Los 60 días de Nasry Asfura: cirugías masivas, reforma del Estado y una histórica inversión europea marcan el inicio de su gobierno

El mandatario hondureño explicó que el país fortalece su respaldo financiero y afirmó que el actual gobierno continuará cumpliendo sus compromisos de deuda como parte de su política de consolidación económica (Foto archivo/ Europa Press)

Los primeros 60 días del gobierno de Nasry Asfura han estado marcados por una serie de medidas orientadas a resolver urgencias en salud, atraer inversión y reorganizar el aparato estatal, detallaron fuentes oficiales de su gobierno en redes sociales.

La nueva administración resalta la reducción de gastos, el impulso a la infraestructura y una política dirigida a restablecer la confianza internacional.

Entre las acciones más notorias está la distribución nacional de medicamentos y la firma de un fideicomiso con el Banco de Occidente, destinado a compras masivas de insumos y equipos médicos.

Con esta política, el gobierno plantea más de 16.000 cirugías y la reducción de la mora quirúrgica, apoyado por hospitales públicos y privados. Según fuentes oficiales, la declaración de emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) facilitó la garantía en la atención y el abastecimiento de servicios básicos.

Un subsidio temporal busca mitigar el impacto del aumento internacional de combustibles derivado de la guerra en el Medio Oriente, promoviendo el uso racional de carburantes. (Foto:Cortesía)

En el ámbito económico, la agencia S&P Global Ratings mejoró la perspectiva del país de negativa a estable. El acceso a fondos por 53 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones y la meta de hasta 72.000 empleos fortalecen la estrategia oficial para dinamizar el mercado laboral. Además, el regreso al CIADI y la reactivación de la cooperación con CAF buscan reforzar la seguridad jurídica y captar inversión.

Proyectos de infraestructura y reestructuración estatal

La administración- a través de cuentas oficiales- indica que se han realizado 82 proyectos de infraestructura en todo el país. Mediante un plan de bacheo preventivo previo a Semana Santa, se buscó facilitar el tránsito y potenciar el turismo interno. En materia de logística, el ejecutivo promueve la modernización de los puertos de Cortés, Henecán y Castilla.

En relación a las reformas institucionales, el gobierno comunicó una reducción de la estructura estatal y la eliminación de áreas duplicadas, con lo que estima un ahorro superior a 7,500 millones de lempiras anuales. De acuerdo con la información oficial, estos fondos serán reasignados a salud, educación e infraestructura.

Impulso al empleo y sistema de emergencia

En materia laboral, se promulgó la Ley de Empleo Parcial, que regula jornadas de 18 a 32 horas semanales con derechos laborales garantizados. Paralelamente, se modernizó el sistema de emergencias 911 para acortar los tiempos de respuesta ante incidentes.

La anulación de los pasaportes diplomáticos vitalicios responde a denuncias de mal uso por parte de exfuncionarios hondureños, según el mandatario. (Foto: Cortesía)

Durante los primeros dos meses, el gobierno asegura haber concretado “acciones concretas, decisiones firmes y resultados medibles”. El reporte recalca el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia dentro de un proceso para ordenar el Estado y recuperar la confianza de los inversionistas y organismos internacionales.

La agenda oficial se centra en el abastecimiento de medicamentos, el desarrollo de infraestructura, la captación de inversiones y una gestión eficiente de los recursos públicos. La Oficina de Prensa de la Casa Presidencial informa: “estos avances sientan bases para el desarrollo y la estabilidad del país”.

Las relaciones bilaterales de Asfura

En la esfera diplomática, antes de asumir la presidencia, el mandatario sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, orientado a la cooperación en asuntos de seguridad, migración y desarrollo, según elpais.hn. Según ese reporte, ambas autoridades reafirmaron el objetivo de profundizar la agenda bilateral.

El presidente estadounidense Donald Trump posa con su homólogo hondureño Nasry Asfura en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el complejo turístico Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

La agenda internacional de Asfura en 2026 incluyó una visita oficial a Jerusalén, donde se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Juntos anunciaron el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre Honduras e Israel, con énfasis en la colaboración económica, agrícola y tecnológica.

Durante el encuentro, Asfura definió a Israel como un "amigo verdadero" y manifestó su intención de trabajar por un futuro de "tranquilidad y paz" para ambos países, según información de infobae.com.

Por su parte, el embajador dominicano Luis García mantuvo una reunión formal con Asfura antes de su juramentación, con la finalidad de potenciar la cooperación entre Honduras y la República Dominicana en áreas estratégicas, informó tiempo.hn.

Sin embargo, uno de los encuentros más importantes ocurrió a pocos días de asumir la presidencia.

El 7 de febrero de 2026, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, sostuvo una reunión oficial con Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, enfocada en fortalecer la cooperación bilateral en comercio, seguridad y migración, según reportes de infobae.com.

Entre los temas tratados destacaron la reducción de aranceles, la atracción de inversión extranjera y mecanismos para mejorar el acceso de productos hondureños al mercado estadounidense.

Entre los acuerdos alcanzados, ambos mandatarios convinieron en revisar la cooperación en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) y fortalecer esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado, de acuerdo con diger.gob.hn. También se discutieron inversiones ​en sectores como tecnología, inteligencia artificial y manufactura, además de la ampliación de la colaboración para el desarrollo del sistema sanitario.

El presidente Nasry Asfura y el rey Felipe VI se reunieron en Santiago de Chile para reforzar la cooperación entre Honduras y España. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Durante el encuentro, Donald Trump subrayó públicamente el alineamiento de intereses con Asfura, asegurando: “Compartimos muchos de los mismos valores de ‘Estados Unidos Primero’”, una declaración reseñada por infobae.com. El respaldo explícito de Trump busca afianzar una agenda común basada en la confianza y la cooperación personal entre ambos gobiernos.

Desde Tegucigalpa, el Ejecutivo hondureño apuesta a que el diálogo sostenido impulse una alianza estratégica de largo plazo con Washington, según tiempo.hn. El Ejecutivo espera que los resultados de la reunión ayuden también a estimular el desarrollo económico y la estabilidad regional a partir de una agenda bilateral activa.

Nasry Juan Asfura Zablah asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, tras una trayectoria previa como alcalde del Distrito Central y diputado del Congreso Nacional.

Su liderazgo al frente de Tegucigalpa incluyó la promoción de infraestructura vial como pasos a desnivel, túneles y rotondas, obras diseñadas para optimizar la movilidad urbana y combatir la congestión.