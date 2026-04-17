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Publican una llamada de emergencia que involucra a Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen por su caso por violencia domestica

El audio fue difundido por la policía de Draper como parte de una investigación por presunta violencia doméstica

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El audio de una llamada a la policía revela detalles sobre el caso de violencia doméstica entre Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen. (Instagram)
El audio de una llamada a la policía revela detalles sobre el caso de violencia doméstica entre Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen. (Instagram)

El Departamento de Policía de Draper dio a conocer el 16 de abril una llamada al 911 relacionada con una investigación por presunta violencia doméstica que involucra a Taylor Frankie Paul y a su expareja Dakota Mortensen.

La investigación se originó en febrero, cuando un amigo de Mortensen contactó a los servicios de emergencia para reportar un presunto incidente ocurrido en la residencia de Paul.

De acuerdo con el audio, el denunciante informó que el influencer había “sido víctima de una agresión de violencia doméstica por parte de una exnovia en su residencia en Draper”.

“Tiene marcas de arañazos en el cuello. Ha estado tratando de protegerla, básicamente porque no quiere que ella se meta en problemas, pero esto está durando demasiado y está llegando demasiado lejos”, detalló.

El amigo de Dakota Mortensen aseguró que el influencer fue agredido físicamente por Taylor Frankie Paul. (Instagram)
El amigo de Dakota Mortensen aseguró que el influencer fue agredido físicamente por Taylor Frankie Paul. (Instagram)

Y añadió: “Le dije: ‘Oye, ¿Qué te pasó en el cuello?’ y él respondió: ‘No te preocupes por eso’. Yo le dije: ‘No, no, eso es un arañazo de verdad. ¿Quién te hizo eso?’ Entonces terminé sacándole toda la historia”.

Además, expresó preocupación por el estado emocional de su amigo, pues aseguró que Dakota Mortensen “está como emocionalmente insensible ahora mismo y no está actuando como siempre”.

En el marco de la investigación, tanto Mortensen como Taylor Frankie Paul presentaron versiones distintas de los hechos.

Según los registros, ambos afirmaron haber sido víctimas de conductas violentas por parte del otro y entregaron fotografías de lesiones, así como mensajes de texto, como parte de sus declaraciones.

Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen se han acusado mutuamente de violencia doméstica. (Captura de video)
Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen se han acusado mutuamente de violencia doméstica. (Captura de video)

Tras revisar el caso, la fiscalía del condado de Salt Lake y la fiscalía de Draper decidieron no presentar cargos contra Paul, al considerar que no existía evidencia suficiente para sostener las acusaciones más allá de una duda razonable.

De manera paralela, el Departamento de Policía de West Jordan abrió otra investigación por presunta violencia doméstica relacionada con la misma pareja.

Un portavoz indicó que Dakota Mortensen contactó a las autoridades a finales de febrero y proporcionó información adicional en marzo, incluyendo un video que, según la policía, corresponde a “principios o mediados de 2024”. La fiscalía también revisó este caso y decidió no presentar cargos.

En el ámbito judicial, Mortensen solicitó una orden de protección el 19 de marzo. Posteriormente, el 7 de abril, Taylor Frankie Paul presentó una solicitud similar contra él, en la que alegó un “patrón de conducta abusiva y control coercitivo” durante su relación, acompañando su petición con descripciones de incidentes y fotografías de lesiones.

Taylor Frankie Paul presentó una orden de protección en contra de su ex. (Instagram)
Taylor Frankie Paul presentó una orden de protección en contra de su ex. (Instagram)

Ese mismo día, durante una audiencia, un juez otorgó a Dakota la custodia de su hijo en común, mientras que Taylor recibió un régimen de visitas supervisadas de hasta ocho horas semanales.

Esta medida estará vigente hasta la próxima audiencia, programada para el 30 de abril, cuando se revisarán ambas solicitudes.

El caso actual se suma a antecedentes previos. En 2023, Paul fue arrestada por un incidente de presunta violencia doméstica que involucró a Mortensen. En ese episodio, fue acusada de lanzar sillas metálicas durante una discusión. El caso volvió a cobrar atención pública en marzo, cuando el medio TMZ difundió un video del altercado.

Tras la publicación del video, la cadena ABC canceló el estreno de una temporada previamente grabada de The Bachelorette en la que participaba Paul. En un comunicado, un portavoz de la influencer indicó que estaba “agradecida” con la cadena por su apoyo mientras “prioriza la seguridad y protección de su familia”.

Taylor Frankie Paul publicó un comunicado tras la viralización del video donde pelea con Dakota Mortensen. (Captura de video)
Taylor Frankie Paul publicó un comunicado tras la viralización del video donde pelea con Dakota Mortensen. (Captura de video)

“Después de años de sufrir en silencio abuso mental y físico, así como amenazas de represalias, Taylor finalmente está reuniendo la fuerza para enfrentar a su acusador y tomar medidas para garantizar que ella y sus hijos estén protegidos de cualquier daño adicional”, señaló.

Y añadió: “Hay demasiadas mujeres que sufren en silencio mientras sobreviven a exparejas agresivas y celosas que se niegan a dejarlas seguir adelante con sus vidas”.

Por su parte, Mortensen respondió a estas declaraciones: “Desafortunadamente, estoy acostumbrado a estas acusaciones infundadas sobre mí y nuestra relación, las cuales niego categóricamente. Estoy enfocado en nuestro hijo y en su seguridad, y espero que Taylor haga lo mismo”..

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