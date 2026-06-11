Chile: un hospital deberá pagar más de USD 100 mil a paciente que estuvo cuatro años en cama mal diagnosticado

La biopsia y una serie de exámenes clínicos de rigor que debían confirmar el cáncer nunca le fueron realizados.

Cuatro años en cama esperando morir de cáncer: así estuvo una paciente del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), quien demandó al establecimiento luego de que no se le realizarán los exámenes necesarios para establecer si realmente el tumor diagnosticado era maligno o no.

La querella fue acogida y este miércoles, el Tercer Juzgado de Letras de esa ciudad decretó al nosocomio pagarle $100 millones de pesos (casi USD 110 mil), por “falta de servicio” y daño moral, una parte para la víctima y otra para su hija, quien la cuidó durante todo ese tiempo.

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Según el fallo, el centro médico tuvo un actuar “grave e inexcusablemente tardío” en la realización de exámenes y la biopsia correspondientes.

La mujer y su hija-cuidadora vivieron cuatro años de angustia y sufrimiento.

Cuatro años con un diagnóstico no confirmado

De acuerdo a antecedentes del juicio, en 2019 un médico del hospital diagnosticó a la paciente un cáncer urotelial de uréter derecho, el cual no podía ser operado pues la mujer presentaba una patología cardíaca. Y aunque se le aseguró que el tumor era maligno, la biopsia y una serie de exámenes clínicos de rigor que debían confirmarlo nunca le fueron realizados.

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“No se siguieron los protocolos o las exigencias mínimas establecidas por el Ministerio de Salud”, sentenció el tribunal, que confirmó una infracción a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en su atención de salud.

Según el fallo, hubo una “negligencia grave e inexcusable” por parte del Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, al tener a la mujer por más de cuatro años en su domicilio en cama, sin un tratamiento adecuado y sin siquiera entregarle la información que ésta insistentemente pedía.

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Los informes psicológicos arrojaron además que, tanto la paciente como su hija-cuidadora, vivieron años de angustia y sufrimiento, los que el tribunal decretó que $60 millones le correspondían a la primera y $40 millones a la segunda, por “falta de servicio” y daño moral.