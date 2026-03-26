En hospitales privados inician cirugías para reducir mora quirúrgica en Honduras

El Gobierno aprobó un decreto de emergencia que permite la contratación de cirugías en hospitales privados ante largas listas de espera. (Foto: Cortesía)

El Gobierno de Honduras comenzó a trasladar pacientes de la red pública hacia hospitales privados para resolver intervenciones quirúrgicas atrasadas, en una medida que pretende recortar los tiempos de espera y mejorar la atención.

El objetivo central de esta iniciativa, guiada por la Secretaría de Salud, es garantizar acceso universal y reducir la desigualdad en el trato, independientemente de si la cirugía se realiza en el sector público o privado.

La implementación del programa inició en el Hospital San Jorge, que en su primera jornada realizó tres cirugías a pacientes remitidos desde centros públicos, según detalló la doctora Karen Avilés. Los primeros beneficiados eran personas que aguardaban desde hace hasta ocho meses para una intervención de vesícula biliar.

Avilés mencionó que “hay pacientes que han estado con mucho dolor y que nos han manifestado que tenían hasta ocho meses de evolución esperando por una cirugía. Gracias a Dios hoy ya se les resolvió”.

De acuerdo con el viceministro Ochoa, la espera en el sistema solía superar incluso el año. Destacó: “Tenemos pacientes que han esperado hasta 14 meses por una cirugía que, como ustedes pueden ver, puede resolverse en un solo día. Eso es lamentable y nos da pena como Secretaría de Salud”. El programa establece un mecanismo en el que la lista de pacientes pendientes, elaborada por la Secretaría de Salud, se utiliza para remitirlos a hospitales privados previamente seleccionados, donde reciben estudios preoperatorios y posteriormente la intervención correspondiente.

El programa inició en el Hospital San Jorge, donde ya realizaron cirugías a pacientes remitidos desde centros públicos de salud. (Foto: Cortesía)

Galenos del Hospital San Jorge informaron que cuenta con dos quirófanos alternos, tecnología especializada, incluyendo torres de laparoscopía y servicios de rayos X y personal capacitado para atender la demanda adicional. El hospital en La Bolsa también reportó la realización de al menos dos cirugías durante la jornada inaugural del programa, lo que indica una ejecución simultánea en distintos puntos del país.

El contenido de este plan fue detallado por Midence Ochoa, quien precisó que la estrategia surge de un decreto de emergencia aprobado en el Congreso Nacional, que permite la contratación de servicios con hospitales privados. Luego de un proceso de reglamentación, el programa entró en fase de ejecución, con participación directa del personal de la Secretaría de Salud en la supervisión de cada caso.

Ochoa señaló: “Estamos supervisando que se cumplan los estándares de calidad pactados y que el trato sea igualitario. Es decir, que el paciente remitido por la Secretaría de Salud reciba la misma atención que un paciente privado”.

El plan contempla su expansión hacia otras regiones, como el sur y oriente del país. “Estamos trabajando para establecer convenios en otras zonas del país, de manera que todos los sectores puedan beneficiarse de este proceso y reducir la mora quirúrgica a nivel nacional”, indicó el viceministro.

Esta transformación en la gestión quirúrgica se plantea como una solución inmediata y concreta para los pacientes. La respuesta institucional se complementa con acciones de refuerzo en el aparato sanitario público. Entre las medidas figuran la remodelación de quirófanos en el Hospital Escuela, con finalización prevista entre septiembre y octubre, y el fortalecimiento del Hospital Mario Catarino Rivas y otros centros en zonas metropolitanas.

Hospitales como San Jorge y La Bolsa cuentan con tecnología especializada y personal capacitado para atender la demanda de cirugías pendientes. (Destacada)

Uno de los ejes centrales de la política es el abastecimiento adecuado de medicamentos y materiales quirúrgicos. El funcionario Ochoa precisó que se ha firmado un fideicomiso para gestionar la compra y distribución de insumos mediante un esquema de licitaciones más eficiente.

Detalló: “Estamos trabajando en un proceso de licitación para garantizar el abastecimiento de medicamentos. El objetivo es asegurar que no falten insumos en los hospitales y que la población reciba la atención que necesita”.

Las autoridades de salud remarcaron que, para lograr un sistema que responda a la población, es necesario articular recursos públicos y privados. “Queremos dejar un sistema que dé respuestas, que funcione y que no deje a nadie atrás. Si tenemos que articular con el sector privado para lograrlo, lo vamos a hacer”, concluyó el funcionario.

El despliegue de cirugías en hospitales privados mediante mecanismos legales de emergencia pone en marcha una estrategia que apunta tanto a reducir de forma inmediata los tiempos de espera como a construir un sistema de salud funcional y accesible para todos los hondureños.