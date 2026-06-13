Nicaragua

Dos niños en la orfandad y una madre que suplica: La tragedia de un nicaragüense tras perder la vida en EE.UU.

Faltaban apenas seis días para el Día de la Madre en Nicaragua cuando el teléfono sonó con la peor de las noticias: Nelson Rafael Maradiaga había fallecido tras golpearse la cabeza al resbalar de unas gradas en Wisconsin, Estados Unidos

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La familia de Nelson Maradiaga apela al corazón solidario del pueblo nicaragüense (Cortesía Hache López).
La familia de Nelson Maradiaga apela al corazón solidario del pueblo nicaragüense (Cortesía Hache López).

La distancia que separa a Wisconsin, en los Estados Unidos, del occidente de Nicaragua es de miles de kilómetros, pero hoy esa brecha se mide en una cifra que asfixia el pecho de una familia humilde: $13,000 dólares. Esa es la cantidad exacta que separa a una madre del cuerpo de su hijo, Nelson Rafael Maradiaga González, quien a sus 34 años encontró la muerte de forma trágica y repentina lejos de la tierra que lo vio nacer.

El pasado 24 de mayo de 2026, la tragedia tocó a la puerta de la familia Maradiaga. Faltaban apenas seis días para el Día de la Madre en Nicaragua, una fecha que debía ser de celebración, pero que se convirtió en el inicio de una pesadilla. En el apartamento donde residía en Wisconsin, Nelson sufrió un terrible accidente: se resbaló en las gradas y cayó al vacío. El impacto fue seco y certero. Un trauma craneoencefálico severo apagó su vida de forma instantánea.

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A las once de la noche de ese fatídico domingo, el teléfono sonó en Nicaragua para dar la peor de las noticias. Nelson no padecía ninguna enfermedad; era un hombre joven, lleno de vida y de planes. Su único “delito” había sido emigrar de forma ilegal hace tres años para vender su fuerza de trabajo en una fábrica de aluminio, donde laboraba bajo otro nombre para poder sobrevivir y enviar el sustento a los suyos.

El nicaragüense no solo era un hijo amado; era el pilar económico y emocional de su hogar. Con el fruto de su esfuerzo en el extranjero, había logrado sacar a su familia de la extrema vulnerabilidad en la que vivían a la orilla de un río.

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En ese pedazo de tierra hoy se levanta una humilde vivienda con techo de zinc y paredes de plástico, el refugio de sus dos hijos, dos pequeños de once y nueve años que hoy quedan en la más absoluta orfandad. Nelson asumía los gastos diarios del hogar, y con su partida, el futuro de los niños y de su anciana madre ha quedado a la deriva. Sin embargo, en este momento, el dolor inmediato eclipsa el futuro: la prioridad absoluta es traerlo de regreso para darle una cristiana sepultura.

El hombre falleció a causa de un golpe en la cabeza tras caer de unas gradas y la familia necesita reunir $13,000 para poder darle cristiana sepultura en su tierra natal.

La solidaridad se toma las calles: Casa a casa con alcancías

Ante la imposibilidad de costear la repatriación por sus propios medios, la familia de Nelson ha dado una muestra admirable de unidad y resistencia. Sin importar el inclemente sol o el cansancio, los familiares se han volcado a las calles de la capital, Managua, y de municipios vecinos como Nagarote. Con alcancías en mano, tocando de puerta en puerta y deteniendo a los transeúntes, solicitan el apoyo de la comunidad nicaragüense.

Cada moneda cuenta, cada billete los acerca un paso más a la meta. Es el esfuerzo desesperado de una comunidad que se niega a dejar a uno de los suyos en el olvido de una morgue extranjera. La meta final es trasladar el cuerpo hasta el municipio de La Paz Centro, en el departamento de León, el lugar donde Nelson habitaba y donde su madre anhela llorarlo sobre una tumba propia, cerrando un ciclo de dolor que se hace más pesado con cada día que pasa.

Con alcancías en mano y bajo el sol, familiares de Nelson Maradiaga recorren las calles de la capital solicitando el apoyo de los nicaragüenses para recaudar los $13,000 necesarios para su repatriación (Cortesía Acción 10).
Con alcancías en mano y bajo el sol, familiares de Nelson Maradiaga recorren las calles de la capital solicitando el apoyo de los nicaragüenses para recaudar los $13,000 necesarios para su repatriación (Cortesía Acción 10).

La historia de Nelson Rafael Maradiaga González es el reflejo del sacrificio migrante, pero su final no tiene por qué ser la indiferencia. Hoy, su familia espera una respuesta de amor y solidaridad para que este compatriota pueda, finalmente, descansar en la tierra que tanto extrañó.

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