Honduras

Presidente Nasry Asfura apuesta a la descentralización como clave para transformar la educación en Honduras

La cooperación de la Amhon, Unicef, autoridades estatales y el Congreso fortalece el enfoque multisectorial para alcanzar altos niveles de calidad educativa y recuperación del sistema.

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Siete de cada diez nuevos estudiantes en 2025 provendrán de municipios adscritos al programa, reflejando un crecimiento de matrícula cuatro veces superior al promedio nacional. (Foto: Casa Presidencial)
Siete de cada diez nuevos estudiantes en 2025 provendrán de municipios adscritos al programa, reflejando un crecimiento de matrícula cuatro veces superior al promedio nacional. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente Nasry Asfura consolidó el nuevo impulso a la descentralización educativa de Honduras al inaugurar el programa “Municipios Campeones por la Educación”, una estrategia que busca, a partir de la transferencia de recursos y autonomía municipal, hacer frente a los desafíos de cobertura y calidad en el sistema escolar.

El mandatario subrayó que esta iniciativa permitirá acelerar la inclusión de más niños y jóvenes en las aulas, y remarcó su compromiso político: “Aquí me tienen para servir, soy un alcalde más”.

En la ceremonia central, celebrada en Casa Presidencial y relatada por el propio Asfura: en 2025, siete de cada 10 nuevos estudiantes incorporados al sistema provienen de municipios adscritos al programa, con un ritmo de matrícula que llegó a cuadruplicar el de otras comunidades, según los resultados oficiales de esta primera etapa.

Esta dinámica, expuesta por el presidente en el evento, representa una inflexión en el modelo de gestión educativa y alimenta la aspiración institucional de alcanzar más de dos millones de estudiantes registrados a nivel nacional.

El presidente Nasry Asfura defendió que la clave para la mejora educativa y el desarrollo territorial de Honduras reside en la descentralización, modelo que otorga más autonomía y recursos a los municipios para atender con eficacia la educación y la infraestructura local.

Al presentar el programa “Municipios Campeones por la Educación”, enfatizó que los alcaldes constituyen “el brazo fuerte del Gobierno” y que él mismo se asume como un edil más en la búsqueda de soluciones concertadas.

Una próxima Ley de Descentralización permitirá a los alcaldes gestionar directamente fondos para educación e infraestructura local a partir de 2026. (Foto: Casa Presidencial)
Una próxima Ley de Descentralización permitirá a los alcaldes gestionar directamente fondos para educación e infraestructura local a partir de 2026. (Foto: Casa Presidencial)

La mecánica del programa, liderado por la Secretaría de Educación (Seduc) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) con respaldo de Unicef, consiste en reconocer y fortalecer a los municipios que logran avances tangibles: ampliación de matrícula, retención escolar y mejoramiento de condiciones educativas.

El propio Asfura, con experiencia previa como alcalde, insistió en que no se ha alejado de la realidad municipalista: “Todavía me corre sangre de alcalde. Lo comprendo bien y no es porque estoy en una presidencia que se me olvida lo que atravesé y viví”.

Más de un millon 260 mil de niños están siendo atendidos bajo el nuevo programa. Se han distribuido 10 millones de libros en todo el territorio nacional, esfuerzo orientado a que el acceso a materiales de calidad sea una realidad para cada alumno.

El modelo implica que los municipios con mejor desempeño reciben reconocimiento y oportunidades adicionales de gestión, creando incentivos directos para replicar las mejores prácticas en más regiones. El impacto de la descentralización va más allá de la matrícula, al articularse con nuevos mecanismos legislativos que habilitan a las alcaldías para administrar directamente los fondos educativos.

El gobierno distribuye 10 millones de libros en todo el país, garantizando el acceso a materiales de calidad para el alumnado nacional. (Foto: Casa Presidencial)
El gobierno distribuye 10 millones de libros en todo el país, garantizando el acceso a materiales de calidad para el alumnado nacional. (Foto: Casa Presidencial)

Asfura anticipó la aprobación de una nueva Ley de Descentralización, la cual dará un marco legal para que los alcaldes gestionen por sí mismos los recursos destinados a la educación, la infraestructura escolar y los proyectos comunitarios.

Una de las próximas acciones será el incremento de transferencias presupuestarias a partir de 2026, medida que, en palabras del presidente, asegurará mayor autonomía para que, en cada municipio, sean las autoridades locales quienes identifiquen y atiendan las prioridades más urgentes.

Como refuerzo inicial, se realizará la entrega de maquinaria a los 298 municipios, una decisión cuyo despliegue comenzará en los meses venideros y que permitirá ejecutar obras de mantenimiento escolar y mejoramiento de caminos de acceso.

“No podemos hablar de educación sin garantizar acceso, salud e infraestructura. Todo está conectado y esto va a mejorar las condiciones, y se verán resultados concretos en los próximos años”, declaró Asfura, subrayando el vínculo entre la educación y la conectividad vial.

El relanzamiento del programa contó con la participación de figuras centrales del Estado y la cooperación internacional, entre ellas la secretaria de Educación Ivette Arely Argueta, el representante residente de Unicef en Honduras, Bastiaan Van ‘t Hoff, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, y el titular de Amhon Juan Carlos Molina.

El mandatario también agradeció el apoyo de las diferentes bancadas del Congreso Nacional, llamando a que la gobernanza educativa trascienda los intereses partidarios

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