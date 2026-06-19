El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

La propuesta de Costa abrió un debate en la UE sobre el momento adecuado para dialogar con el Kremlin (Reuters)

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió el establecimiento de un canal diplomático directo con el Kremlin para escuchar a Moscú y transmitir mensajes de la Unión Europea.

“Necesitamos apoyar a Ucrania por la vía diplomática, necesitamos tener un canal diplomático directo con Rusia. Aún no ha llegado el momento de negociar. Pero en cualquier caso, necesitamos establecer de inmediato este contacto directo, porque necesitamos escucharlos”, dijo.

PUBLICIDAD

El miércoles fuentes comunitarias confirmaron que la oficina de Costa realizó contactos diplomáticos breves, a nivel técnico, con Moscú, con el objetivo de facilitar la apertura de canales de comunicación. La noticia trascendió mientras aumenta la discusión en Europa sobre la conveniencia de reactivar el diálogo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

Bajo este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instó a Europa a asumir un papel más activo en el proceso, después del retroceso de los esfuerzos estadounidenses para mediar en el conflicto.

PUBLICIDAD

Zelensky reiteró que Ucrania no cederá territorios bajo su control en eventuales negociaciones con Rusia (Reuters)

El movimiento de Costa no obtuvo consenso entre todos los Estados miembro. Varios líderes expresaron reservas y pidieron cautela, preocupados por que cualquier acercamiento prematuro con el Kremlin debilitara el frente común europeo y la presión de las sanciones. Emmanuel Macron, presidente de Francia, sostuvo que Europa debía estar representada en futuras negociaciones de paz, aunque destacó que solo Rusia podía decidir cuándo estaría lista para iniciar un proceso genuino de diálogo. Macron recalcó que las negociaciones comenzarían entre Rusia y Ucrania e incorporarían a estadounidenses y europeos solo en una etapa posterior.

El canciller alemán Friedrich Merz consideró que aún no era el momento de decidir quién representaría a Europa en una posible mesa de negociación con Moscú. Recordó que Alemania, Reino Unido y Francia encabezaron la interlocución con Ucrania por petición expresa de Kiev, aunque dejó abierta la posibilidad de que Costa desempeñara un papel en el futuro.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apoyó la iniciativa de Costa, aclaró que no significó el inicio de negociaciones y la consideró una acción diplomática necesaria para asegurar que la UE tuviera voz propia.

Paralelamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó ayer la apertura de canales diplomáticos. Argumentó que la UE debía prepararse para el momento en que Rusia, presionada por sanciones, tuviera que sentarse a negociar, y defendió la coordinación estrecha con Zelensky para definir una posición común comunitaria.

PUBLICIDAD

Ursula von der Leyen y Zelensky coincidieron en que Europa debe prepararse para futuras negociaciones de paz (Europa Press)

Von der Leyen insistió en que Europa debía ser uno de los arquitectos de una paz “justa y duradera” y en que Ucrania debía desempeñar el papel central en cualquier proceso diplomático, aunque la UE necesitó estar preparada y unida para transmitir un mensaje claro al presidente Vladimir Putin.

El debate sobre el contacto con el Kremlin coincidió con el avance de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE. Según una encuesta publicada por la Comisión Europea, el 65 % de los ucranianos y el 58 % de los moldavos apoyaron la incorporación a la Unión, mientras que en otros países de la vecindad oriental y los Balcanes Occidentales el respaldo fue desigual.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE y Europa Press)