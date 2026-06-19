“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La intérprete de "Drop Dead" afirmó que el uso de pañales en eventos masivos "es algo real" Foto: Reuters

Usar pañales para no abandonar la primera fila se ha convertido en una de las prácticas más extremas entre algunos fanáticos de los grandes conciertos. El objetivo es sencillo: evitar cualquier salida al baño que implique perder un lugar privilegiado frente al escenario. Sin embargo, Olivia Rodrigo acaba de revelar que esa estrategia se “alcanza a oler” desde la plataforma.

Durante una entrevista con KISS FM UK, aseguró que ha llegado a percibir un aroma característico de algunos asistentes que permanecen durante horas junto a la barrera para no ceder su sitio. “Ha sido una experiencia como intérprete que he olido”, dijo tras mencionar que eso ha pasado en recitales suyos y en festivales.

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Las declaraciones surgieron durante la promoción de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio. Además de hablar sobre su nueva música, Rodrigo confirmó que esa práctica no solo existe, sino que ella misma la ha comprobado durante sus presentaciones.

“También pasa con la caída de la bola de Año Nuevo en Nueva York. Todo el mundo usa pañales porque se queda sentado ahí todo el día. Pienso en eso bastante seguido. Es algo real”, afirmó.

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La artista habló sobre esta curiosa experiencia mientras promocionaba You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio. (REUTERS/Jaimi Joy)

La entrevista también recordó un momento que tuvo lugar en 2025, durante el festival BST Hyde Park de Londres. En medio del espectáculo, Olivia Rodrigo leyó un cartel que sostenían varias asistentes.

“‘Usar pañales para estar en primera fila’. ¿Es verdad? ¿Ustedes usaron pañales? ¿Llevan un pañal para estar en la primera fila?”, preguntó con evidente sorpresa. “Guau. Guau, eso es realmente increíble. Los quiero. Gracias por hacer eso”, respondió ante los aplausos del público.

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Una confesión sobre su salud y otra sobre las redes sociales

La conversación en KISS FM también dejó espacio para temas personales. Cuando los conductores le preguntaron qué había de cierto en el título de la canción “What’s Wrong with Me”, Rodrigo respondió con humor.

“Hay bastantes cosas que están mal conmigo”, dijo entre risas. Acto seguido reveló un aspecto poco conocido sobre su salud.

“Lo primero que se me viene a la mente es que soy aproximadamente un 60 % sorda del oído izquierdo. Así que, si te sentaras de este lado e intentaras contarme un secreto, no podría entender lo que dices”.

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Olivia Rodrigo reveló que tiene una pérdida auditiva parcial en el oído izquierdo y explicó cómo afecta su vida cotidiana (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después añadió que cualquier secreto debe contárselo por el oído derecho si alguien quiere que lo escuche con claridad.

La artista también confesó que tiene una cuenta secundaria en redes sociales.

“No publico nada en ella, pero si alguna vez quiero espiar a alguien, uso mi pequeña cuenta falsa”, comentó.

Según explicó, el algoritmo suele recomendarle videos de jabón cortado y curiosos contenidos creados con inteligencia artificial protagonizados por mascotas.

Un disco inspirado en su primera relación adulta

El 12 de junio, Rodrigo estrenó el que ha definido como uno de sus álbumes más íntimos, que nació a partir de su primera “relación adulta”. La cantante contó que las canciones reflejan la emoción de enamorarse, pero también las inseguridades y el temor que aparecen cuando un vínculo adquiere mayor profundidad.

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Olivia Rodrigo asegura que las historias de su nuevo álbum reflejan una etapa más madura de su vida sentimental. (Fotos: Geffen Records)

El sencillo “Drop Dead” retrata la ilusión de conocer a una persona especial. El repertorio también incluye “The Cure” y “What’s Wrong with Me”, un dueto con Robert Smith, vocalista de The Cure.

La nueva etapa de su carrera también llegará a los escenarios. A partir de septiembre iniciará The Unraveled Tour, una gira por Norteamérica y Europa que se extenderá hasta mayo de 2027. El recorrido incluirá más de 80 conciertos, en los que presentará en vivo las canciones de su más reciente producción.

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