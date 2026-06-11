Chile ofrece sus puertos a la Argentina para comercializar su energía con Asia y el Pacífico

“Argentina puede salir a través de nuestros puertos al Pacífico y conectarse con Asia. Nosotros podemos aprovechar nuestra infraestructura e interconectarnos energéticamente con este país”, aseguró este miércoles la ministra de Energía chilena, Ximena Rincón, quien junto al Canciller, Francisco Pérez Mackenna, visitaron el complejo Vaca Muerta, la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo.

La idea del gobierno es estrechar relaciones en este punto y poner a disposición del principal polo energético argentino la infraestructura portuaria nacional a fin de que el país exporte dichos combustibles hacia el oriente, pero además, diversificar sus fuentes de abastecimiento, luego del alza de los hidrocarburos por la guerra en Irán.

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“Hemos conversado e investigado la posibilidad de que Chile se incorpore como importador de los hidrocarburos que se van a producir en esta región”, señaló en tanto Pérez Mackenna, tras una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el gerente general de la petrolera YPF, Daniel Martín.

“Chile puede constituirse en un mercado regional cercano, estable y complementario para la producción energética de Vaca Muerta y ofrece infraestructura portuaria, terminales de GNL, experiencia regulatoria, capacidades logísticas y una posición geográfica relevante para explorar, a largo plazo, rutas potenciales hacia mercados del Pacífico”, manifestaron por otra parte, mediante un comunicado de prensa, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Cabe señalar que Argentina es el segundo proveedor energético de Chile -el primero es Estados Unidos-, y en 2025, el país importó productos de esta índole desde ese país por unos US$2.876 millones.

En el encuentro se firmaron además dos convenios para echar a andar un Corredor Bioceánico entre las regiones del Biobío y Neuquén.

Encuentro Binacional de Integración Biobío-Neuquén

Además, la autoridades chilenas firmaron dos declaraciones conjuntas orientadas al desarrollo comercial, logístico y energético, y estuvieron de acuerdo en la necesidad de instalar el Paso Internacional Pichachén como una pieza clave para un Corredor Bioceánico entre las regiones del Biobío y Neuquén que conecte el Pacífico con el Atlántico.

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Así, Chile se comprometió a pavimentar 58 kilómetros de la ruta hasta el límite internacional y a avanzar en un sistema de control integrado que agilice el tránsito de vehículos, mientras que Argentina mejorará los caminos que unen Pichachén con El Cholar, Los Guañacos, Los Miches y Andacollo.

Finalmente, el gobernador de la Región del BioBío, Sergio Giacaman, indicó que la idea es “avanzar en suministro de gas desde Vaca Muerta, posicionar al Biobío como polo logístico del centro-sur y concretar compromisos para el Paso Pichachén”, lo que implicará “rutas, maquinaria y operación todo el año”.

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