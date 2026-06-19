Mundo

El presidente del Consejo Europeo defendió la apertura de un canal directo con Rusia para transmitir mensajes de la Unión Europea

La propuesta apareció en un contexto de crecientes debates dentro de la Unión Europea sobre la conveniencia de retomar el diálogo para intentar poner fin a la guerra en Ucrania

Guardar
Google icon
La propuesta de Costa abrió un debate en la UE sobre el momento adecuado para dialogar con el Kremlin (Reuters)
La propuesta de Costa abrió un debate en la UE sobre el momento adecuado para dialogar con el Kremlin (Reuters)

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió el establecimiento de un canal diplomático directo con el Kremlin para escuchar a Moscú y transmitir mensajes de la Unión Europea.

“Necesitamos apoyar a Ucrania por la vía diplomática, necesitamos tener un canal diplomático directo con Rusia. Aún no ha llegado el momento de negociar. Pero en cualquier caso, necesitamos establecer de inmediato este contacto directo, porque necesitamos escucharlos”, dijo.

PUBLICIDAD

El miércoles fuentes comunitarias confirmaron que la oficina de Costa realizó contactos diplomáticos breves, a nivel técnico, con Moscú, con el objetivo de facilitar la apertura de canales de comunicación. La noticia trascendió mientras aumenta la discusión en Europa sobre la conveniencia de reactivar el diálogo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

Bajo este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instó a Europa a asumir un papel más activo en el proceso, después del retroceso de los esfuerzos estadounidenses para mediar en el conflicto.

PUBLICIDAD

Zelensky reiteró que Ucrania no cederá territorios bajo su control en eventuales negociaciones con Rusia (Reuters)
Zelensky reiteró que Ucrania no cederá territorios bajo su control en eventuales negociaciones con Rusia (Reuters)

El movimiento de Costa no obtuvo consenso entre todos los Estados miembro. Varios líderes expresaron reservas y pidieron cautela, preocupados por que cualquier acercamiento prematuro con el Kremlin debilitara el frente común europeo y la presión de las sanciones. Emmanuel Macron, presidente de Francia, sostuvo que Europa debía estar representada en futuras negociaciones de paz, aunque destacó que solo Rusia podía decidir cuándo estaría lista para iniciar un proceso genuino de diálogo. Macron recalcó que las negociaciones comenzarían entre Rusia y Ucrania e incorporarían a estadounidenses y europeos solo en una etapa posterior.

El canciller alemán Friedrich Merz consideró que aún no era el momento de decidir quién representaría a Europa en una posible mesa de negociación con Moscú. Recordó que Alemania, Reino Unido y Francia encabezaron la interlocución con Ucrania por petición expresa de Kiev, aunque dejó abierta la posibilidad de que Costa desempeñara un papel en el futuro.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apoyó la iniciativa de Costa, aclaró que no significó el inicio de negociaciones y la consideró una acción diplomática necesaria para asegurar que la UE tuviera voz propia.

Paralelamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó ayer la apertura de canales diplomáticos. Argumentó que la UE debía prepararse para el momento en que Rusia, presionada por sanciones, tuviera que sentarse a negociar, y defendió la coordinación estrecha con Zelensky para definir una posición común comunitaria.

Ursula von der Leyen y Zelensky coincidieron en que Europa debe prepararse para futuras negociaciones de paz (Europa Press)
Ursula von der Leyen y Zelensky coincidieron en que Europa debe prepararse para futuras negociaciones de paz (Europa Press)

Von der Leyen insistió en que Europa debía ser uno de los arquitectos de una paz “justa y duradera” y en que Ucrania debía desempeñar el papel central en cualquier proceso diplomático, aunque la UE necesitó estar preparada y unida para transmitir un mensaje claro al presidente Vladimir Putin.

El debate sobre el contacto con el Kremlin coincidió con el avance de las negociaciones de adhesión de Ucrania y Moldavia a la UE. Según una encuesta publicada por la Comisión Europea, el 65 % de los ucranianos y el 58 % de los moldavos apoyaron la incorporación a la Unión, mientras que en otros países de la vecindad oriental y los Balcanes Occidentales el respaldo fue desigual.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaAntonio CostaUnión Europea

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

La victoria de Andy Burnham en Makerfield reactivó las maniobras internas en el laborismo, con llamadas de Heidi Alexander y otros miembros del Ejecutivo para pactar una transición y evitar dimisiones en cadena

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

Mohamed bin Abdulrahman Al Thani se reunió con el jefe de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, mientras el calendario quedó abierto y sin una nueva cita para la ronda técnica prevista entre Washington y Teherán

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

Tregua en Medio Oriente: el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo en dos meses

Unos 25 mercantes atravesaron la vía en un día, más de tres veces el promedio desde inicios de marzo, de acuerdo con AXSMarine, tras el bloqueo aplicado durante la escalada bélica

Tregua en Medio Oriente: el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo en dos meses

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway

Dos trenes chocaron en Inglaterra: reportan múltiples heridos

Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años

Hubo ataques en Dnipropetrovsk, Pavlogrado, Odessa, Kramatorsk y Kharkov. La nueva ofensiva ordenada por Putin se podujo un día después de la importante incursión ucraniana en Moscú

Una serie de bombardeos rusos contra Ucrania dejaron tres muertos, entre ellos una niña de 8 años
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Revelan posible pacto entre Aguirre y Ochoa para jugar ante Chequia en el Mundial 2026

Revelan posible pacto entre Aguirre y Ochoa para jugar ante Chequia en el Mundial 2026

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el local se pone al frente en los primeros minutos

Bullrich celebró los cambios en el Gobierno con otra indirecta a Adorni y gana fuerza propia en el Congreso

El dólar subió 30 pesos en la semana y alcanzó su precio más alto en cinco meses

Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia por un video donde humilla a Leonardo: lo llama “burro”, lo interrumpe y le niega un abrazo

INFOBAE AMÉRICA

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

Los ministros del gabinete británico presionan a Keir Starmer para que ponga fecha a su salida

El primer ministro de Qatar viajó a Bürgenstock pese a la suspensión de la cumbre entre Estados Unidos e Irán

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador entrega la Palma de Oro 2026

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Jugó esos minutos como si estuviera en la calle”: así recordó Michael Laudrup la anécdota de los cordones desatados de Maradona

ENTRETENIMIENTO

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Final explicado de “Te encontraré” en Netflix

Lily Phillips y Annie Knight defienden sus retos sexuales en OnlyFans: “Hemos hecho mucho para que la sociedad nos acepte más”

La película de terror “Obsession” recauda 286,5 millones de dólares y rompe récord histórico de taquilla en festivales

“Es algo que he olido”: Olivia Rodrigo revela el sacrificio extremo de algunos fans para estar en primera fila

La inesperada decisión de Oliver Tree sobre su herencia vuelve a escena tras el emotivo mensaje de su madre