Epic Games regala por tiempo limitado tres juegos: cómo conseguirlos gratis para PC y celular

Epic Games Store ofrece tres juegos gratuitos hasta el 25 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games Store pone a disposición de sus usuarios tres títulos sin costo hasta el 25 de junio de 2026: Citizen Sleeper y ROBOBEAT para PC, y Construction Simulator 3 para dispositivos móviles. En conjunto, los tres juegos suman un valor regular de USD 45,97, por lo que reclamarlos antes de que venza el plazo representa un ahorro.

Cada semana, uno o más títulos quedan disponibles para añadir a la cuenta de forma permanente: una vez reclamados, el usuario los conserva aunque la promoción haya terminado. La condición es contar con una cuenta activa en la Epic Games Store, que no tiene costo.

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Cómo descargar los juegos gratis en PC y celular

El proceso varía según el dispositivo. En computadora, el primer paso es ingresar a store.epicgames.com e iniciar sesión con una cuenta registrada o crear una nueva de forma gratuita. Una vez dentro, los títulos aparecen en la sección de juegos gratuitos con el botón “Obtener”.

Construction Simulator 3 es el único título disponible para celular. (Epic Games)

Al hacer clic y confirmar la transacción, el juego queda vinculado a la cuenta de manera permanente. Para descargarlo e instalarlo, es necesario tener el Epic Games Launcher instalado en la computadora: desde esa aplicación se gestionan todas las descargas y actualizaciones.

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Para los usuarios de celular, el procedimiento es diferente porque la aplicación de Epic Games Store no está disponible en Google Play Store ni en el App Store de Apple fuera de la Unión Europea. La forma de acceder es a través del código QR que aparece en la página web de la tienda: al escanearlo con la cámara del celular, el sistema redirige a la página de descarga del instalador.

Antes de instalar la aplicación, hay que habilitar en los ajustes del dispositivo la opción de instalar aplicaciones de fuentes externas. Una vez instalada la app, basta con iniciar sesión y desplazarse hasta el juego gratuito de la semana para reclamarlo. En iOS, esta opción solo está disponible para usuarios dentro de la Unión Europea.

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ROBOBEAT es un shooter en primera persona que combina ritmo y mecánicas rogue-lite. (Epic Games)

De qué tratan los tres juegos

Citizen Sleeper es un RPG de ciencia ficción inspirado en los mecanismos de los juegos de rol de mesa. El jugador encarna a un “durmiente”, una conciencia humana digitalizada atrapada en un cuerpo artificial que huye de la corporación que lo posee.

La historia transcurre en Erlin’s Eye, una estación espacial en ruinas habitada por miles de personas que, como el protagonista, intentan sobrevivir al margen de las grandes corporaciones.

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La mecánica central gira en torno a ciclos: al inicio de cada uno, el jugador lanza un conjunto de dados y asigna los resultados a distintas acciones, como trabajar en los muelles, hackear redes o construir relaciones con otros personajes.

Citizen Sleeper es un RPG de ciencia ficción con mecánicas de juegos de rol de mesa. (Epic Games)

Las habilidades disponibles son cinco: Engineer, Interface, Endure, Intuit y Engage. Esta edición incluye los tres contenidos descargables lanzados tras el lanzamiento original: FLUX, REFUGE y PURGE. Su precio habitual es de USD 19,99.

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ROBOBEAT es un shooter en primera persona con mecánicas de ritmo y elementos rogue-lite. El jugador asume el rol de Ace, un cazarrecompensas que persigue al excéntrico robot Frazzer a través de niveles generados de forma procedural.

Cada semana hay títulos gratuitos para agregar a la cuenta; una vez reclamados, son del usuario para siempre. (Epic Games)

La particularidad del juego es que cada disparo, recarga, carrera por las paredes y salto deben sincronizarse con el pulso de la música para maximizar el daño. La plataforma permite importar archivos de audio propios en formatos .wav, .mp3 y .ogg, e incluso recortarlos dentro del juego.

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A medida que se avanza, se desbloquean nuevas canciones, armas y utilidades. Su valor habitual también es de USD 19,99.

Construction Simulator 3 es el título disponible para celular. Lanzado el 18 de junio de 2026, propone al jugador fundar y administrar una empresa constructora en una ciudad europea. Cuenta con más de 50 vehículos y más de 70 contratos que incluyen trabajos de pavimentación, construcción de viviendas y proyectos de infraestructura a gran escala. Su precio habitual es de USD 5,99.

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