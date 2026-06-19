La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, preside una reunión de trabajo del Gabinete Específico de Desarrollo Social en un salón de conferencias del Gobierno. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó la tercera reunión ordinaria del Gabinete Desarrollo Social, en la que las instituciones evaluaron avances en primera infancia, prevención de la violencia, embarazos en adolescentes y erradicación del trabajo infantil, con un nuevo sistema digital para seguir compromisos, monitorear indicadores y ordenar decisiones entre dependencias.

Entre los resultados presentados, 501.552 adultos mayores fueron atendidos en los 22 departamentos mediante acciones de distintas instituciones, según Claudia Peneleu, viceministra de Previsión Social del Ministerio de Trabajo. La funcionaria añadió que ya concluyó la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación de todas las Formas de Trabajo Infantil 2026-2032, elaborada con aportes de 12 instituciones y acompañada por herramientas de seguimiento y monitoreo.

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Durante la sesión, las autoridades dieron a conocer avances en salud, protección social, desarrollo infantil y prevención. La reunión estuvo centrada en acciones dirigidas a la primera infancia, adolescencia, personas mayores y prevención del trabajo infantil.

El sistema digital presentado quedó habilitado para registrar avances, vigilar indicadores y consolidar información de las mesas técnicas. Según las autoridades, la plataforma busca ofrecer una visión común y actualizada de los compromisos asumidos desde el GEDS y permitirá generar reportes consolidados sobre metas, actividades y resultados.

Herrera sostuvo que la herramienta “tiene valor estratégico y nos permite saber cómo estamos avanzando”. La vicepresidenta agregó que el sistema contribuirá al seguimiento de los compromisos institucionales y a una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

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La imagen ilustra la presentación de datos sobre la coordinación de setenta actividades y el número de participantes por departamento en Guatemala, durante una conferencia. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

Salud reportó atención a adolescentes y seguimiento para la niñez

Donaldo Camey, viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud, informó avances en primera infancia y adolescencia. Entre ellos mencionó el desarrollo de un instrumento que permitirá dar seguimiento a niñas y niños para identificar los servicios que reciben y las brechas de atención.

Camey también indicó que funcionan 513 Espacios Amigables para adolescentes, que atendieron a 66,714 personas entre enero y el 15 de junio. Añadió que 8,655 fueron informadas sobre prevención de embarazos, 1,187 participaron en procesos educativos, 431 representantes de instituciones fueron sensibilizados y 107 proveedores de salud recibieron capacitación.

Herrera afirmó: “Si colocamos a la primera infancia y a la niñez como una prioridad nacional, más allá de cualquier bandera política, estaremos construyendo mejores oportunidades para las futuras generaciones”.

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En el apartado de desarrollo infantil, Fernando Quezada, de United Way, presentó el diseño de nuevos espacios de recreación y juego para Pediatría del Hospital Roosevelt. La propuesta incluye murales lúdicos e interactivos, áreas de lectura, sitios para cuentacuentos y señalización recreativa para estimular el desarrollo cognitivo, socioemocional y motor de los menores mientras esperan atención médica.

El proyecto también contempla un pequeño teatro al aire libre y mejoras en los accesos. La intervención beneficiará a cerca de 24 mil niños al año y a más de 15 mil madres que acuden a la unidad.

SVET reportó acciones de prevención con alcance nacional

Danissa Ramírez, secretaria ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET, informó sobre las estrategias ejecutadas en el país. En mayo se realizaron 70 actividades de reflexión y formación que alcanzaron a 14.063 personas, en especial niñas, niños, adolescentes y mujeres.

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Ramírez añadió que las acciones desarrolladas junto con los ministerios de Relaciones Exteriores y Educación llegaron a 17.253 personas. También informó que la difusión de mensajes preventivos a cargo de Gobernación cubrió a 689.096 personas entre febrero y abril.

Esta semana la vicepresidenta Karin Herrrera participo en el foro “HumanIA: Diálogos sobre Inteligencia Artificial, Estrategia y Futuro”, realizado en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura, con el propósito de promover una reflexión plural sobre los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial plantea para Guatemala.

La actividad reunió a representantes de la academia, el sector empresarial, la tecnología y la Iglesia, así como a estudiantes, profesionales y ciudadanía interesada en analizar el impacto de esta tecnología en ámbitos como la educación, el trabajo, la economía y la vida cotidiana. Durante su intervención, la Vicepresidenta destacó que la inteligencia artificial constituye una de las transformaciones más significativas del siglo XXI y subrayó la importancia de impulsar espacios de diálogo que permitan comprender sus implicaciones desde una perspectiva ética, social y educativa.

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