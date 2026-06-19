Entretenimiento

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

Las palabras de la artista revelan una verdad incómoda sobre la estrategia que algunos fans emplean para no perder su lugar en la primera fila

Guardar
Google icon
Riqueza de Olivia Rodrigo
La intérprete de "Drop Dead" afirmó que el uso de pañales en eventos masivos "es algo real" Foto: Reuters

Usar pañales para no abandonar la primera fila se ha convertido en una de las prácticas más extremas entre algunos fanáticos de los grandes conciertos. El objetivo es sencillo: evitar cualquier salida al baño que implique perder un lugar privilegiado frente al escenario. Sin embargo, Olivia Rodrigo acaba de revelar que esa estrategia se “alcanza a oler” desde la plataforma.

Durante una entrevista con KISS FM UK, aseguró que ha llegado a percibir un aroma característico de algunos asistentes que permanecen durante horas junto a la barrera para no ceder su sitio. “Ha sido una experiencia como intérprete que he olido”, dijo tras mencionar que eso ha pasado en recitales suyos y en festivales.

PUBLICIDAD

Las declaraciones surgieron durante la promoción de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio. Además de hablar sobre su nueva música, Rodrigo confirmó que esa práctica no solo existe, sino que ella misma la ha comprobado durante sus presentaciones.

“También pasa con la caída de la bola de Año Nuevo en Nueva York. Todo el mundo usa pañales porque se queda sentado ahí todo el día. Pienso en eso bastante seguido. Es algo real”, afirmó.

PUBLICIDAD

La artista habló sobre esta curiosa experiencia mientras promocionaba You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio. (REUTERS/Jaimi Joy)
La artista habló sobre esta curiosa experiencia mientras promocionaba You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio. (REUTERS/Jaimi Joy)

La entrevista también recordó un momento que tuvo lugar en 2025, durante el festival BST Hyde Park de Londres. En medio del espectáculo, Olivia Rodrigo leyó un cartel que sostenían varias asistentes.

“‘Usar pañales para estar en primera fila’. ¿Es verdad? ¿Ustedes usaron pañales? ¿Llevan un pañal para estar en la primera fila?”, preguntó con evidente sorpresa. “Guau. Guau, eso es realmente increíble. Los quiero. Gracias por hacer eso”, respondió ante los aplausos del público.

Una confesión sobre su salud y otra sobre las redes sociales

La conversación en KISS FM también dejó espacio para temas personales. Cuando los conductores le preguntaron qué había de cierto en el título de la canción “What’s Wrong with Me”, Rodrigo respondió con humor.

“Hay bastantes cosas que están mal conmigo”, dijo entre risas. Acto seguido reveló un aspecto poco conocido sobre su salud.

“Lo primero que se me viene a la mente es que soy aproximadamente un 60 % sorda del oído izquierdo. Así que, si te sentaras de este lado e intentaras contarme un secreto, no podría entender lo que dices”.

Olivia Rodrigo reveló que tiene una pérdida auditiva parcial en el oído izquierdo y explicó cómo afecta su vida cotidiana (REUTERS/Mario Anzuoni)
Olivia Rodrigo reveló que tiene una pérdida auditiva parcial en el oído izquierdo y explicó cómo afecta su vida cotidiana (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después añadió que cualquier secreto debe contárselo por el oído derecho si alguien quiere que lo escuche con claridad.

La artista también confesó que tiene una cuenta secundaria en redes sociales.

“No publico nada en ella, pero si alguna vez quiero espiar a alguien, uso mi pequeña cuenta falsa”, comentó.

Según explicó, el algoritmo suele recomendarle videos de jabón cortado y curiosos contenidos creados con inteligencia artificial protagonizados por mascotas.

Un disco inspirado en su primera relación adulta

El 12 de junio, Rodrigo estrenó el que ha definido como uno de sus álbumes más íntimos, que nació a partir de su primera “relación adulta”. La cantante contó que las canciones reflejan la emoción de enamorarse, pero también las inseguridades y el temor que aparecen cuando un vínculo adquiere mayor profundidad.

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo asegura que las historias de su nuevo álbum reflejan una etapa más madura de su vida sentimental. (Fotos: Geffen Records)

El sencillo “Drop Dead” retrata la ilusión de conocer a una persona especial. El repertorio también incluye “The Cure” y “What’s Wrong with Me”, un dueto con Robert Smith, vocalista de The Cure.

La nueva etapa de su carrera también llegará a los escenarios. A partir de septiembre iniciará The Unraveled Tour, una gira por Norteamérica y Europa que se extenderá hasta mayo de 2027. El recorrido incluirá más de 80 conciertos, en los que presentará en vivo las canciones de su más reciente producción.

Temas Relacionados

Olivia RodrigoConciertosEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre

El músico había revelado meses antes que no dejaría su patrimonio a su familia

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre

“Mamá, yo quería tener senos”: Brooke Shields y la muñeca que su madre mandó a modificar

La actriz recordó que a los 16 años su madre intervino ante LJN Toys para que el busto del juguete inspirado en ella fuera más pequeño

“Mamá, yo quería tener senos”: Brooke Shields y la muñeca que su madre mandó a modificar

Lily Phillips afirma que su novio permite su trabajo sexual en OnlyFans: “Él entiende que esto es mi pasión”

La influencer británica reveló que mantiene una relación monógama fuera de su carrera como actriz porno

Lily Phillips afirma que su novio permite su trabajo sexual en OnlyFans: “Él entiende que esto es mi pasión”

Katy Perry se lanzó al público dentro de una botella gigante en un festival de España

La estrella estadounidense convirtió su paso por O Son do Camiño en un espectáculo total ante 42.000 asistentes

Katy Perry se lanzó al público dentro de una botella gigante en un festival de España

Drake y Taylor Swift lideran la lista de los 20 artistas más escuchados en la historia de Apple Music

La plataforma puso al rapero canadiense en la cima, con la cantante en el segundo lugar

Drake y Taylor Swift lideran la lista de los 20 artistas más escuchados en la historia de Apple Music

DEPORTES

Venus y Serena Williams vuelven a jugar juntas: las razones detrás de un regreso que atrae la atención del tenis mundial

Venus y Serena Williams vuelven a jugar juntas: las razones detrás de un regreso que atrae la atención del tenis mundial

Argelia presentó un reclamo a la FIFA por el arbitraje contra Argentina en el Mundial: los detalles

Operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Fiebre mundialista en Noruega: en el parlamento imitaron el festejo vikingo que es furor en la Copa del Mundo

TELESHOW

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Floppy Tesouro denunció que fue víctima de una estafa en las redes: “Quiero visibilizarlo para que no pase más”

Migue Granados opinó de Nicolás Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo: “Un error lo puede tener cualquiera”

La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

La palabra de Nicolás Occhiato después del escándalo con Florencia Peña: “Hablamos con quien teníamos que hablar”

INFOBAE AMÉRICA

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

El programa Guatemaltecos por la Nutrición promueve la reducción de la desnutrición aguda infantil

Art Basel abrió con 290 galerías, un Picasso de 35 millones y un clima tenso que inquieta a los grandes vendedores

Con ponchos y wiphalas, campesinos apuntan a endurecer la protesta en Bolivia

Estas son las recomendaciones de la FIFA para evitar fraudes con entradas del Mundial 2026 y no perder miles de dólares