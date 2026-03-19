El auge y el declive de las bananeras son retratados en un nuevo documental presentado en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 18/03/2026.- El cineasta Asael Talavera (i) y el productor Guillermo Mahchi posan durante una entrevista con EFE este martes, en Tegucigalpa (Honduras). Parte de la historia hondureña y el auge de la industria bananera en el país centroamericano en el siglo XX, son recogidos en el documental 'Banana Days Honduras 1900', producido por Mahchi y Talavera. EFE/ Gustavo Amador

El documental detalla el impacto de las compañías bananeras en el siglo XX hondureño. La exhibición esta semana en Tegucigalpa de Banana Days Honduras 1900, dirigida por Guillermo Mahchi y Asael Talavera, expone cómo el auge de las compañías bananeras desde 1900 transformó el desarrollo político, económico y social de Honduras y la región norte del país. El filme, que incorpora entrevistas con voces que vivieron y analizaron el fenómeno, busca no solo reconstruir el pasado sino también ofrecer una mirada crítica sobre el destino que tomaron las comunidades afectadas, en especial tras el clímax histórico de la huelga bananera de 1954.

La producción, presentada frente a historiadores, periodistas y diplomáticos, pretende establecer un puente entre la memoria histórica y la reflexión sobre el futuro nacional, según explicó Mahchi al medio EFE.

El documental, dividido en seis capítulos, ofrece un relato abarcador que va desde los inicios de la industria en el país a principios del siglo XX hasta el cierre progresivo de las fincas tras el conflicto laboral de 1954, episodio que representó el inicio del declive para las dos principales multinacionales del sector: la United Brands (a través de su filial, la Tela Railroad Company) y la Standard Fruit Company.

Entre los elementos distintivos del filme, destacan los testimonios de obreros nacidos en los campos de banano en 1933, quienes tenían 21 años al estallar la huelga, y la inclusión de Carlos Amador, hijo del escritor Ramón Amaya Amador, que aporta la visión crítica e intelectual heredada de su padre. Según recalcó Talavera a EFE, el guion incorpora materiales inéditos —como fotografías de los archivos de Harvard y Washington— y contenidos generados con inteligencia artificial para enriquecer el acceso visual a esta etapa de la historia hondureña.

AME5241. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 18/03/2026.- El cineasta Asael Talavera (i) y el productor Guillermo Mahchi hablan durante una entrevista con EFE este martes, en Tegucigalpa (Honduras). Parte de la historia hondureña y el auge de la industria bananera en el país centroamericano en el siglo XX, son recogidos en el documental 'Banana Days Honduras 1900', producido por Mahchi y Talavera. EFE/ Gustavo Amador

El devenir de la región norte

La huelga de 1954 constituye el eje narrativo y el punto de inflexión en Banana Days Honduras 1900. Obreros de la Tela Railroad Company y la Standard Fruit Company —multinacionales estadounidenses que habían prosperado explotando vastas extensiones en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón— protagonizaron la mayor protesta laboral de la historia bananera del país. Guillermo Mahchi sostuvo en diálogo con EFE que muchos de los participantes consultados para el filme formaron parte directa de esas jornadas.

El documental reconstruye cómo esas compañías, respaldadas legalmente por permisos del Gobierno de Honduras, desplegaron grandes infraestructuras: redes ferroviarias, puertos en el Caribe, sistemas de riego, instalaciones educativas y hospitalarias, así como los característicos barracones de obreros, transformando el paisaje y la vida de la región.

La memoria colectiva, sin embargo, se encuentra dividida. Parte de la sociedad valora ese período por el progreso material y las fuentes de empleo, mientras que otra, respaldada por testimonios de trabajadores y analistas, denuncia los bajos salarios, las condiciones laborales adversas y la injerencia de las corporaciones extranjeras en los gobiernos y la legislación hondureñas.

El equilibrio de perspectivas y el legado de Prisión verde

Banana Days Honduras 1900 busca mostrar las dos visiones predominantes de la “era bananera”, de acuerdo con Asael Talavera, quien detalló a EFE que la película reserva igual espacio tanto a quienes defienden la modernización que trajeron las compañías, como a quienes subrayan la pérdida de autonomía nacional y la explotación de los campesinos.

AME5237. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 18/03/2026.- El cineasta Asael Talavera (i) y el productor Guillermo Mahchi posan durante una entrevista con EFE este martes, en Tegucigalpa (Honduras). Parte de la historia hondureña y el auge de la industria bananera en el país centroamericano en el siglo XX, son recogidos en el documental 'Banana Days Honduras 1900', producido por Mahchi y Talavera. EFE/ Gustavo Amador

Para lograr este equilibrio, el documental incorpora la figura de Carlos Amador, descendiente de Ramón Amaya Amador, autor de la novela Prisión verde escrita entre 1945 y 1946 y publicada cinco años después en México. Amaya Amador, que trabajó en la Standard Fruit Company, plasmó su experiencia laboral y política en una denuncia literaria sobre “las condiciones infrahumanas y de explotación” que vivieron los jornaleros, conceptualizándolas como una “prisión verde”. Este testimonio, así como la inclinación ideológica del autor hacia la persecución política que enfrentó, aportan una dimensión fundamental para comprender los costos sociales y simbólicos de la bonanza bananera.

La utilización de fotografía histórica, materiales inéditos de archivos internacionales y herramientas de inteligencia artificial, según confirmó Talavera a EFE, garantiza que las nuevas generaciones tengan acceso a una “radiografía” plural sobre lo que significó el auge del banano en la historia hondureña.