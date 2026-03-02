Honduras

Honduras centra su agenda en el respaldo a migrantes y condiciones comerciales favorables ante Estados Unidos

Esta estrategia responde a la necesidad de estabilizar sectores económicos dependientes del acceso preferencial al mercado estadounidense y garantizar la seguridad jurídica para atraer capital extranjero

La defensa de los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la preservación de condiciones arancelarias favorables para las exportaciones nacionales se consolidan como prioridades en la agenda diplomática de Honduras frente al gobierno de Estados Unidos, en un contexto de acercamiento bilateral que apunta a dinamizar inversiones y comercio, según afirmó el embajador de Honduras en Washington Roberto Flores Bermúdez

El embajador sostuvo que la coyuntura actual ofrece a Tegucigalpa una oportunidad para estrechar el diálogo político.

Resaltó que la interlocución directa entre el presidente hondureño Nasry Asfura y el mandatario estadounidense Donald Trump representa un contacto inédito, al puntualizar: “El presidente Asfura ha tenido un contacto muy provechoso con el presidente Trump y estará viéndolo otra vez este fin de semana. Ese tipo de relación no se había dado antes a ese nivel; eso es muy positivo”.

Entre las medidas concretas, Flores Bermúdez anunció la decisión de Honduras de retornar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia del Grupo Banco Mundial reconocida por resolver disputas entre inversionistas y Estados.

Detalló: “El retorno al CIADI estimula la confianza para la inversión en el país. Vemos cómo el propio gobierno norteamericano puede colaborar para que la inversión privada norteamericana igualmente regrese a nuestro país y podamos ampliar las instalaciones de productividad que tenemos en varias partes y en varios sectores”.

Subrayó que la medida busca afianzar la institucionalidad y fortalecer los marcos de garantía para proyectos de largo plazo en sectores como manufactura, agroindustria, energía y servicios.

Flores Bermúdez remarcó que las concesiones arancelarias vigentes para los productos hondureños constituyen un pilar de la economía nacional.

Así lo aseguró: “La relación comercial, como bien lo mencionó usted, en el tema del arancel ahorita está bien en los productos, por lo menos, que se refieren a textiles y otros productos agrícolas. Así es que vamos por buen camino”. El sector textil y de maquila absorbe un porcentaje considerable de la fuerza laboral, al tiempo que el café, camarón, melón y aceite de palma colocan buena parte de su producción en el mercado estadounidense.

El diplomático subrayó la importancia de mantener estas condiciones para preservar y crear empleos, así como para atraer nuevas inversiones. Explicó: “Yo creo que eso es lo que nosotros vamos a tratar de proyectar y de promover allá. Hemos hablado de la relación política, hemos hablado del tema de comercio”. Por ello, la agenda de la embajada combinará estabilidad política, apertura comercial y seguridad jurídica en una estrategia integral.

Flores Bermúdez reconoció el rezago histórico en la atención de los hondureños residentes en Estados Unidos y aseguró que entre los principales objetivos está mejorar la relación entre la diáspora y el Estado hondureño.

Admitió: “Hemos visto prácticamente varios años de descuido, donde el hondureño se ha sentido desalentado; ha habido muchas quejas sobre el tratamiento que reciben los consulados. La idea es concluir una evaluación que está llevando a cabo la Cancillería desde el régimen consular”.

Con 19 consulados distribuidos en 14 estados, la comunidad hondureña ha registrado un crecimiento importante en las últimas décadas.

El embajador adelantó que se trabajará en agilizar trámites, modernizar el régimen consular y establecer canales de comunicación más directos con la diáspora para “tener un mayor acercamiento con ellos para conocer más sus problemas y ver cómo podemos eficientar esa relación”.

Ubicó la defensa del TPS como un eje esencial. Este programa ha permitido estabilidad migratoria a miles de hondureños tras el huracán Mitch en 1998 y, según Flores Bermúdez, “el respaldo a los beneficiarios del TPS será una prioridad en sus gestiones ante las autoridades estadounidenses, entendiendo que la estabilidad de estas familias tiene repercusiones económicas y humanas tanto en Estados Unidos como en Honduras”.

