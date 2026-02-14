Honduras

Honduras recibirá misión del FMI para definir nueva agenda económica y destrabar millonario financiamiento

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará la próxima semana a Honduras para sostener reuniones directas con las nuevas autoridades económicas, en un contexto donde permanece pendiente la liberación de USD 120 millones por incumplimientos del gobierno anterior

Guardar
FOTO DE ARCHIVO.El desembolso de
FOTO DE ARCHIVO.El desembolso de USD 120 millones sigue pendiente tras los incumplimientos registrados por el gobierno anterior en el acuerdo con el FMI. REUTERS/Benoit Tessier

Este encuentro buscará establecer una hoja de ruta común y analizar el estado de los compromisos asumidos en el marco del programa vigente, cuyo avance será determinante para futuros desembolsos y la estabilidad financiera del país.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la visita del FMI representa un primer acercamiento con la administración entrante y no corresponde todavía a una revisión formal del acuerdo. “Se trata de una visita técnica para conocer las prioridades de la nueva gestión y presentar el plan de acción a los organismos multilaterales”, subrayó Hernández Hércules, según el comunicado oficial difundido este viernes.

Durante la estadía de la delegación, el FMI se reunirá con distintos actores del sector público y privado, incluidos la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Banco Central de Honduras (BCH). El objetivo será recopilar información actualizada sobre la situación económica, el desempeño del sistema financiero y las proyecciones del sector productivo, además de contrastar los logros recientes en variables macroeconómicas con los retos que impone la nueva administración.

La situación específica del programa vigente con el FMI. Hernández Hércules precisó que la cuarta revisión del acuerdo debió realizarse en noviembre de 2025, pero “se registraron incumplimientos por parte del gobierno saliente”, lo que resultó en la suspensión de un desembolso de USD 120 millones en apoyo presupuestario.

Este monto, acordado como respaldo a las finanzas públicas, sigue pendiente de liberación hasta que se verifiquen los requisitos fijados por el organismo internacional.

La agenda de la delegación
La agenda de la delegación del FMI incluye reuniones con organismos nacionales como el AHIBA, Cohep y el Banco Central de Honduras para recopilar información económica actualizada. (Foto: Cortesía)

La agenda de la misión también comprende sesiones de trabajo técnico con la Secretaría de Finanzas, donde se revisarán cifras sobre ingresos, gasto, deuda pública y previsiones de crecimiento. Estas discusiones servirán para precisar los lineamientos del nuevo enfoque económico gubernamental y definir cómo podrían ajustarse las metas y estrategias actuales.

Colaboración con otros organismos internacionales. Además del FMI, el gobierno de Honduras mantiene diálogo con el Banco Mundial, que ha expresado su disposición para apoyar la nueva agenda nacional, centrada en infraestructura, desarrollo humano, sector social y educación. El reciente viaje del presidente Nasry Asfura a Washington, donde se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump, también contribuyó a mejorar la percepción internacional sobre la economía local y a restablecer la confianza de socios multilaterales.

Hernández Hércules indicó que los indicadores económicos que guiaron la administración previa podrían modificarse para acomodar el nuevo énfasis en el crecimiento económico. “El intercambio con el FMI permitirá que el organismo conozca directamente la visión de los diferentes actores económicos del país y se presenten los lineamientos de la nueva administración”, señaló el titular de Finanzas.

El encuentro entre el FMI
El encuentro entre el FMI y la Secretaría de Finanzas revisará ingresos, gastos, deuda pública y previsiones de crecimiento para ajustar las metas económicas del país. (Redes sociales)

Tras esta ronda de reuniones, se espera que el FMI elabore un informe técnico con valoraciones sobre el estado de la economía hondureña y los pasos recomendados antes de avanzar hacia las revisiones formales del programa. La realización de la cuarta y quinta evaluación podría destrabar hasta USD 240 millones adicionales en apoyo presupuestario, siempre que el país cumpla las metas y compromisos pactados.

El proceso de diálogo y cooperación continuará en las semanas siguientes, a medida que se programe la reanudación de las evaluaciones pendientes, cuyo resultado será clave para la normalización de los desembolsos y la consolidación de un entorno de estabilidad macroeconómica.pa

Temas Relacionados

HondurasSEFINFMIFondo MonetarioInversiónNasry AsfuraautoridadesreunionesmisiónEmilio HerculesFuncionariosExpectativasCOHEPFondosestadoprestamosendeudamiento

Últimas Noticias

El Estado refuerza articulación interinstitucional para apoyar a migrantes guatemaltecos que retornan

La reciente colaboración técnica entre entidades estatales busca fortalecer la capacitación, la certificación de habilidades y el acceso a oportunidades laborales para quienes vuelven, poniendo énfasis en la inclusión y la igualdad

El Estado refuerza articulación interinstitucional

Organismos internacionales respaldan elección de Astrid Lemus a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

La designación de la nueva magistrada por parte del Colegio de Abogados y Notarios recibió amplio apoyo en el exterior, en medio de críticas a la actuación del Ministerio Público en la jornada electoral gremial

Organismos internacionales respaldan elección de

Nicaragua impone visa obligatoria a ciudadanos de 128 países, incluidos Cuba y Venezuela

A partir del 16 de febrero, ciudadanos de una extensa lista de naciones deberán gestionar una visa especial para ingresar a Nicaragua, aunque el reglamento establece excepciones para pasaportes diplomáticos o especiales de acuerdo con tratados bilaterales vigentes

Nicaragua impone visa obligatoria a

Las autoridades de Panamá y Tailandia investigan el hundimiento del buque Sealloyd Arc

Las instituciones marítimas mantienen indagaciones para determinar las causas del siniestro que provocó un derrame de petróleo cerca de Phuket, mientras los protocolos ambientales siguen activos para proteger la zona afectada por la carga peligrosa

Las autoridades de Panamá y

Honduras: IHSS enfrenta crisis financiera por deuda superior a L18 mil millones que afecta cirugías y atención médica

La falta de recursos ha generado escasez de insumos, suspensión de cirugías electivas y retrasos en la atención de miles de asegurados en Honduras.

Honduras: IHSS enfrenta crisis financiera

TECNO

Cómo encontrar el botón de

Cómo encontrar el botón de WhatsApp para protegerte de estafas telefónicas

Así es el nuevo método japonés para recolectar energía de las olas del océano

La Generación Z ahora paga por apps que limitan su uso de las redes sociales

Los anuncios de State of Play de febrero 2026: God of War, Castlevania y más

Nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro: posible precio y comparación con el iPhone 17 Pro

ENTRETENIMIENTO

El próximo disco de Slash

El próximo disco de Slash ya está listo y tiene fecha de lanzamiento: “Es increíble”

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers en Avengers: Doomsday impulsa nuevas teorías sobre la trama y los personajes

“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

El curioso disfraz de arbusto del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl sale a la venta por 5 mil dólares

Bridgerton 4, parte 2: tráiler y fecha de estreno de los próximos episodios en Netflix

MUNDO

Rembrandt y Michelangelo imponen nuevos

Rembrandt y Michelangelo imponen nuevos récords en subastas y reafirman el atractivo de los Maestros Antiguos

Donald Trump instó a Volodimir Zelensky a llegar a un acuerdo con Rusia a días del encuentro en Ginebra: “Tiene que actuar”

El OIEA negocia con Irán el acceso a instalaciones nucleares tras los ataques de Estados Unidos e Israel

El gobierno irlandés implementa un apoyo inédito para artistas: cómo funciona

Liberaron bajo fianza a tres líderes reformistas tras la represión de protestas que dejó miles de muertos en Irán