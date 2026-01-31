Honduras

Pérdidas millonarias en cultivos tras temporal que golpea la zona norte de Honduras

Más de 6,000 familias resultaron damnificadas y hasta 3,000 productores han sufrido pérdidas directas tras el persistente temporal que afecta la zona norte de Honduras

Una emergencia que deja a comunidades rurales incomunicadas y enfrenta a productores con la incertidumbre diaria (Créditos: Redes sociales)

La combinación de lluvias intensas, inundaciones y daños en infraestructura revela la fragilidad del país ante eventos climáticos severos, poniendo bajo presión tanto la seguridad alimentaria como la economía de los hogares rurales, según informó la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).

Las autoridades estiman que al menos 4.085 familias han quedado severamente impactadas solo en los departamentos de Atlántida y Yoro, mientras que más de 22.000 personas experimentan dificultades relacionadas con el incremento de los niveles de ríos y quebradas, de acuerdo con reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

En todo el litoral atlántico, continúan vigentes alertas por nuevas lluvias, y más de 45 comunidades permanecen incomunicadas o con acceso restringido a servicios básicos y rutas seguras.

El director ejecutivo de FENAGH, José Chacón, explicó que las precipitaciones afectaron principalmente a comunidades rurales, donde el agua ha invadido viviendas, terrenos agrícolas y caminos. Localidades productoras de leche, carne y palma africana han visto interrumpidas sus actividades económicas por el colapso de carreteras y puentes, situación que ha impedido el traslado de productos a los mercados y agravado el aislamiento.

Chacón advirtió: “Muchos productores no están logrando entregar su producción”, un problema que va más allá de lo económico, pues compromete el sustento diario de muchas familias.

FENAGH advierte que las nuevas autoridades enfrentan un gran reto, en especial el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Créditos: Redes sociales)

Las emergencias posteriores al temporal no solo han aislado a la población; también han provocado incertidumbre y obligaron a cientos de personas a permanecer en sus hogares, ante el peligro de desplazarse por zonas inundadas.

Según las alertas vigentes, persisten riesgos elevados por el transporte de humedad desde el mar Caribe, alimentado por patrones climáticos habituales de la temporada, lo que mantiene la amenaza de lluvias adicionales en el norte, oriente y occidente del país.

La historia reciente muestra que estos fenómenos no son episodios aislados. Solo semanas atrás, Copeco notificó que más de 25,000 personas se vieron afectadas por inundaciones en la costa norte, con miles de familias desplazadas y numerosas viviendas dañadas.

La reiterada exposición a lluvias extremas ha posicionado a Honduras como uno de los países centroamericanos más vulnerables a este tipo de desastres, en particular en zonas agrícolas donde la brecha en infraestructura es significativa.

Para el sector productivo, el impacto no se limita a la pérdida de cosechas o ganado. El verdadero golpe está en la imposibilidad de comercializar productos agrícolas esenciales, como lácteos, carne y palma africana.

Según Chacón, las nuevas autoridades, en especial la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Ejecutivo, enfrentan el reto de reconstruir la capacidad productiva y diseñar respuestas efectivas para mitigar daños.

La reiterada exposición de Honduras a lluvias extremas posiciona al país entre los más vulnerables de Centroamérica frente a fenómenos del Caribe. (Créditos: Cuerpo de bomberos de Honduras)

El directivo de FENAGH remarcó que el abandono histórico de las zonas productivas, sumado a la falta de inversión en infraestructura, agrava los impactos cada vez que ocurre un temporal. “No es posible que para llegar a zonas turísticas se tenga que transitar por carreteras en pésimo estado, que son un riesgo, y peor aún para acceder a zonas productivas”, manifestó Chacón.

Diversos sectores de la sociedad civil coinciden en la necesidad de impulsar políticas públicas robustas enfocadas en infraestructura, sistemas de alerta temprana y mecanismos de resiliencia comunitaria.

Expertos climáticos subrayan que la posición geográfica de Honduras la coloca de manera recurrente bajo la influencia de frentes fríos y fenómenos provenientes del Caribe, los cuales podrían intensificarse por el cambio climático y derivar en lluvias más prolongadas y destructivas.

Mientras tanto, organizaciones comunitarias y grupos de ayuda distribuyen alimentos y ofrecen albergue temporal a las familias afectadas; aunque la magnitud del fenómeno exige coordinación entre instituciones estatales, gremios productivos y cooperación internacional para una respuesta integral.

La persistencia del temporal y los reportes en desarrollo mantienen la atención nacional en el litoral Atlántico, donde la vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos exige estrategias sostenibles para proteger a las comunidades y sectores productivos.

La revolución silenciosa de la geotermia: la clave oculta para reducir costos y acelerar la transición hacia energías renovables