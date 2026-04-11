Honduras

Comisión del Congreso Nacional en Honduras cita para el lunes a los cuatro funcionarios electorales suspendidos

El juicio político busca fortalecer la rendición de cuentas y la institucionalidad democrática ante posibles irregularidades en altos cargos estatales.

Guardar
El juicio político recibió un respaldo parlamentario histórico con 91 votos favorables en la sesión legislativa. (Foto: Proceso Digital)
El juicio político recibió un respaldo parlamentario histórico con 91 votos favorables en la sesión legislativa. (Foto: Proceso Digital)

La comisión especial designada por el Congreso Nacional ha convocado para el lunes 13 de abril a cuatro funcionarios suspendidos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades políticas en el marco de un juicio político.

Las comparecencias no solo definirán el futuro de los acusados, sino que constituyen una prueba de los mecanismos de control legal y político en el Poder Legislativo.

El Congreso Nacional aprobó el inicio del juicio político con 91 votos, una cifra que pone de manifiesto el amplio respaldo que existe entre los diputados para profundizar en la investigación, de acuerdo con la información difundida.

Esta votación representa uno de los apoyos parlamentarios más significativos que ha recibido una iniciativa de control institucional en la presente legislatura, según consta en los registros del hemiciclo.

Todos permanecen suspendidos mientras se sustancia el proceso ante el Parlamento. La comisión especial ha fijado un cronograma preciso: Ochoa comparecerá a las 9:00 de la mañana; Morazán, a las 11:00; Mejía, a la 13:00; y Gutiérrez, a las 15:00, conforme quedó establecido oficialmente en el cronograma legislativo.

El cronograma oficial establece horarios específicos para cada comparecencia según lo dispuesto por la comisión del Congreso Nacional. (Redes sociales)
El cronograma oficial establece horarios específicos para cada comparecencia según lo dispuesto por la comisión del Congreso Nacional. (Redes sociales)

según explicó la diputada del Partido Nacional Tania Pinto —integrante de la comisión especial—, estará marcado por el “pleno respeto” al derecho de defensa de los investigados y por la observancia estricta del debido proceso.

Pinto declaró que “se les está brindando todas las garantías para que puedan ejercer su defensa de manera adecuada” y que los funcionarios “han sido debidamente notificados por la Secretaría del Congreso Nacional”, lo que los habilita a preparar argumentos, reunir pruebas y delinear su estrategia previa a las comparecencias.

Entre los elementos que la comisión especial pondrá a disposición de los acusados figura el acceso completo a la denuncia, lo que asegura, en palabras de Pinto, que podrán analizar a fondo las pruebas presentadas, conocer cada acusación y estructurar los contrargumentos.

Además, el procedimiento contempla la presentación de testigos y la revisión de certificaciones emitidas por distintas instancias, recursos que, según informaron fuentes legislativas, serán claves a la hora de sustentar o refutar las imputaciones planteadas.

El procedimiento parlamentario vigente permite que la comisión analice exhaustivamente las causales alegadas, lo que desembocará en la elaboración de un informe final destinado al pleno del Congreso Nacional. Dicho informe contendrá las conclusiones sobre la posible existencia o no de responsabilidad política de los cuatro funcionarios investigados.

La comisión especial otorga acceso integral a la denuncia y pruebas, permitiendo a los acusados preparar su defensa y presentar testigos. (Foto: Cortesía)
La comisión especial otorga acceso integral a la denuncia y pruebas, permitiendo a los acusados preparar su defensa y presentar testigos. (Foto: Cortesía)

Mientras tanto, el consejero suspendido Marlon Ochoa informó al pueblo de Honduras que rechazará la convocatoria para comparecer ante un juicio político. La decisión, comunicada por el funcionario en sus redes sociales, se basa en que, según sus palabras, la medida de destitución “ya está sentenciada”.

Ochoa dirigió sus críticas a la comisión especial responsable del proceso, a cuyos integrantes calificó como “verdugos”.

El proceso, respaldado por 91 votos legislativos y con garantías de transparencia y derecho a la defensa, busca determinar si existe responsabilidad política, en una jornada clave para la institucionalidad democrática.

Analistas y representantes de la sociedad civil observan el desarrollo de este juicio político como una oportunidad para sentar precedentes positivos, siempre que el procedimiento se mantenga libre de instrumentalización partidaria. El escrutinio público y la observación ciudadana han sido destacados como factores críticos para la legitimidad y aceptación de cualquier resolución legislativa.

Temas Relacionados

Hondurascongreso nacionaljuicio politicocitaciónMarlon OchoaMario Morazan

Últimas Noticias

Cuerpo de Jesler Estuardo Palacios es localizado en el lago de Atitlán tras siete días de búsqueda

El despliegue de recursos humanos, tecnología y apoyo animal culminó con la recuperación de un hombre, proceso que implicó jornadas diurnas y nocturnas en un entorno considerado de alta complejidad

Cuerpo de Jesler Estuardo Palacios es localizado en el lago de Atitlán tras siete días de búsqueda

El ministro Marco Villeda presenta propuesta de reforma integral del Ministerio Público como aspirante a fiscal de Guatemala

En el marco del proceso de selección para fiscal general, el titular de gobernación expuso un plan institucional que prioriza la independencia, el rigor técnico y la protección a personas afectadas por el delito en Guatemala

El ministro Marco Villeda presenta propuesta de reforma integral del Ministerio Público como aspirante a fiscal de Guatemala

La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

Un mensaje oficial reconoció la unidad y capacidad de recuperación de la sociedad dominicana tras el colapso ocurrido en 2025, mientras las familias continúan enfrentando las secuelas emocionales y sigue abierto el proceso legal

La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

A partir del 12 de abril, la compañía Volaris dejará de ofrecer servicios aéreos entre El Salvador y otros países centroamericanos, según la comunicación oficial emitida por la aerolínea a través de un comunicado

La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

Fuerza Pública decomisa más de 22,000 cremas dentales de presunto contrabando en la frontera norte de Costa Rica

El cargamento, valorado en más de ₡20 millones, fue detectado oculto bajo abono orgánico durante un control vehicular en Cutris de San Carlos

Fuerza Pública decomisa más de 22,000 cremas dentales de presunto contrabando en la frontera norte de Costa Rica

TECNO

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Así funciona la innovadora batería que desafía al litio: más durabilidad y menos complicaciones

Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

El secreto tecnológico de la NASA para la reentrada de Orion con Artemis 2: resiste el regreso de la Luna

WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

ENTRETENIMIENTO

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

Así nació Livia, la madre de David Chase que marcó el tono más realista y crudo de Los Soprano

De personajes groseros a héroe de acción: la evolución de Chris Pratt en la industria del cine

La noche en que todo pudo terminar: Arsenio Hall y la anécdota que salvó Un príncipe en Nueva York

¿El universo de Tintín sigue vigente? Peter Jackson y Andy Serkis reavivan la esperanza de una nueva aventura

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

MUNDO

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

El control del régimen iraní limita la reactivación del tránsito en el Estrecho de Ormuz

Por qué el comercio de mamíferos silvestres puede abrir la puerta a la próxima pandemia

Sigue la violencia en Medio Oriente horas antes de las negociaciones: Israel y Hezbollah intercambiaron ataques

El principal negociador ucraniano destaca avances en las conversaciones con Rusia

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’