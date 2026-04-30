Qué significa la derrota de Lula en el Senado a cinco meses de las elecciones en Brasil

El presidente brasileño, Lula da Silva, se superpone a una imagen del Congreso de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senado de Brasil votó este miércoles en contra de la nominación de Jorge Messias al Tribunal Supremo Federal, infligiendo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva una derrota histórica y desnudando sus dificultades políticas a cinco meses de los comicios presidenciales.

El rechazo -el primero de este tipo desde 1894- agrava la fragilidad del Ejecutivo frente a un Congreso dominado por la oposición y la centroderecha en pleno año electoral. La Cámara Alta decidió en contra del candidato de Lula por 42 votos frente a 34.

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La negativa responde a una prolongada tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, tras meses de negociaciones fallidas e intentos por salvar la nominación.

La reacción inmediata de la oposición fue de júbilo, con legisladores celebrando en el pleno al grito de: “¡Rechazado, rechazado!”.

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Jorge Messias (REUTERS/Jorge Silva)

Reveses políticos recientes de Lula

El rechazo a Messias se suma a una cadena de derrotas del gobierno en el Congreso brasileño. Entre ellas, se destaca la caída de un decreto presidencial para aumentar los aranceles del Impuesto sobre Operaciones Financieras, revocado por la Cámara con un marcador de 383 votos frente a 98.

Además, el Ejecutivo perdió la disputa por el control de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPMI) sobre descuentos ilegales en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). El senador Carlos Viana fue electo presidente del órgano tras vencer al candidato oficialista.

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En materia de seguridad, la oposición impulsó la restricción de salidas temporarias para personas privadas de libertad en fechas festivas. El veto presidencial fue anulado por mayorías considerables en ambas cámaras: 314 votos contra 126 en Diputados y 52 contra 11 en el Senado.

Otras medidas provisorias para modificar tributos o incrementar ingresos, por hasta 20.000 millones de reales, también fracasaron y perdieron vigencia sin el respaldo legislativo.

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Una clara muestra de la tensión entre el gobierno y el Legislativo se reflejó en la aprobación del denominado "PL de la Dosimetría“, una propuesta votada por el Congreso -y luego vetada por Lula- que busca reducir las penas de prisión por crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. Esto es a raíz del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

El presidente brasileño, Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro

Escenario electoral

El oficialismo reconoce que la decisión del Senado anticipa una campaña electoral muy polarizada. Para la oposición, la derrota significa la descomposición del respaldo legislativo al presidente.

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El senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato para los comicios de octubre, afirmó tras la sesión de ayer: “Esto tiene un impacto muy fuerte contra Lula. Es una prueba de la quiebra de su viabilidad política, de la sustentación política de Lula en el Congreso”.

Por su parte, el líder del bloque oficialista, Randolfe Rodrigues, consideró que “la votación estuvo presionada por el proceso electoral”.

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En tanto, el presidente del Tribunal Supremo, Edson Fachin, reconoció la prerrogativa del Senado para decidir y llamó a la “serenidad institucional” ante las nuevas fases del proceso.

La vacante en el Tribunal Supremo permanece abierta tras la jubilación de Luís Roberto Barroso. El presidente aún puede proponer otro candidato, pero la oposición insiste en aplazar cualquier designación hasta después de las elecciones.

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Con la campaña en marcha y encuestas que muestran un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, el enfrentamiento entre los poderes se tensa. En las próximas horas, el Congreso votará si anula el veto del jefe de Estado al proyecto que reduce las penas por los delitos del 8 de enero, hecho que anticipa nuevas confrontaciones.