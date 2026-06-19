República Dominicana

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El Ministerio de Energía y Minas informó que el máximo del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se registró a las 22:24 del miércoles 17 de junio y quedó cerca de la barrera de 4,100 MW

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La demanda eléctrica de República Dominicana alcanzó un récord de 4.077,97 MW en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado el 17 de junio. (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)
La demanda eléctrica de República Dominicana alcanzó un récord de 4.077,97 MW en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado el 17 de junio. (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)

La demanda máxima de energía eléctrica en República Dominicana alcanzó un nuevo récord histórico de 4,077.97 megavatios (MW) en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a las 22:24 del miércoles 17 de junio, según informó este jueves, el Ministerio de Energía y Minas.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que este hito se vincula con el desarrollo continuo del país. “Este récord es una muestra de que la República Dominicana sigue creciendo. Más turismo, más industrias, más comercios y más hogares demandan energía, además de cambios estructurales en el comportamiento y de las altas temperaturas, lo que nos obliga a continuar ampliando la capacidad del sistema para garantizar un suministro confiable y de calidad”, expresó Santos, según el comunicado oficial.

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El nuevo máximo supera los registros anteriores y se acerca a la barrera de los 4,100 MW, consolidando un patrón ascendente observado durante los últimos años. De acuerdo con el funcionario, la demanda máxima del país se situaba en torno a los 2,681 MW en 2019.

Para 2025, esa cifra ya había superado los 4,000 MW, lo que implica un crecimiento cercano al 52 % en seis años.

El Ministerio de Energía y Minas indicó que la demanda eléctrica nacional pasó de 2.681 MW en 2019 a más de 4.000 MW en 2025, con un alza cercana al 52 %. (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)
El Ministerio de Energía y Minas indicó que la demanda eléctrica nacional pasó de 2.681 MW en 2019 a más de 4.000 MW en 2025, con un alza cercana al 52 %. (Cortesía: Ministerio de Energía y Minas)

El titular de la cartera energética destacó que la tendencia no solo responde al aumento poblacional y económico, sino también a cambios estructurales en el comportamiento de consumo eléctrico y a las altas temperaturas recientes. Ante este panorama, el funcionario adelantó que se prevé la aparición de nuevos picos de demanda en los próximos meses.

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Dominicana refuerza su seguridad energética con nuevas inversiones y proyectos de generación

Para responder al acelerado crecimiento, el Gobierno dominicano ha puesto en marcha una agenda de inversiones orientada a fortalecer la seguridad energética nacional. Entre las medidas más relevantes, el Ministerio de Energía y Minas mencionó la ampliación de la oferta de generación, el refuerzo de las redes de transmisión y distribución y la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento energético.

Este plan incluye la entrada en operación de Energas 4, que aporta 130 MW adicionales, y el proyecto SIBA Energy en Boca Chica, con 68 MW más para el sistema. Además, la conversión a ciclo combinado de Manzanillo Power Land sumará 414 MW en el transcurso de este año. Paralelamente, se están integrando sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que incrementan la estabilidad y flexibilidad de la red nacional.

El ministro Santos precisó que, como parte de la estrategia a mediano plazo, se prevé la incorporación de la generadora San Felipe con 467 MW en 2027 y dos nuevas plantas de generación en Manzanillo, cada una con capacidad de 420 MW. En el mismo período, se integrarán alrededor de 1,000 MW de energías renovables a la matriz energética nacional.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, proyectó que la demanda máxima nacional rondará los 4,250 MW en 2026. (Cortesía: Ministerio de Energías y Minas)
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, proyectó que la demanda máxima nacional rondará los 4,250 MW en 2026. (Cortesía: Ministerio de Energías y Minas)

Las proyecciones oficiales estiman que la demanda máxima podría alcanzar los 4,250 MW durante 2026. El funcionario enfatizó que el Gobierno trabaja para anticiparse a ese ritmo de crecimiento mediante inversiones en generación, transmisión y almacenamiento.

“Estamos planificando el sistema con visión de futuro. Cada nuevo récord confirma que las decisiones que estamos tomando hoy son fundamentales para garantizar la energía que demandará la República Dominicana en los próximos años”, afirmó el ministro Santos, según el comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

La institución sostiene que el fortalecimiento de la matriz energética es clave para asegurar la cobertura y calidad del servicio ante escenarios de mayor exigencia.

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