El sector del aguacate de Guatemala apunta a Taiwán y Corea del Sur para abrir mercado en Asia

Una caja de cartón de la marca Frutesa exhibe aguacates Hass verdes, cultivados por Frutas Tropicales de Guatemala, S.A., listos para su comercialización. (AGEXPORT Guatemala)

Guatemala busca abrir mercado para su aguacate en Asia, con Taiwán y Corea del Sur como destinos estratégicos de una apuesta de largo plazo para diversificar exportaciones, responder al crecimiento del consumo de alimentos saludables y ampliar una cadena productiva que, según Agexport, sigue en expansión.

Las cifras que acompañan esa estrategia muestran el tamaño del desafío. En 2025, las exportaciones de aguacate guatemalteco alcanzaron USD 17 millones, un alza de 3% frente a 2024, y Europa, sumando Unión Europea y Reino Unido, concentró el 70% del mercado para Guatemala, mientras Centroamérica mantuvo un peso relevante en el volumen exportado a diciembre de 2025.

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Los principales destinos actuales fueron Países Bajos, Reino Unido, El Salvador, Costa Rica y Honduras, de acuerdo con el texto fuente. La búsqueda de mercados asiáticos parte de esa concentración y del objetivo de ampliar la presencia internacional del sector.

El Comité de Aguacate de AGEXPORT trabaja en la apertura de rutas comerciales hacia Asia y, como parte de su plan, busca incorporar a más productores a la exportación, impulsar el cumplimiento de normativas internacionales, mejorar la calidad y fortalecer conocimientos técnicos a través del 6to Congreso Nacional de Aguacate.

Guatemala busca abrir mercado para su aguacate en Asia, con Taiwán y Corea del Sur como destinos estratégicos para diversificar exportaciones. (AGEXPORT Guatemala)

Taiwán y Corea del Sur aparecen como una apuesta de largo plazo para diversificar mercados

Según la información publicada por Agexport, Taiwán y Corea del Sur integran el grupo de mercados clave a futuro para el aguacate de Guatemala. Japón y otros países asiáticos permanecen bajo análisis porque también representan un alto porcentaje de consumidores de aguacate en Asia.

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El presidente del comité organizador del Congreso Nacional de Aguacate Maco Quilo explicó que el ingreso a Asia exige avanzar en procesos sanitarios y fitosanitarios, cumplir requisitos cada vez más estrictos y competir con países que abastecen esa región desde hace años. Añadió que esa apertura también puede permitir a Guatemala colocar más producto, generar empleo y fortalecer una cadena productiva en crecimiento.

La respuesta central a la apuesta del sector es esta: Guatemala quiere entrar en Asia porque el consumo premium de alimentos saludables crece en esa región y porque el aguacate, por su aporte nutricional y su versatilidad, figura entre los productos de mayor crecimiento en varios mercados asiáticos.

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Guatemala busca abrir mercado para su aguacate en Asia, con Taiwán y Corea del Sur como destinos estratégicos para diversificar exportaciones. (AGEXPORT Guatemala)

De acuerdo con la información, el proceso de admisibilidad podría llevar años. Aun así, la estrategia apunta a anticiparse a una dinámica comercial cambiante, buscar alternativas y preparar al sector para cumplir las exigencias de esos mercados.

El presidente del Comité de Aguacate de AGEXPORT Freddy Hochstetter sostuvo: “Asia no es una meta de corto plazo, es una apuesta estratégica para el futuro del sector. Abrir nuevos mercados significa generar más oportunidades para productores, exportadores, inversionistas y fortalecer la presencia del aguacate guatemalteco en el comercio internacional”.

La expansión del cultivo convive con exigencias sanitarias, logísticas y climáticas

La posibilidad de competir en Asia, depende de avances en manejo del cultivo, calidad, trazabilidad y cumplimiento. También requerirá una estrategia de nicho y diferenciación, además de resolver retos logísticos asociados a mercados ubicados a más de 14 mil kilómetros.

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Los datos sectoriales citados indican que en Guatemala hay más de 13.217 hectáreas sembradas de aguacate. La proyección agrega que para 2028 podrían incorporarse hasta 20 mil toneladas adicionales de aguacate Hass fresco y que en los próximos 10 años la tendencia seguiría con un crecimiento aproximado de 15%.

Esa expansión incluye una oferta más amplia de productos procesados como guacamol, pulpa, chunks y otros derivados con valor agregado. El crecimiento, sin embargo, no depende solo de producir más.

Hochstetter afirmó que los productores y exportadores ya realizan inversiones para elevar estándares y responder a las exigencias internacionales. También advirtió que la competitividad depende de factores externos como la reducción de costos logísticos, la mejora de infraestructura y la facilitación del comercio.

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En ese marco, AGEXPORT impulsa la “Ruta de la Exportación del Aguacate”, centrada en mejorar calidad, productividad y cumplimiento normativo mediante certificaciones, capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

El Congreso Nacional de Aguacate reunió a 500 actores del sector

La apertura de mercados y los retos de la industria formaron parte del Congreso Nacional de Aguacate 2026, organizado por el Comité de Aguacate de AGEXPORT en la Escuela Nacional Central de Agricultura.

Para esta edición participaron especialistas de Guatemala, Colombia, México, Chile y Perú, que compartieron conocimientos sobre productividad, nutrición vegetal, sostenibilidad, manejo fitosanitario y acceso a mercados internacionales.

Al cierre del encuentro, la jornada dejó aprendizaje, intercambio de experiencias, conexiones y alianzas estratégicas entre los principales actores de la cadena de valor del aguacate, con el compromiso de seguir impulsando el crecimiento y la competitividad de la industria aguacatera.

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