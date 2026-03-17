Honduras

El sistema hospitalario de Honduras busca reducir la mora quirúrgica de aproximadamente 20,000 pacientes con apoyo privado

Unos veinte mil pacientes esperan cirugías programadas desde hace más de noventa días por la falta de insumos, equipos y personal; un nuevo plan nacional usará hospitales privados para acelerar la atención y aliviar la emergencia actual

Guardar
La mora quirúrgica en Honduras
La mora quirúrgica en Honduras alcanza unos 20.000 pacientes en espera de cirugías programadas en hospitales públicos y del IHSS. (Foto de archivo)

El sistema hospitalario de Honduras enfrenta una acumulación sin precedentes en la atención de cirugías programadas, con alrededor de 20,000 pacientes a la espera de ser operados a causa de la falta de insumos, equipos y personal insuficiente en los hospitales públicos y del seguro social.

Esta situación, considerada de emergencia, podría comenzar a resolverse mediante un ambicioso plan que utilizará la capacidad de al menos 20 hospitales privados, según informaron las autoridades de Salud.

En una entrevista difundida este lunes, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, explicó que existen entre 16,000 y 20,000 hondureños que acumulan más de 90 días en lista de espera para una intervención quirúrgica.

De ellos alrededor de 6,500 corresponden a derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de acuerdo a datos oficiales citados por medios locales. Dentro de ese grupo, 2,500 afiliados aguardan en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa y 4,000 en el Hospital Regional de San Pedro Sula, según información proporcionada por el propio IHSS.

El déficit de insumos, equipos
El déficit de insumos, equipos médicos y personal en hospitales públicos es la causa principal del retraso en cirugías programadas en Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mora quirúrgica es descrita por Castillo como un fenómeno “multifactorial”. El funcionario explicó: “Recordemos que venimos de pandemia. Los quirófanos para las cirugías electivas estuvieron cerrados, a eso se abona el detrimento del sistema de salud”. Por tanto, la falta de insumos y equipos en los hospitales de la red nacional se suma a los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, profundizando la brecha de atención que se arrastra.

Entre las medidas para abordar esta emergencia, el viceministro de Salud confirmó que se está creando una base de datos nacional que permitirá identificar con precisión cuántos pacientes y casos existen en cada hospital.

  • “Se le pidió a cada uno de los hospitales los documentos de los listados de mora quirúrgica. Estamos apostando a poderlos operar en el sistema privado, en la medida que vamos fortaleciendo el sistema público para que no nos vuelva a ocurrir esta situación”, manifestó el funcionario, a unaemisora local.
El plan oficial contempla la
El plan oficial contempla la derivación temporal de pacientes a al menos 20 hospitales privados con licencia habilitada según el reglamento nacional. Quirófano. SALUD SANTYPAN/ ISCTOK

En una declaración específica al presentar el plan de contingencia, Castillo precisó: “Esta iniciativa tiene como principio no generar monopolio. El 100% de los hospitales privados que tengan su licencia en orden y que estén técnicamente habilitados con el reglamento nacional de los establecimientos de salud podrán operar a los pacientes”.

Para ejecutar este programa, la lista de espera será enviada al banco que administre el fideicomiso, mientras que un comité quirúrgico evaluará cada expediente a ser derivado al sector privado. Se tratará exclusivamente de cirugías electivas programadas de bajo riesgo, y los pacientes irán siendo contactados por medio de un call center centralizado, que dará seguimiento a la evolución de cada proceso, detalló el viceministro.

El impacto de la escasez en el IHSS: clínicas detenidas y equipos fuera de servicio

El director ejecutivo del IHSS, Víctor Martínez, advirtió que la crisis dentro de la institución se ha profundizado en los últimos meses debido a la “falta de materiales médicos quirúrgicos”, lo cual ha impedido agendar inclusive operaciones previamente planificadas, en declaraciones recogidas por medios de Honduras.

Martínez explicó que “parte del problema se agrava porque varios contratos de mantenimiento de equipos médicos están vencidos, lo que ha provocado que algunos aparatos no puedan utilizarse, pese a que fueron adquiridos en administraciones anteriores”.

Las autoridades de Salud implementan
Las autoridades de Salud implementan un sistema de base de datos nacional para identificar y coordinar la atención de pacientes en lista de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, Martínez insistió en la urgencia de que el Congreso Nacional apruebe un decreto de emergencia para el IHSS, con el fin de agilizar la compra de insumos, medicamentos y la contratación de servicios de mantenimiento. El retraso en la atención afecta de manera desigual a los diferentes niveles de complejidad hospitalaria y limita la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, en una situación cuya dimensión total aún está en proceso de ser esclarecida por las autoridades de Salud.

Las autoridades han activado mecanismos legales y logísticos a nivel nacional para redirigir temporalmente la demanda excedente al sistema privado, como parte de una respuesta coordinada para reducir la sobrecarga del sector público.

Temas Relacionados

Sistema Hospitalario HondurasInstituto Hondureño de Seguridad SocialCirugías ProgramadasCrisis de Insumos MédicosHonduras

Últimas Noticias

Condenan a 62 miembros de la MS-13 a penas de hasta 130 años en El Salvador

Las sentencias, dictadas tras un proceso en contra de integrantes de una estructura delictiva en San Vicente, incluyen penas máximas por homicidio, extorsión y delitos asociados, según la información proporcionada por las autoridades judiciales.

Condenan a 62 miembros de

Sistema de cuidados de Panamá enfrenta retos de financiamiento pese a su enfoque de derecho

La sostenibilidad económica y la calidad de los servicios emergen como principales desafíos, según especialistas y autoridades, quienes destacan la importancia de alianzas multisectoriales para lograr una aplicación efectiva de la ley

Sistema de cuidados de Panamá

Alza de petróleo y logística ponen en jaque la estabilidad de la industria plástica en El Salvador, según gremial Asiplastic

La industria del plástico en El Salvador ha entrado en una etapa de incertidumbre debido a la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio

Alza de petróleo y logística

El presidente de Alemania arriba a Guatemala tras cuatro décadas para realizar visita oficial de dos días

La llegada de Frank-Walter Steinmeier inaugura una agenda de cooperación económica, impulso al comercio e inversión y desarrollo institucional, según autoridades, con acuerdos que involucran sectores educativos, ambientales y de transparencia gubernamental

El presidente de Alemania arriba

El gobierno de Guatemala limita el tránsito de transporte pesado durante Semana Santa

La administración central establece una restricción nacional sobre camiones entre el 1 y el 5 de abril de 2026, permitiendo únicamente el paso de unidades destinadas a abastecimiento esencial, bajo control digital y monitoreo de la DGT

El gobierno de Guatemala limita

TECNO

¿Fin del HDMI? Así es

¿Fin del HDMI? Así es la tecnología sin cable que lo remplaza para transmitir contenido en 4K

YouTube paga 8.000 millones de dólares a la industria musical: ¿Cómo funciona su nuevo modelo de ingresos?

Pasó 8 horas al día mirando contenido para adultos para entrenar una IA y le costó su salud mental

WhatsApp se viste de verde: cómo cambiar el logo y los chats al ‘Modo San Patricio’ en segundos

Ni amarillas ni azules: Por qué hoy 17 de marzo se regalan flores verdes y qué significa este gesto

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus revive las mejores

Miley Cyrus revive las mejores canciones de Hannah Montana en el 20° aniversario de la serie

Neil Patrick Harris defendió el polémico final de ‘How I Met Your Mother’

Michael B. Jordan: dónde ver las películas del ganador del Oscar a Mejor actor principal

Actriz de “Baywatch” fue arrestada por irrumpir en una granja y rescatar perros usados en experimentos científicos

Tom Welling confesó la verdadera razón por la que nunca usó el traje de Superman en Smallville

MUNDO

Las bolsas europeas avanzan pese

Las bolsas europeas avanzan pese a la volatilidad por el conflicto en Medio Oriente

El auge de los drones en las guerras despierta el interés por los sistemas de defensa con láser

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un nuevo tipo de misil en otra oleada de ataques contra Israel y bases de Estados Unidos

La Unión Europea ofreció asistencia a Ucrania para reparar el oleoducto Druzhba y desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros vetado por Hungría

El tribunal del Vaticano anuló el juicio contra el cardenal Becciu y ordenó repetir el proceso