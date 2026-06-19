El Salvador

Iván Barton listo para su debut: El salvadoreño liderará el arbitraje del Paraguay vs. Turquía en el Mundial 2026

La FIFA ratificó la confianza en el silbante cuscatleco al otorgarle la responsabilidad de liderar la terna arbitral en el vibrante duelo entre Paraguay y Turquía este viernes 19 de junio, un partido que promete ser de alta intensidad en el Grupo D

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FOTO DE ARCHIVO: El arbitraje salvadoreño volverá a tener presencia en la máxima cita del fútbol mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez
FOTO DE ARCHIVO: El arbitraje salvadoreño volverá a tener presencia en la máxima cita del fútbol mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez

El arbitraje salvadoreño volverá a vestirse de gala en el escenario más importante del fútbol internacional. La FIFA confirmó de manera oficial que el réferi nacional Iván Barton ha sido designado como el árbitro principal para dirigir el crucial encuentro entre las selecciones de Turquía y Paraguay.

Este partido corresponde a la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se está disputando de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

La noticia ha generado un enorme entusiasmo en el ámbito deportivo cuscatleco, ya que marca no solo el debut de Barton en la presente edición mundialista, sino también la reafirmación de su estatus como uno de los jueces más confiables del continente.

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El encuentro entre paraguayos y turcos, programado para este viernes 19 de junio, a las 9:00 de la noche (hora salvadoreña), se perfila como un duelo de alta tensión y vital importancia para las aspiraciones de ambas escuadras. Dentro de un disputado Grupo D, que también integran el combinado de los Estados Unidos y la selección de Australia, sumar tres puntos es una obligación.

Por lo que, para manejar la presión de este choque, la FIFA ha depositado su total confianza en la experiencia del silbante salvadoreño. A sus 33 años, el originario de Santa Ana regresa por la puerta grande a una Copa del Mundo absoluta. Este nombramiento premia la regularidad y el alto nivel que el colegiado ha mantenido tras la valiosa experiencia acumulada en Catar 2022.

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El árbitro salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir el partido entre Turquía y Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026, que se disputará el 19 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium (Cortesía FIFA).
El árbitro salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir el partido entre Turquía y Paraguay por el Grupo D del Mundial 2026, que se disputará el 19 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium (Cortesía FIFA).

En aquella edición, Barton hizo historia al convertirse en el primer árbitro central de El Salvador en dirigir en un Mundial mayor, donde dejó una sensacional impresión al impartir justicia en tres compromisos, incluido el vibrante choque de octavos de final entre Inglaterra y Senegal. Con su ratificación para este 2026, el santaneco sella su segunda participación mundialista consecutiva.

Un equipo arbitral con sello centroamericano

Barton no estará solo en la cancha en este nuevo desafío profesional. Para el partido del Grupo D, la FIFA ha configurado un cuerpo arbitral caribeño y centroamericano de primer nivel que trabajará de manera coordinada bajo su liderazgo.

La designación de los jueces que acompañarán al réferi principal está integrada por:

  • David Morán (El Salvador): Árbitro asistente 1, manteniendo la sólida dupla nacional.
  • Antonio Pupiro (Nicaragua): Árbitro asistente 2.
  • Oshane Nation (Jamaica): Cuarto árbitro.

Esta delegación tiene la enorme responsabilidad de asegurar la fluidez y la justicia en un partido que promete ser sumamente físico y disputado desde el primer minuto en el terreno de juego.

FOTO ARCHIVO: El debut de Iván Barton en la presente edición mundialista marca su regreso a una Copa del Mundo como árbitro principal, tras su experiencia en Catar 2022. REUTERS/Carl Recine
FOTO ARCHIVO: El debut de Iván Barton en la presente edición mundialista marca su regreso a una Copa del Mundo como árbitro principal, tras su experiencia en Catar 2022. REUTERS/Carl Recine

La trayectoria del silbante salvadoreño responde a una combinación poco común en el ámbito del deporte de alta competencia: un estricto rigor académico y una férrea disciplina deportiva. Más allá de sus notables condiciones físicas y de su gran lectura táctica dentro de la cancha, el santaneco destaca por poseer un doctorado en Ciencias Químicas.

Esta faceta como científico le ha permitido compaginar las demandas del laboratorio y las aulas con las exigencias del arbitraje internacional, un hecho que la propia FIFA ha elogiado en sus plataformas oficiales al subrayar la importancia de la preparación integral y continua en sus profesionales.

El impacto de su presencia en la Copa del Mundo de 2026 trasciende el éxito individual. En un contexto donde el fútbol de clubes y las selecciones nacionales de El Salvador han atravesado periodos de complejas dificultades competitivas, el arbitraje se ha erigido con orgullo como el principal embajador del país ante la exigente comunidad futbolística internacional.

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