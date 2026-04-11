Comisión del Congreso Nacional en Honduras cita para el lunes a los cuatro funcionarios electorales suspendidos

El juicio político recibió un respaldo parlamentario histórico con 91 votos favorables en la sesión legislativa. (Foto: Proceso Digital)

La comisión especial designada por el Congreso Nacional ha convocado para el lunes 13 de abril a cuatro funcionarios suspendidos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades políticas en el marco de un juicio político.

Las comparecencias no solo definirán el futuro de los acusados, sino que constituyen una prueba de los mecanismos de control legal y político en el Poder Legislativo.

El Congreso Nacional aprobó el inicio del juicio político con 91 votos, una cifra que pone de manifiesto el amplio respaldo que existe entre los diputados para profundizar en la investigación, de acuerdo con la información difundida.

Esta votación representa uno de los apoyos parlamentarios más significativos que ha recibido una iniciativa de control institucional en la presente legislatura, según consta en los registros del hemiciclo.

Todos permanecen suspendidos mientras se sustancia el proceso ante el Parlamento. La comisión especial ha fijado un cronograma preciso: Ochoa comparecerá a las 9:00 de la mañana; Morazán, a las 11:00; Mejía, a la 13:00; y Gutiérrez, a las 15:00, conforme quedó establecido oficialmente en el cronograma legislativo.

El cronograma oficial establece horarios específicos para cada comparecencia según lo dispuesto por la comisión del Congreso Nacional. (Redes sociales)

según explicó la diputada del Partido Nacional Tania Pinto —integrante de la comisión especial—, estará marcado por el “pleno respeto” al derecho de defensa de los investigados y por la observancia estricta del debido proceso.

Pinto declaró que “se les está brindando todas las garantías para que puedan ejercer su defensa de manera adecuada” y que los funcionarios “han sido debidamente notificados por la Secretaría del Congreso Nacional”, lo que los habilita a preparar argumentos, reunir pruebas y delinear su estrategia previa a las comparecencias.

Entre los elementos que la comisión especial pondrá a disposición de los acusados figura el acceso completo a la denuncia, lo que asegura, en palabras de Pinto, que podrán analizar a fondo las pruebas presentadas, conocer cada acusación y estructurar los contrargumentos.

Además, el procedimiento contempla la presentación de testigos y la revisión de certificaciones emitidas por distintas instancias, recursos que, según informaron fuentes legislativas, serán claves a la hora de sustentar o refutar las imputaciones planteadas.

El procedimiento parlamentario vigente permite que la comisión analice exhaustivamente las causales alegadas, lo que desembocará en la elaboración de un informe final destinado al pleno del Congreso Nacional. Dicho informe contendrá las conclusiones sobre la posible existencia o no de responsabilidad política de los cuatro funcionarios investigados.

La comisión especial otorga acceso integral a la denuncia y pruebas, permitiendo a los acusados preparar su defensa y presentar testigos. (Foto: Cortesía)

Mientras tanto, el consejero suspendido Marlon Ochoa informó al pueblo de Honduras que rechazará la convocatoria para comparecer ante un juicio político. La decisión, comunicada por el funcionario en sus redes sociales, se basa en que, según sus palabras, la medida de destitución “ya está sentenciada”.

Ochoa dirigió sus críticas a la comisión especial responsable del proceso, a cuyos integrantes calificó como “verdugos”.

El proceso, respaldado por 91 votos legislativos y con garantías de transparencia y derecho a la defensa, busca determinar si existe responsabilidad política, en una jornada clave para la institucionalidad democrática.

Analistas y representantes de la sociedad civil observan el desarrollo de este juicio político como una oportunidad para sentar precedentes positivos, siempre que el procedimiento se mantenga libre de instrumentalización partidaria. El escrutinio público y la observación ciudadana han sido destacados como factores críticos para la legitimidad y aceptación de cualquier resolución legislativa.