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Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway

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Cobertura del incidente ferroviario cerca de Bedford, Inglaterra. Un tren de color morado, con el número 74565, presenta daños visibles en uno de sus costados. Personal con chalecos de alta visibilidad, que parecen ser servicios de emergencia, se encuentran cerca de la estructura del tren. Numerosos pasajeros caminan por un campo adyacente a las vías, alejándose del lugar del accidente. Estas escenas documentan el estado de los trenes y la evacuación de los ocupantes.

Dos trenes colisionaron este viernes al sur de Bedford, localidad ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Londres, en un incidente que movilizó a múltiples servicios de emergencia y bloqueó por completo las vías ferroviarias de la zona. Se desconoce por el momento el número exacto de heridos, aunque medios de comunicación locales reportaron lesionados entre los pasajeros.

La Policía de Transporte Británica (British Transport Police, BTP) confirmó en X que respondía a “reportes de una colisión que involucra a dos trenes en el área de Bedford”. La Policía de Bedfordshire también desplegó agentes en la escena y comunicó que “todas las líneas a través de la zona han sido detenidas”.

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Imágenes y vídeos difundidos en redes sociales mostraron un convoy con daños visibles, perteneciente a la compañía West Midlands Railway.

Tren de color púrpura con carrocería abollada y desprendida. Se observan las inscripciones Luton Airport Express, East Midlands Railway y el número 360115
Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra envió “un número de recursos” a la escena, entre ellos una ambulancia aérea cuya presencia fue registrada en Flightradar24 sobrevolando el sur de Bedford. El organismo también movilizó un Equipo de Respuesta a Zonas Peligrosas (Hazardous Area Response Team) y pidió a la población evitar el área.

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El Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire confirmó su presencia en el lugar a través de X, donde describió el hecho como un “incidente” en una vía ferroviaria al sur de la localidad.

Tren de pasajeros morado con daños en el frontal detenido sobre vías de ferrocarril. Un trabajador con chaleco naranja observa el tren junto a otras personas
Imágenes y vídeos difundidos en redes sociales mostraron un convoy con daños visibles, perteneciente a la compañía West Midlands Railway.

La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, afirma estar “profundamente preocupada por los informes sobre la colisión entre dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway”.

“Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados. Estamos trabajando con rapidez con el sector ferroviario y los socios locales para brindar apoyo a los pasajeros”, añade en una publicación en X.

Las interrupciones se extendieron a tres operadoras ferroviarias. Thameslink informó que todas las líneas entre Luton y Bedford permanecían bloqueadas desde aproximadamente las 17:30 (hora de verano británica, BST) y que numerosos servicios de la tarde serían cancelados. Los pasajeros que ya se encontraban a bordo recibieron instrucciones de permanecer en los vagones a la espera de más información.

East Midlands Railway señaló que sus servicios entre Londres St Pancras y Leicester también se vieron afectados y que los trenes no podrían operar hacia ni desde Londres “durante el resto de la tarde”. La compañía aconsejó a sus pasajeros no viajar. La Policía de Bedfordshire instó a la ciudadanía a revisar sus itinerarios antes de desplazarse y a “prever tiempo adicional considerable”, mientras las autoridades indicaron que actualizarían la información a medida que avanzara la atención del incidente.

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