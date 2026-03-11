Primer trimestre de 2026, Honduras sin presupuesto aprobado y con ejecución de 9 %, advierte el FOSDEH

El gobierno hondureño opera bajo el esquema presupuestario anterior, incrementando la incertidumbre sobre la planificación financiera del Estado. (Redes sociales)

El Estado de Honduras comenzó el año fiscal 2026 sin la aprobación del Presupuesto General de la República en el Congreso Nacional. Ante la falta de consenso político, el gobierno opera bajo la vigencia continuada del esquema anterior, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la planificación financiera y limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas fiscales, según el informe presentado por Mario Palma, coordinador de investigaciones económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), citado por la plataforma de inteligencia de negocios de la Secretaría de Finanzas de Honduras.

Al cierre del 28 de febrero de 2026, la ejecución presupuestaria general alcanzaba apenas el 9 % del presupuesto vigente, con la Administración Central operando a un nivel ligeramente inferior, del 7 %.

El presupuesto de ingresos vigente para el inicio del ejercicio fiscal ronda los 443 mil millones de lempiras, pero solo 38 mil millones se habían percibido hasta febrero. En el caso específico de la Administración Central, los ingresos recibidos ascendieron a unos 25 mil millones de lempiras, lo que representa aproximadamente el 10 % del presupuesto vigente.

El análisis del informe advierte sobre la marcada dependencia de los ingresos tributariosel 92 % de los recursos de la Administración Central procede de la recaudación de impuestos, mientras que apenas el 8 % restante proviene de otras fuentes de financiamiento. Esta concentración limita la flexibilidad del Estado para enfrentar contingencias.

El 92 % de los ingresos de la Administración Central de Honduras proviene de la recaudación de impuestos, revelando alta dependencia tributaria. (Foto: Archivo)

En cuanto a la inversión pública, la ejecución alcanza el 11 %, con foco prioritario en proyectos de infraestructura vial y, en particular, en carreteras.

El Presupuesto General de la República propuesto para 2026 fue presentado al Congreso en septiembre de 2025, pero la ausencia de acuerdos bloqueó su aprobación antes del cierre del ciclo fiscal. Este retraso llevó al Estado hondureño a iniciar el año bajo el principio de continuidad presupuestaria estipulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República.

Como referencia, el presupuesto aprobado en 2025 ascendió a 430 mil millones de lempiras, con un presupuesto vigente cercano a 440 mil millones. De esos fondos, se ejecutaron unos 397 mil millones de lempiras (equivalente a un 92 % de ejecución), lo que muestra una dinámica más eficiente en el periodo previo en contraste con el ritmo observado a inicios de 2026.

La inversión pública de Honduras en 2026 prioriza proyectos de infraestructura vial, con especial énfasis en el desarrollo de carreteras. (Foto: Redes sociales)

El informe de Fosdeh también identifica modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo. Según el análisis, el número de instituciones que componen la Administración Central se redujo de 79 en 2025 a 69 en 2026 por procesos de reorganización administrativa.

Ante este escenario, Mario Palma sostuvo que resulta prioritario fortalecer la gestión fiscal para garantizar el uso transparente y efectivo de los recursos públicos. “Desde Fosdeh insistimos en que los recursos públicos deben usarse con transparencia, efectividad y orientación a resultados. Porque sin planificación clara, sin control ciudadano y sin prioridades bien definidas, el presupuesto corre el riesgo de alejarse del bienestar de las y los hondureños", afirmó Palma al presentar el informe.

El documento cierra con varias recomendaciones encaminadas a mejorar la planificación financiera estatal, evaluar el impacto fiscal de las nuevas reformas institucionales, analizar los pasivos laborales y consolidar mecanismos de transparencia. El objetivo, sostiene el Fosdeh, es asegurar que el Presupuesto General responda tanto a las necesidades de la población como a la sostenibilidad futura de las finanzas públicas.