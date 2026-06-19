El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Thani. REUTERS/Emilie Madi

Las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán previstas para este viernes en el resort suizo de Bürgenstock fueron aplazadas en el último minuto, después de que la delegación iraní cancelara su viaje a Suiza en protesta por los ataques israelíes sobre el sur del Líbano, territorio que el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán incluía en el alto el fuego acordado.

Fuentes iraníes indicaron que la suspensión se comunicó a la parte estadounidense y a los mediadores, Qatar y Pakistán, antes de que los equipos partieran hacia el país alpino. El encuentro estaba concebido como una ronda técnica entre negociadores —no una ceremonia de firma— para implementar el memorando rubricado por separado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

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El primer ministro y canciller de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, llegó de todas formas al complejo de Bürgenstock y se reunió con el ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, sin que se anunciara una fecha alternativa para el inicio de las conversaciones. El Ministerio de Exteriores qatarí señaló en un comunicado que durante el encuentro se analizaron “los esfuerzos diplomáticos realizados para mejorar la seguridad y la estabilidad en la región, tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán”.

Al Thani expresó su “pleno apoyo” al inicio de las negociaciones entre ambas partes para alcanzar “soluciones duraderas a los problemas pendientes mediante el diálogo y medios pacíficos”, según el mismo comunicado. El canciller qatarí subrayó que ese proceso debe fortalecer la seguridad regional y abrir nuevos horizontes para la cooperación y el desarrollo en beneficio de los pueblos de la región y del mundo.

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El Ministerio de Exteriores suizo confirmó el aplazamiento, aunque precisó que “los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan”. Suiza actúa como facilitadora de las condiciones logísticas y diplomáticas del proceso y mantiene su dispositivo de seguridad alrededor del resort a la espera de que las partes transmitan oficialmente sus planes.

Una bandera suiza ondea en el complejo turístico de Bürgenstock. REUTERS/Denis Balibouse

Trump avanzó este mismo viernes que Washington dejará agotar el plazo de 60 días acordado para negociar con Irán y que jugará con la “desesperación” de Teherán, lo que apunta a que los encuentros previstos en suelo helvético no tendrán lugar en los próximos días. Ese plazo, fijado en el memorando de entendimiento, debe culminar en un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní y contempla la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El aplazamiento ha generado decepción en los mercados y el sector del comercio marítimo ha reclamado soluciones con urgencia, según se informó.

(Con información de Europa Press y EFE)