Honduras

Nasry Asfura sostiene importante reunión con el presidente del BID en Washington

En el encuentro entre Asfura y Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se definió que el eje de la cooperación bilateral será el apoyo presupuestario directo para que Honduras avance en los planes prioritarios de su administración.

El presidente Nasry Asfura solicita
El presidente Nasry Asfura solicita ante el BID una cooperación financiera de hasta USD 100 millones para Honduras, destinada a educación, salud y desarrollo productivo. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo la solicitud de una cooperación financiera que podría representar entre USD 50 y 100 millones para el país, con el fin de respaldar proyectos en áreas estratégicas como educación, salud, transformación digital y desarrollo productivo. Esta gestión se enmarca en el objetivo del gobierno hondureño de fortalecer su relación con organismos multilaterales y captar recursos para ampliar la inversión pública, informó Casa Presidencial.

En el encuentro entre Asfura y Ilan Goldfajn, presidente BID, se definió que el eje de la cooperación bilateral será el apoyo presupuestario directo para que Honduras avance en los planes prioritarios de su administración. El financiamiento previsto, que oscila entre USD 50 y 100 millones, se destinará a la implementación de reformas institucionales, el fortalecimiento fiscal y la ejecución eficiente de programas públicos.

Durante la reunión, se discutieron iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de los servicios públicos y promover el desarrollo humano. En educación, se concretaron proyectos para fortalecer la formación técnica y académica de los jóvenes, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología e innovación. En el sector salud, las prioridades se centraron en mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura de servicios y fortalecer la atención hospitalaria.

El BID y el gobierno
El BID y el gobierno hondureño definen como eje de cooperación el apoyo presupuestario directo, enfocado en reformas institucionales y fortalecimiento fiscal. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El proceso de modernización digital tuvo un espacio central en la agenda bilateral, con la presentación de propuestas para transformar digitalmente las instituciones públicas y promover el empleo de herramientas tecnológicas en la economía, buscando optimizar los servicios gubernamentales y dinamizar sectores productivos.

La creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior fue presentada como pieza clave para estructurar la política comercial nacional. Su fin es potenciar las exportaciones, atraer inversiones extranjeras y aumentar la presencia de Honduras en mercados internacionales. Esta nueva entidad asumirá el liderazgo en la simplificación de trámites administrativos y en la remoción de barreras para exportar e importar, facilitando la inserción de las empresas hondureñas en el comercio global.

Funcionarios subrayaron que esta medida forma parte de un plan de reformas para fortalecer el ambiente de negocios y mejorar la competitividad, permitiendo que Honduras gestione los desafíos de la economía internacional.

En el marco del intercambio, el gobierno hondureño presentó el programa Talent App, dirigido a la formación digital de jóvenes. La propuesta incluye la asignación de 10 mil becas en especialidades como programación, análisis de datos y competencias digitales, en colaboración con el sector privado, el BID y la empresa tecnológica Google.

La creación de la Oficina
La creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior apunta a potenciar exportaciones e inversiones, eliminando barreras y simplificando trámites para empresas hondureñas. (Foto: Archivo)

El principal objetivo es preparar a la juventud hondureña para los desafíos de un mercado laboral cada vez más digitalizado. Los responsables anticiparon que los primeros resultados y el proceso de selección se anunciarán oficialmente el 23 de marzo.

Ilan Goldfajn, presidente del BID, anunció su intención de realizar una visita oficial a Honduras. El propósito del viaje es supervisar los avances de los proyectos en ejecución, afianzar la cooperación y analizar nuevas posibilidades de colaboración vinculadas a los compromisos asumidos durante el reciente encuentro en Washington D.C.

El gobierno hondureño sostiene que la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo representa un apoyo clave para el desarrollo nacional, facilitando acceso a asistencia técnica especializada y recursos financieros fundamentales para mejorar la productividad y los servicios públicos.

