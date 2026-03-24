Honduras

Gobierno de Honduras inicia programa para reducir mora quirúrgica

Pacientes que llevaban más de tres meses esperando una cirugía comenzaron a recibir atención tras el lanzamiento de un plan gubernamental que prioriza los casos más urgentes en hospitales públicos y privados de San Pedro Sula

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El programa de reducción de
El programa de reducción de mora quirúrgica en Honduras inició sus primeras operaciones en hospitales de San Pedro Sula como Cemesa y PORSALUD. (Foto cortesía Hospital Escuela)

El gobierno de Honduras puso en marcha el programa de reducción de la mora quirúrgica con las primeras operaciones en centros de San Pedro Sula, como el hospital Cemesa, el hospital PORSALUD, el policlínico y los quirófanos municipales.

La iniciativa busca aliviar la carga de pacientes que han esperado largos periodos por una intervención, priorizando los casos más urgentes.

La atención inició a personas que llevaban más de 90 días en listas de espera. El presidente Nasry Asfura confirmó que el arranque de estas cirugías marca un avance en el fortalecimiento del sistema de salud pública, con el objetivo de atender a quienes más lo necesitan.

El mandatario calificó el inicio del programa como una “buena noticia para miles de hondureños” y enfatizó que el gobierno pretende dar una respuesta efectiva a una problemática histórica del sector hospitalario.

De acuerdo con Diario La Tribuna, el gobierno suscribió un convenio con el banco de Occidente para la creación de un fideicomiso destinado a la compra y abastecimiento de medicamentos.

Este mecanismo permitirá también afrontar la mora quirúrgica en los hospitales públicos, facilitando los recursos necesarios para la ejecución de las intervenciones pendientes.

La lista de espera es considerable. El subsecretario de Proyectos e Inversión de la Secretaría de Salud, José Miguel Castillo, detalló que existen alrededor de 16.000 pacientes aguardando una operación, muchos de ellos desde hace más de 350 días. El funcionario subrayó que la magnitud del problema demanda acciones inmediatas y destacó que el programa prioriza los casos según criterios médicos y el tiempo de espera acumulado.

El gobierno hondureño prioriza intervenciones
El gobierno hondureño prioriza intervenciones para pacientes en lista de espera por más de 90 días en hospitales públicos y privados. (Foto cortesía M. Mayorga)

Las autoridades sanitarias han enfocado sus esfuerzos en resolver los procedimientos más complejos y delicados, ya que muchos pacientes requieren intervenciones urgentes para evitar complicaciones mayores de salud.

El plan contempla operaciones tanto en hospitales públicos como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), abarcando así una amplia cobertura para reducir el rezago.

El subsecretario Castillo manifestó que el compromiso del gobierno es ofrecer una “respuesta contundente” a la problemática, asegurando que el inicio de las cirugías es solo el primer paso de una estrategia más amplia para mejorar la calidad de vida de la población hondureña. Señaló que una vez aprobado el decreto de emergencia y firmado el fideicomiso, se espera avanzar a mayor ritmo en la atención de los casos pendientes.

La reducción de la mora quirúrgica responde a una necesidad urgente que durante años ha afectado al sistema de salud y a miles de familias en el país. El plan pretende no solo disminuir el número de pacientes en espera, sino también fortalecer la capacidad hospitalaria y garantizar el acceso a servicios médicos oportunos.

Este esfuerzo gubernamental busca, además, restablecer la confianza de la ciudadanía en el sistema público, mostrando resultados concretos en la gestión de una de las carencias más sentidas del sector sanitario. Con la puesta en marcha de las intervenciones, las autoridades esperan marcar un antes y un después en la atención quirúrgica y contribuir a una recuperación sostenida de la salud pública en Honduras.

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