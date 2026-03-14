Honduras

Hondureña es víctima de una red de estafas en Maryland: Montaron una corte virtual para robarle 15,000 dólares

Una ciudadana hondureña fue víctima de una puesta en escena digital donde criminales simularon una audiencia migratoria legítima para extorsionarla. Utilizando documentos falsificados y plataformas de video, los estafadores lograron que la mujer transfiriera ahorros y préstamos obtenidos en Honduras

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Una madre hondureña denuncia haber
Una madre hondureña denuncia haber sido víctima de una red de estafadores que jugaron con su esperanza de liberar a su esposo de la custodia de ICE (Freepik).

En medio de una creciente ola de fraudes migratorios en Estados Unidos, una madre hondureña perdió 15,000 dólares tras ser víctima de una red de estafas que simulan audiencias judiciales migratorias en Baltimore, Maryland. El caso ha generado inquietud entre organizaciones de defensa y líderes comunitarios por la sofisticación de estos crímenes, que utilizan tecnología y manipulación psicológica para explotar la esperanza de reunificación familiar de la comunidad latina.

La víctima, identificada por razones de seguridad solo como Sady Giseel, fue contactada por individuos que le prometieron la liberación de su esposo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los estafadores organizaron una falsa audiencia virtual en la que participaron actores haciéndose pasar por juez, fiscal e intérprete, y presentaron documentos aparentemente oficiales con sellos y terminología legal.

Según testimonios recogidos por el medio Univision Washington D.C. , la mujer, impulsada por la urgencia de liberar a su esposo, accedió a transferir la suma exigida, recurriendo incluso a préstamos familiares en Honduras.

El dinero desapareció en cuentas bancarias imposibles de rastrear, y el esposo permanece en custodia de ICE, mientras la familia enfrenta ahora una deuda considerable y el futuro de sus hijos ha quedado comprometido. “Me mostraron documentos con sellos, me hablaron en términos legales que no entendía, y vi una pantalla que parecía una oficina de gobierno”, relató la víctima.

Desesperada por liberar a su esposo detenido por ICE, participó en una supuesta audiencia migratoria virtual donde un falso juez le fijó el monto. A pesar de haber realizado el pago, su esposo nunca fue liberado.

Las nuevas tácticas de fraude migratorio: inteligencia artificial, manipulación y vulnerabilidad comunitaria

Diversos expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la sofisticación de estas estafas ha aumentado en los últimos años, impulsada por el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Kelli Ortega, abogada de inmigración consultada por Univisión Noticias, explicó que los criminales ahora clonan voces de familiares, generan documentos digitales idénticos a los formularios oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y rastrean redes sociales para recabar información sobre personas detenidas.

“Ya no te llaman solo para amenazarte con la deportación; ahora te ofrecen ‘ayuda’ personalizada. Usan información que obtienen de redes sociales para saber quién está detenido y contactar a sus esposas o madres con detalles específicos que hacen que el engaño parezca real”, afirmó Ortega.

Delincuentes utilizan tecnología y audiencias virtuales falsas para estafar a inmigrantes vulnerables.

Consecuencias económicas, emocionales y medidas de prevención ante el fraude migratorio

El impacto de estos fraudes trasciende la pérdida económica. El dinero entregado por la madre hondureña, que ascendía a 15,000 dólares, representaba los ahorros familiares destinados a la educación de los hijos y el pago de deudas en Honduras.

Por lo que, el daño psicológico también es considerable: las víctimas suelen experimentar culpa, angustia y una profunda sensación de desesperanza tras descubrir el engaño.

Los estafadores utilizan logotipos oficiales
Los estafadores utilizan logotipos oficiales y lenguaje técnico para dar una apariencia de legitimidad a documentos de fianza totalmente fraudulentos (Foto cortesía ICE).

Frente a este panorama, expertos y organizaciones recomiendan a la comunidad migrante tomar precauciones concretas. Las agencias federales y estatales no solicitan pagos inmediatos por teléfono ni por aplicaciones como Zelle o Venmo, ni aceptan transferencias a cuentas personales.

Los pagos de fianzas se realizan solo a través de canales oficiales y rastreables. Además, el estatus de un detenido puede verificarse sin intermediarios mediante el sistema en línea de ICE o comunicándose directamente con el centro de detención. El caso de Sady Giseel ha visibilizado la magnitud del problema y motivado a otras familias a prestar mayor atención a las señales de alerta.

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