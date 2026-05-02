Ritchie Blackmore aclara rumores sobre Jimmy Page: “Es un muy buen amigo, no se crean lo que dicen”

Ritchie Blackmore desmintió los rumores de enemistad con Jimmy Page, resaltando la amistad y respeto que mantienen desde sus inicios en Middlesex.

Durante una reciente emisión en directo, Ritchie Blackmore desmintió los rumores de enemistad con Jimmy Page, aclarando que entre ambos existe “amistad y respeto mutuo”. El exintegrante de Deep Purple destacó que la relación con el guitarrista de Led Zeppelin se fundamenta en una historia compartida y una profunda admiración, según declaraciones recogidas por RockFM.

Un origen compartido en Middlesex

Ambos músicos británicos iniciaron su trayectoria en Heston, un pequeño pueblo de Middlesex, donde coincidieron durante su adolescencia. Blackmore relató que su primer encuentro significativo con Page ocurrió en 1962 o 1963, cuando formaba parte de Neil Christian and the Crusaders y él tocaba en Lord Sutch and the Savages.

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Según Blackmore, Page ya mostraba desde entonces una presencia escénica y una técnica que anticipaban su futuro éxito: “Ya sabía que iba a llegar lejos, porque no solo tenía estilo, también tenía técnica, y simplemente tenía la presencia adecuada tocando la guitarra”.

Ambos guitarristas, figuras de Deep Purple y Led Zeppelin, vivieron su adolescencia en Heston, Middlesex, donde comenzó su relación basada en admiración mutua (Photo by Chris Walter/WireImage)

La convivencia en un entorno local estrecho permitió que ambos desarrollaran una relación de camaradería y respeto, lejos de la competencia que algunos seguidores han querido atribuirles. Blackmore explicó que desconocía que Page vivía en el mismo barrio hasta años después, y subrayó la coincidencia generacional como uno de los factores que fortalecieron el vínculo.

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Reconocimientos profesionales y gestos de respeto

El respeto entre Ritchie Blackmore y Jimmy Page trascendió rumores y quedó expuesto en encuentros reales. En el Rainbow Bar & Grill, Page se acercó directamente a Blackmore con una pregunta que sorprendió a todos: “¿De dónde sacás esos fraseos?”.

Para Blackmore, ese gesto valió más que cualquier titular. “Viniendo de él, fue un gran cumplido”, recordó, dejando en claro que detrás de cualquier especulación existía algo más sólido: una admiración genuina entre dos referentes del rock británico.

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Blackmore relató que Jimmy Page ya destacaba en los sesenta por su técnica y presencia, anticipando el éxito que más tarde conseguiría en el rock británico (Credit Image: © Globe Photos/ZUMApress.com)

La narrativa de enemistad, alimentada por rumores y comentarios sin fundamento, fue rechazada de forma enfática por Blackmore durante la transmisión. “No se crean lo que dicen. Leí el otro día que lo odiaba, y no me lo puedo creer”, afirmó, y señaló que la última vez que conversó con Page fue precisamente en el Rainbow Bar & Grill, donde mantuvieron un diálogo cordial.

Perspectivas sobre otros guitarristas y el ambiente en el rock

En otra sesión de preguntas y respuestas difundida por RockFM, Blackmore abordó su experiencia con otros guitarristas y la dinámica habitual en el mundo del rock. “Los guitarristas no son gente agradable, pero con Tommy Bolin era diferente, era muy simpático… Nunca hubo envidia alguna, ni competencia de ningún tipo”.

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Bolin, quien sustituyó a Blackmore en Deep Purple hace más de 50 años, fue recordado por su carácter afable y su desinterés por la rivalidad.

Ritchie Blackmore destacó el ambiente de respeto con otros guitarristas, mencionando especialmente a Tommy Bolin, quien lo sustituyó en Deep Purple y siempre evitó la competencia (AP)

Blackmore compartió una anécdota sobre Bolin: “Una vez le dije a Tommy: ‘¿Cuándo fue la última vez que cambiaste las cuerdas?’... y él me miró como diciendo: ‘¿Debería cambiarlas?’. Y dijo: ‘Bueno, probablemente hace unos cinco años’, porque estaban llenas de suciedad y roña”.

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Esta historia ilustra el ambiente relajado y la autenticidad que primaba en su relación, en contraste con la competencia que suelen sugerir algunos relatos sobre la escena del rock.

Respecto a su relación con antiguos compañeros de Deep Purple, Blackmore señaló que mantiene contacto ocasional con músicos de la formación clásica: “Ian Paice me manda saludos de vez en cuando, y he hablado con Ian Gillan y David Coverdale, pero no conozco a los nuevos miembros de la banda. Don Airey estuvo en Rainbow. Don es un teclista brillante, pero ha estado en todas las bandas del sector”.

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Estas declaraciones reflejan cómo, a pesar de los cambios en la alineación de la banda, persiste el reconocimiento entre quienes compartieron los orígenes del grupo.

El exmiembro de Deep Purple explicó que aún mantiene contacto ocasional con antiguos compañeros de la formación clásica, mostrando el valor del legado y la admiración profesional (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

A lo largo de su carrera, Blackmore ha privilegiado las relaciones fundamentadas en la admiración profesional y el respeto personal, tanto con músicos de su generación como con aquellos que lo sucedieron. La conexión con Page, en particular, se ha forjado a través de décadas de encuentros, colaboraciones indirectas y reconocimiento mutuo.

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El valor de la admiración y el respeto en el rock británico

Para Blackmore, la historia compartida con Page y otros músicos refleja que, más allá de rumores, la amistad y el respeto personal definen a los grandes referentes del rock británico (REUTERS/Toru Hanai/File Photo)

Para Ritchie Blackmore, Jimmy Page encarna el talento, la personalidad y una conexión especial que surgió en sus primeros años en Middlesex y se consolidó en la élite del rock internacional.

La experiencia personal de Blackmore, respaldada por testimonios y anécdotas, demuestra que, más allá de rumores o malentendidos, entre ambos prevalecen la amistad y el respeto, elementos que han definido la historia de dos de los guitarristas más influyentes del siglo XX.

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