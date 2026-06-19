Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

Costa Rica basa su propuesta en la sostenibilidad, el contacto con la naturaleza y el bienestar, integrados en experiencias bajo la filosofía del ‘Pura Vida’ (Cortesía: Visit Costa Rica)

Costa Rica acelera su estrategia MICE en Europa a través del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la marca Visit Costa Rica, con una campaña enfocada en España, Alemania y Reino Unido para fortalecer la presencia del país en congresos, incentivos y grandes eventos.

Según el ICT, el segmento MICE representa cerca del 22% del turismo mundial. El instituto indicó que el viajero de reuniones puede gastar entre tres y cuatro veces más que un turista vacacional, lo que aporta flujo económico y ayuda a reducir la estacionalidad del sector.

Costa Rica basa su propuesta en la sostenibilidad, el contacto con la naturaleza y el bienestar, integrados en experiencias bajo la filosofía del ‘Pura Vida’. El país apunta a posicionarse en el mercado internacional con congresos y reuniones en entornos naturales, junto con infraestructura moderna y compromiso ambiental y social.

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Estrategia comercial en Europa

El plan contempla acciones para aumentar el reconocimiento de la marca y fortalecer vínculos con la cadena comercial europea. Entre las prioridades figuran nuevas oportunidades de negocio en España, Alemania y Reino Unido.

10/12/2018 TURISMO COSTA RICA ECONOMIA CENTROAMÉRICA COSTA RICA COSTA RICA

“Costa Rica ha apostado históricamente por un modelo turístico de alto valor bajo los pilares de sostenibilidad, innovación e inclusión; y el segmento MICE representa una oportunidad estratégica para continuar avanzando en esa dirección”, afirmó Rafael Quesada, jefe del Departamento de Segmentos Especializados del ICT.

Según Quesada, el perfil del visitante de reuniones está ligado a la búsqueda de autenticidad y transformación personal, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Turístico.

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Alianzas para ejecutar la nueva fase

La nueva fase en Europa estará liderada por Newlink Spain, representante de Costa Rica en España para acciones de mercadeo turístico. La agencia coordinará la estrategia MICE en los tres mercados prioritarios con un enfoque adaptado a las características y demandas de cada país.

El proceso se desarrollará junto con el Bureau de Convenciones de Costa Rica, socio del ICT en la promoción internacional. La colaboración busca centralizar esfuerzos y unificar el mensaje del país como destino MICE sostenible y conectado con las tendencias del sector.

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En los próximos meses se prevén campañas de posicionamiento, participación en ferias especializadas y acciones directas con operadores y empresas del segmento. La estrategia apunta a captar eventos de gran formato y consolidar la fidelidad de organizadores y participantes.

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Infraestructura y atributos del destino

Costa Rica dispone de una red de espacios para congresos y eventos corporativos, entre ellos el centro de convenciones de San José y una oferta de hoteles y venues en el Valle Central, Guanacaste y el Pacífico Central. La conectividad aérea y la hospitalidad son otros factores que la industria considera al evaluar al país como sede de reuniones internacionales.

Un hombre rema en una tabla con sus perros en una de las lagunas aledañas al volcán arenal en la zona de la Fortuna de San Carlos al norte de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

El ICT sostiene que el contexto favorece la apuesta por Europa por la preferencia creciente por destinos responsables y experiencias auténticas. Con esos atributos, Costa Rica busca consolidar su posición en el segmento MICE y diversificar su base de visitantes mediante el turismo de reuniones.

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