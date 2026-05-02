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Tensión tras el éxito de ‘Michael’: Nia Long habría cuestionado el pago que recibió por la película

Según reportes, la intérprete evaluaría acciones contra el estudio tras la presunta vulneración de una cláusula de equidad salarial

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Nia Long en la película 'Michael'
Un reporte del periodista Matthew Belloni revela tensiones tras bambalinas pese al éxito comercial del biopic.(Créditos: Lionsgate)

Mientras Michael continúa batiendo récords en la taquilla mundial, una controversia silenciosa estaría desarrollándose entre bambalinas. Según reveló el periodista Matthew Belloni en el portal especializado Puck News, Nia Long habría iniciado “una disputa discreta” contra Lionsgate por una discrepancia en su remuneración por el biopic del Rey del Pop.

De acuerdo con el reporte, Long presuntamente contaba con una cláusula "favored nations" en su contrato, un mecanismo habitual en Hollywood que garantiza que ningún actor del mismo nivel recibirá una paga inferior a la de sus pares en el reparto.

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Sin embargo, la actriz habría descubierto que sus coprotagonistas Colman Domingo —quien interpreta a Joe Jackson, el padre de Michael— y Miles Teller —en el papel del abogado y mánager John Branca— recibieron pagos superiores al de ella. Ante esa situación, Long estaría “advirtiendo con llevar al estudio a mediación por la controversia”, según consignó TMZ.

En Michael, Nia Long da vida a Katherine Jackson, la matriarca del clan familiar. Si bien su personaje tiene menos tiempo en pantalla que el de Domingo en la versión final del film, el reporte de Puck News aclara que la situación era distinta en el guion original. Según Belloni, que habría tenido acceso al libreto inicial, Long tenía asignado un papel más relevante que incluía “una escena clave al final de la película”.

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En la película, Long encarna a Katherine Jackson, figura clave en la historia familiar del Rey del Pop (Lionsgate)
En la película, Long encarna a Katherine Jackson, figura clave en la historia familiar del Rey del Pop (Lionsgate)

Ese arco fue recortado como consecuencia de los costosos reshoots que atravesó la producción, que implicaron una reestructuración completa del tercer acto. Según Metro UK, esas modificaciones obligaron a dejar en el cuarto de edición varias de las escenas protagonizadas por Long.

El realizador Antoine Fuqua y el productor Graham King habrían recibido 10 y 6 millones de dólares respectivamente por supervisar esas correcciones de último momento, de acuerdo con lo reportado previamente por TMZ.

La propia actriz, en una entrevista concedida a Variety días antes de que trascendiera la disputa, había reconocido con cautela que hubo material descartado. “Había escenas con Jaafar y conmigo; fueron cortadas principalmente por el período de tiempo que cubre esta película”, dijo Long, en referencia a secuencias ambientadas en el rancho Neverland. “Quizás vuelvan si efectivamente hacemos una secuela”, agregó.

Consultada directamente sobre si le dolió perder partes del arco de su personaje, la actriz fue diplomática: “Eso es parte del cine. Las actuaciones tienen que funcionar con la narración, y a veces las cosas cambian, y puede ser desgarrador, pero estoy muy contenta con la película tal como está hoy”.

Las drásticas modificaciones en el biopic, que originalmente habría abordado las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson, fueron inevitables luego de que los abogados descubrieran una cláusula en un acuerdo extrajudicial firmado con Jordan Chandler que prohibía cualquier mención o representación de su caso. Eso forzó el rodaje de un final alternativo que, en la práctica, deja abierta la puerta para una segunda parte.

A pesar de los recortes, Long aseguró sentirse satisfecha con el resultado final de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)
A pesar de los recortes, Long aseguró sentirse satisfecha con el resultado final de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nia Long también se refirió a esa posibilidad en su entrevista de Variety, aunque aclaró que su contrato no contemplaba una continuación.

“No negocié dos películas; negocié para un solo filme”, sostuvo. “No sé si estaré en la segunda, pero déjame decirte que Graham King [el productor] es un hombre que siempre tiene un plan. Confío en él implícitamente. Sé cuánto le importa este proyecto, Michael y la familia”.

Michael se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes para Lionsgate. El biopic protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, recaudó 97 millones de dólares solo en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, el mejor debut de la historia para un biopic musical. A la fecha, la cinta acumula más de 278 millones de dólares en todo el mundo, y se ubica como la quinta película más taquillera del año.

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