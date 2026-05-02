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Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El informe revela brechas entre el norte y el sur del continente. Además, señala que cerca 70 mil jóvenes de 21 años ya dirigen algún negocio propio. En contraste, las cifras más bajas impactan en España e Irlanda

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Ilustración de collage digital de un mapa de Europa oscuro con siluetas de adolescentes emprendedores, laptops, dinero y engranajes. Países como Países Bajos, Italia, Malta y Eslovaquia resaltados.
Según datos recientes, ambos países concentran la mayor cantidad de adolescentes de entre 15 y 19 años al frente de empresas propias (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, Países Bajos e Italia figuran como los países europeos con más adolescentes emprendedores, según datos recientes, al concentrar el mayor número de jóvenes de entre 15 y 19 años con empresas propias. El fenómeno revela contrastes con las tasas de empleo juvenil y los ecosistemas de negocios más competitivos del continente.

El emprendimiento entre adolescentes muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. De acuerdo con el portal de noticias Euronews, cerca de 69.000 menores de 21 años en la Unión Europea dirigen actualmente negocios propios, lo que representa un aumento del 10% respecto a 2022. El grupo está compuesto principalmente por varones: 47.000 chicos frente a 22.000 chicas.

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Entre los jóvenes de 20 a 29 años, más de dos millones forman parte activa del tejido empresarial europeo, lo que significa el 8% de la población laboral del bloque. Según datos de Eurostat, Eslovaquia exhibe la tasa más alta de jóvenes empresarios con un 12%, seguida de Malta y Rumanía, que superan el 10%.

Otros países como la República Checa, Francia, Países Bajos, Letonia, Chipre, Bélgica, Polonia, Finlandia, Croacia, Dinamarca y Lituania presentan tasas próximas al 8% y al 10%.

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Países líderes y rezagados en emprendimiento adolescente

Infografía con mapa de Europa destacando Países Bajos e Italia, figuras de jóvenes con laptops y gráficos de estadísticas de emprendimiento juvenil.
El emprendimiento juvenil muestra un alza sostenida, con una mayoría masculina entre los nuevos empresarios y una distribución desigual entre el norte y el sur del continente europeo

Países Bajos e Italia encabezan la lista de adolescentes emprendedores, con aproximadamente 12.000 y 11.000 jóvenes empresarios, respectivamente. Según Euronews, fuera del bloque comunitario, Turquía refleja un crecimiento aún más fuerte, con cerca de 33.000 adolescentes al frente de una empresa propia.

En contraste, Irlanda, Bulgaria y España muestran las proporciones más bajas, con apenas un 5% o 6% de jóvenes empresarios respecto de la población activa.

Las cifras de España se mantienen estables, con una presencia limitada de adolescentes en el ecosistema empresarial.

Entre los datos recientes, Malta resalta como uno de los países europeos con mayor proporción de jóvenes empresarios de 20 a 29 años, alcanzando un 10,5% de su fuerza laboral en este rango etario, solo superada por Eslovaquia. Esta cifra sitúa a ese país por encima del promedio europeo, señalando el dinamismo de su ecosistema de startups.

Políticas fiscales y mercado laboral juvenil

El entorno para la creación de empresas en la Unión Europea varía según el país. De acuerdo con sitio, Estonia figura como uno de los destinos más favorables para los negocios, permitiendo la apertura de empresas en línea y aplicando un impuesto del 0% sobre beneficios reinvertidos. Solo los dividendos distribuidos resultan gravados.

Portugal reduce las barreras para el emprendimiento, ya que el trámite para constituir una empresa suele costar 360 euros. Irlanda se mantiene como un polo atractivo gracias a un impuesto de sociedades del 12,5% y un crédito fiscal del 25% para investigación y desarrollo, que subirá al 30% para empresas nuevas a partir de 2024.

Un hombre joven de barba oscura se sienta en escalones de piedra con la cabeza en la mano, sosteniendo un currículum, mientras profesionales transitan por una calle de ciudad
Malta y Rumanía también superan el 10% en este segmento, situándose por encima del promedio europeo y reflejando una mayor integración de los jóvenes en el tejido empresarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Países Bajos, los inversores cuentan con una bonificación del 36% sobre los primeros 380.000 euros invertidos en innovación. Chipre, que igualaba el impuesto de sociedades de Irlanda, lo incrementó al 15% en 2026, aunque mantiene retenciones del 0% sobre dividendos para accionistas no residentes.

El régimen fiscal para pequeñas y medianas empresas en Lituania figura entre los más competitivos. Las compañías con menos de 10 empleados y ganancias anuales inferiores a 300.000 euros acceden a un impuesto del 0% el primer año y del 7% después. La carga fiscal sobre los costes laborales se sitúa en 5,5%, la segunda más baja del bloque.

De acuerdo con Eurostat, cerca del 66% de los jóvenes de 20 a 29 años tienen trabajo. Países Bajos lidera con una tasa de empleo juvenil del 84%, seguido de Malta (82%) y Alemania (77%). Italia muestra la menor tasa de empleo juvenil en la Unión Europea, con un 48%, por debajo de Serbia (55%) y Macedonia del Norte (50%). Rumanía y Bulgaria se ubican por encima del 50%.

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