió la integración regional de pagos en Centroamérica y República Dominicana. En 2025, la plataforma gestionó 737 transferencias de ingreso regional por USD 42,78 millones y 60.665 transferencias de egreso regional por USD 345,55 millones.

El mayor flujo se dirigió hacia República Dominicana, con USD 97,16 millones, seguido por Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. El servicio, disponible 24/7, se posicionó como un medio de pago para transferencias regionales.

PUBLICIDAD

Infografía de Infobae mostrando la distribución del monto transaccional de egresos regionales en Centroamérica y República Dominicana para el año 2025, en millones de USD, con fuente del Banco Central de Reserva de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión de pagos digitales e inclusión financiera

El avance en digitalización también se reflejó en Transfer365 Móvil, que reportó 392.972 operaciones en 2025 por un total de USD 60.91 millones. Esta modalidad mostró un crecimiento en la adopción de transferencias desde dispositivos móviles.

En la estrategia para ampliar la inclusión financiera, el Sistema de Pagos PAY se consolidó como una solución digital para la población no bancarizada o con acceso limitado a servicios financieros. PAY permite la apertura de cuentas digitales mediante el uso de DUI, número de celular y correo electrónico, sin cargos ni comisiones en transacciones entre usuarios.

Al cierre de 2025, se registraron 1.854 personas naturales y 331 emprendimientos. El despliegue operativo incluyó puntos del Área Metropolitana de San Salvador y mercados municipales, para facilitar el acceso a servicios financieros en zonas con baja bancarización.

PUBLICIDAD

El BCR detalló que PAY ofrece funcionalidades como pagos con código QR, operaciones de cash in y cash out, y transferencias entre usuarios y comercios. La plataforma también permite la generación de estados de cuenta digitales, lo que favorece la formalización de negocios y el acceso a crédito.

Supervisión, transferencias internacionales y cheques

El gráfico de Infobae detalla los egresos de $11,115.34 millones e ingresos de $10,266.48 millones de los bancos del sistema financiero salvadoreño al 15 de mayo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la vigilancia y modernización de los sistemas de pago fue una prioridad para el BCR. Se supervisó a 41 participantes, incluidos bancos, cooperativas, proveedores de dinero electrónico y administradores de sistemas de pago.

De acuerdo con el informe, se implementaron medidas como la adopción del estándar internacional ISO 20022 para operaciones internacionales y el uso de Transfer365 para el pago de pensiones de AFP Confía, lo que mejoró la cobertura y seguridad de los pagos electrónicos.

PUBLICIDAD

La supervisión incluyó más de 300 monitoreos de canales digitales, evaluaciones a proveedores de servicios y la elaboración de nuevos indicadores estadísticos para el seguimiento del desempeño de los sistemas. El informe también consignó la implementación del Sistema Punto Financiero, una herramienta de georreferenciación que permite visualizar puntos de acceso financiero a nivel nacional e identificar oportunidades de inclusión.

En transferencias internacionales, los bancos realizaron 1.378 operaciones de egreso por USD 11,115.34 millones y 1,320 de ingreso por USD 10,266.48 millones durante 2025. En paralelo, la compensación de cheques mantuvo su peso para ciertos segmentos, con 2.247.064 cheques compensados por USD 15.182,88 millones, aunque esa cifra mostró una tendencia a la baja frente a años anteriores.

PUBLICIDAD