El Salvador

Marina Nacional decomisa 6.68 toneladas de cocaína valorada en 167 millones de USD y fija un récord en El Salvador

El operativo realizado el 18 de junio y anunciado este viernes por el propio presidente de El Salvador Nayib Bukele incluyó dos interceptaciones de lanchas LPV a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, con seis detenidos, y un estimado de USD 167 millones

Guardar
Google icon
Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. Foto cortesía CAPRES.
Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. Foto cortesía CAPRES.

El decomiso de 6.68 toneladas de cocaína realizado por la Marina Nacional marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de X que este operativo establece un nuevo récord nacional en incautaciones, superando cifras previas y consolidando una tendencia de golpes cada vez más severos a las redes criminales internacionales.

Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

PUBLICIDAD

En la nave viajaban tres personas: dos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, todos identificados como presuntos narcotraficantes. Transportaban 3,425 toneladas de cocaína.

Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.

personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. Foto cortesía CAPRES.
personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. Foto cortesía CAPRES.

Ambos decomisos, concentrados en menos de un día, suman 6,68 toneladas de cocaína con un valor estimado de USD 167 millones. Las autoridades salvadoreñas consideran que este resultado representa el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país.

PUBLICIDAD

Contexto de los operativos antidrogas recientes

El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga.

El presidente Bukele subrayó que la cifra total de incautaciones en 2026 ya asciende a 13,286 toneladas de cocaína, valoradas en más de USD 332,15 millones.

Esta tendencia al alza refleja una estrategia sostenida que comenzó a mostrar resultados visibles desde el año anterior. El 13 de febrero de 2026, la Marina Nacional logró decomisar 6,606 toneladas de cocaína en una sola acción, registro que hasta ahora era considerado el mayor golpe a los traficantes. El nuevo operativo del 18 de junio supera tal antecedente y marca un hito en la historia reciente del país.

El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga. Foto cortesía CAPRES.
El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga. Foto cortesía CAPRES.

Respuesta del gobierno y persistencia del fenómeno

Las autoridades de El Salvador han centrado sus esfuerzos en combatir las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

La Marina Nacional ha intensificado la vigilancia en aguas jurisdiccionales y zonas de alta incidencia, logrando interceptar embarcaciones de última tecnología, como las LPV, diseñadas para eludir radares y patrullas.

El propio presidente Bukele afirmó que la guerra contra el narcotráfico se libra en escenarios donde antes los grupos delictivos actuaban con total impunidad.

Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.
Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.

Los constantes decomisos de grandes volúmenes de cocaína demuestran una política de cerco activo y permanente sobre las operaciones de estas redes.

En lo que va de 2026, El Salvador ha registrado la mayor cantidad de droga incautada en su historia, resultado de acciones coordinadas entre la Marina, la Policía Nacional Civil y organismos internacionales.

Con cada nuevo decomiso, las autoridades insisten en que la estrategia continuará para evitar que el país vuelva a ser utilizado como ruta segura para el tránsito de narcóticos.

Los decomisos recientes no solo han golpeado las finanzas de los cárteles, sino que también han reforzado la imagen del país en el combate regional al tráfico de drogas.

Temas Relacionados

Nayib BukeleNarcotráficoCocaínaEl Salvadordrogas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Las instituciones presentaron una plataforma para registrar compromisos, vigilar indicadores y unificar reportes de las mesas técnicas, con el fin de ordenar decisiones sobre niñez, adolescencia, adultos mayores y trabajo infantil

La vicepresidenta Karin Herrera dirige una reunión del Gabinete de Desarrollo Social con un nuevo sistema digital

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El Ministerio de Energía y Minas informó que el máximo del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se registró a las 22:24 del miércoles 17 de junio y quedó cerca de la barrera de 4,100 MW

Demanda eléctrica de República Dominicana marcó un récord de 4,077.97 megavatios

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

La industria exportadora busca reducir su dependencia de Europa y plantea una estrategia de largo plazo basada en procesos sanitarios y fitosanitarios, además de una oferta diferenciada para consumidores de alimentos saludables

El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

El Instituto Costarricense de Turismo busca ampliar la presencia del país en congresos e incentivos en tres mercados clave, un segmento que aporta cerca del 22% del turismo mundial, según el organismo

Costa Rica refuerza en Europa su estrategia para el turismo de reuniones con foco en España, Alemania y Reino Unido

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

La presidenta Laura Fernández demandó una intervención legislativa urgente en Crucitas. Luego de sufrir un aparente intento de atentado en el perímetro, la mandataria advirtió que el despliegue de 150 policías es insuficiente si el país no moderniza sus herramientas punitivas contra la minería clandestina

“Aquí se perdió el respeto a la autoridad”: Fernández exige tipificar la minería ilegal como crimen organizado en Costa Rica

TECNO

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Gemini Live deja de ser solo un chatbot: la IA de Google ahora tiene memoria y acceso a más servicios

Starlink aumenta sus precios en Argentina: estos los planes afectados

Epic Games regala por tiempo limitado tres juegos: cómo conseguirlos gratis para PC y celular

5 trucos para construir una PC gamer económica y obtener un rendimiento sorprendente

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre

MUNDO

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

Tregua en Medio Oriente: el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo en dos meses

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos