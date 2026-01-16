Honduras

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, se reúne con Jamieson Lee Greer, representante comercial de EE.UU.

Durante el encuentro ambas partes coincidieron en la importancia estratégica de la relación bilateral y en la disposición mutua para iniciar conversaciones formales dirigidas a un acuerdo de comercio actualizado.

El presidente electo de Honduras,
El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, junto al representante comercial de EE.UU., Jamieson Lee Greer, durante la visita que realiza por el país norteamericano.

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, continua con su gira internacional previo al traspaso de mando. La actividad más reciente ha sido la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Lee Greer.

La visita, que se inscribe en la fase de transición de gobierno, apunta a posicionar a Honduras como un socio económico confiable y a ampliar las posibilidades de acuerdo de comercio recíproco entre ambos países. El intercambio bilateral busca, además de modernizar los actuales marcos que rigen el vínculo comercial, responder a la necesidad de asegurar un crecimiento sostenido y mayores oportunidades de inversión regional.

Uno de los aspectos resaltados en la reunión por Greer y Asfura fue la necesidad de mejorar la cooperación, no solo en el área comercial sino también en campos económicos más extensos que impactan el desarrollo y la estabilidad regional.

La reunión permitió identificar áreas de interés común para fortalecer el comercio y la inversión, detalló la oficina estadounidense, reafirmando que el fortalecimiento de los lazos económicos será una de las prioridades de ambas administraciones.

El representante comercial de Estados Unidos subrayó que existe interés en avanzar con una estrategia gradual y técnica para evaluar el estado actual y definir las condiciones de un eventual acuerdo bilateral. Aunque no se han anunciado fechas específicas, ambas partes manifestaron su intención de iniciar las gestiones correspondientes lo antes posible, según detalló el comunicado oficial.

Ambos gobiernos reconocen la relevancia
Ambos gobiernos reconocen la relevancia estratégica de la relación bilateral y la necesidad de un marco comercial actualizado.(Foto: Department of Commerce)

La reciente actividad diplomática se integra en una agenda internacional más amplia que el presidente electo hondureño ha desplegado antes de asumir el mando. Su equipo de comunicación informó que Asfura ha mantenido en Estados Unidos encuentros con representantes del gobierno y organismos internacionales, además de reuniones con instituciones financieras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los objetivos de estas citas se centran en asegurar financiamiento, fomentar la cooperación para el desarrollo y abordar proyectos de inversión.

La relación entre Honduras y Estados Unidos se ha consolidado durante las últimas décadas, con Estados Unidos posicionado como uno de los principales socios económicos del país centroamericano. Esta alianza se expresa en acuerdos regionales y un historial de intercambio comercial que ambos gobiernos buscan actualizar para adaptarse a un contexto internacional más exigente.

El equipo de Asfura señaló que la etapa de transición se está utilizando para recoger información directa sobre los desafíos y oportunidades de Honduras y avanzar en asuntos clave que integrarán la agenda de gobierno. En paralelo, se confirmó también un viaje próximo del presidente electo a Israel, orientado a generar acercamientos diplomáticos y explorar nuevas áreas de cooperación bilateral en sectores como tecnología, seguridad, agricultura y desarrollo económico.

Los encuentros diplomáticos recientes preparan
Los encuentros diplomáticos recientes preparan el terreno para negociaciones que pueden impulsar el desarrollo de ambas naciones

Aunque todavía no se han suscrito acuerdos concretos, la orientación de las primeras gestiones internacionales de Asfura muestra la voluntad de diversificar relaciones y consolidar a Honduras como actor activo en escenarios multilaterales y bilaterales.

La toma de posesión formal de Asfura está prevista para el 27 de enero, cuando asumirá la Presidencia de Honduras por el período 2026–2030.

