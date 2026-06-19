Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valorada en 167 millones de USD y fija un récord en El Salvador

Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. Foto cortesía CAPRES.

El decomiso de 6.68 toneladas de cocaína realizado por la Marina Nacional marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de X que este operativo establece un nuevo récord nacional en incautaciones, superando cifras previas y consolidando una tendencia de golpes cada vez más severos a las redes criminales internacionales.

Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

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En la nave viajaban tres personas: dos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, todos identificados como presuntos narcotraficantes. Transportaban 3,425 toneladas de cocaína.

Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.

personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. Foto cortesía CAPRES.

Ambos decomisos, concentrados en menos de un día, suman 6,68 toneladas de cocaína con un valor estimado de USD 167 millones. Las autoridades salvadoreñas consideran que este resultado representa el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país.

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Contexto de los operativos antidrogas recientes

El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga.

El presidente Bukele subrayó que la cifra total de incautaciones en 2026 ya asciende a 13,286 toneladas de cocaína, valoradas en más de USD 332,15 millones.

Esta tendencia al alza refleja una estrategia sostenida que comenzó a mostrar resultados visibles desde el año anterior. El 13 de febrero de 2026, la Marina Nacional logró decomisar 6,606 toneladas de cocaína en una sola acción, registro que hasta ahora era considerado el mayor golpe a los traficantes. El nuevo operativo del 18 de junio supera tal antecedente y marca un hito en la historia reciente del país.

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El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga. Foto cortesía CAPRES.

Respuesta del gobierno y persistencia del fenómeno

Las autoridades de El Salvador han centrado sus esfuerzos en combatir las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

La Marina Nacional ha intensificado la vigilancia en aguas jurisdiccionales y zonas de alta incidencia, logrando interceptar embarcaciones de última tecnología, como las LPV, diseñadas para eludir radares y patrullas.

El propio presidente Bukele afirmó que la guerra contra el narcotráfico se libra en escenarios donde antes los grupos delictivos actuaban con total impunidad.

Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.

Los constantes decomisos de grandes volúmenes de cocaína demuestran una política de cerco activo y permanente sobre las operaciones de estas redes.

En lo que va de 2026, El Salvador ha registrado la mayor cantidad de droga incautada en su historia, resultado de acciones coordinadas entre la Marina, la Policía Nacional Civil y organismos internacionales.

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Con cada nuevo decomiso, las autoridades insisten en que la estrategia continuará para evitar que el país vuelva a ser utilizado como ruta segura para el tránsito de narcóticos.

Los decomisos recientes no solo han golpeado las finanzas de los cárteles, sino que también han reforzado la imagen del país en el combate regional al tráfico de drogas.