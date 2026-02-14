Honduras recibirá misión del FMI para definir nueva agenda económica y destrabar millonario financiamiento

FOTO DE ARCHIVO.El desembolso de USD 120 millones sigue pendiente tras los incumplimientos registrados por el gobierno anterior en el acuerdo con el FMI. REUTERS/Benoit Tessier

Este encuentro buscará establecer una hoja de ruta común y analizar el estado de los compromisos asumidos en el marco del programa vigente, cuyo avance será determinante para futuros desembolsos y la estabilidad financiera del país.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la visita del FMI representa un primer acercamiento con la administración entrante y no corresponde todavía a una revisión formal del acuerdo. “Se trata de una visita técnica para conocer las prioridades de la nueva gestión y presentar el plan de acción a los organismos multilaterales”, subrayó Hernández Hércules, según el comunicado oficial difundido este viernes.

Durante la estadía de la delegación, el FMI se reunirá con distintos actores del sector público y privado, incluidos la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Banco Central de Honduras (BCH). El objetivo será recopilar información actualizada sobre la situación económica, el desempeño del sistema financiero y las proyecciones del sector productivo, además de contrastar los logros recientes en variables macroeconómicas con los retos que impone la nueva administración.

La situación específica del programa vigente con el FMI. Hernández Hércules precisó que la cuarta revisión del acuerdo debió realizarse en noviembre de 2025, pero “se registraron incumplimientos por parte del gobierno saliente”, lo que resultó en la suspensión de un desembolso de USD 120 millones en apoyo presupuestario.

Este monto, acordado como respaldo a las finanzas públicas, sigue pendiente de liberación hasta que se verifiquen los requisitos fijados por el organismo internacional.

La agenda de la misión también comprende sesiones de trabajo técnico con la Secretaría de Finanzas, donde se revisarán cifras sobre ingresos, gasto, deuda pública y previsiones de crecimiento. Estas discusiones servirán para precisar los lineamientos del nuevo enfoque económico gubernamental y definir cómo podrían ajustarse las metas y estrategias actuales.

Colaboración con otros organismos internacionales. Además del FMI, el gobierno de Honduras mantiene diálogo con el Banco Mundial, que ha expresado su disposición para apoyar la nueva agenda nacional, centrada en infraestructura, desarrollo humano, sector social y educación. El reciente viaje del presidente Nasry Asfura a Washington, donde se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump, también contribuyó a mejorar la percepción internacional sobre la economía local y a restablecer la confianza de socios multilaterales.

Hernández Hércules indicó que los indicadores económicos que guiaron la administración previa podrían modificarse para acomodar el nuevo énfasis en el crecimiento económico. “El intercambio con el FMI permitirá que el organismo conozca directamente la visión de los diferentes actores económicos del país y se presenten los lineamientos de la nueva administración”, señaló el titular de Finanzas.

Tras esta ronda de reuniones, se espera que el FMI elabore un informe técnico con valoraciones sobre el estado de la economía hondureña y los pasos recomendados antes de avanzar hacia las revisiones formales del programa. La realización de la cuarta y quinta evaluación podría destrabar hasta USD 240 millones adicionales en apoyo presupuestario, siempre que el país cumpla las metas y compromisos pactados.

El proceso de diálogo y cooperación continuará en las semanas siguientes, a medida que se programe la reanudación de las evaluaciones pendientes, cuyo resultado será clave para la normalización de los desembolsos y la consolidación de un entorno de estabilidad macroeconómica.pa