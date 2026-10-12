La bomba que sacudió al Reino Unido después de Malvinas: la noche que Margaret Thatcher estuvo a punto de morir asesinada

La primera ministra sobrevivió. También salió ileso su esposo (Press Association via AP Images)

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Margaret Thatcher llevaba varias horas trabajando cuando, a las 2.54 horas de la madrugada del viernes 12 de octubre de 1984, una explosión sacudió el Grand Hotel de Brighton. La primera ministra británica estaba despierta, concentrada en los últimos retoques del discurso que pronunciaría unas horas más tarde ante la conferencia anual del Partido Conservador. A su alrededor descansaban su marido, Denis, y otros integrantes de su equipo. En otras habitaciones dormían ministros, legisladores y dirigentes políticos que viajaron hasta la ciudad costera para participar del encuentro.

En cuestión de segundos, el estruendo convirtió el edificio en un escenario de destrucción. Una sección de los pisos superiores quedó destrozada, los escombros cayeron sobre las habitaciones y el polvo invadió los pasillos. Hubo gritos, heridos atrapados y personas que, todavía aturdidas, intentaban comprender qué había sucedido. El ataque no había sido producto de un accidente ni de una amenaza improvisada: el Ejército Republicano Irlandés (IRA) colocó una bomba con un objetivo concreto. Quería asesinar a Thatcher y golpear en el corazón al gobierno británico.

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La primera ministra sobrevivió. También salió ileso su esposo. La suerte, sin embargo, no alcanzó a todos los que estaban en el hotel. Cinco personas murieron como consecuencia de la explosión y decenas resultaron heridas. El atentado estuvo a punto de convertirse en una de las mayores tragedias políticas de la historia contemporánea del Reino Unido: si Thatcher y buena parte de su gabinete morían, el país habría despertado sin una porción sustancial de su conducción política.

Apenas dos años antes, Thatcher había conducido al Reino Unido durante la guerra de Malvinas, el conflicto de 1982 que terminó consolidando su imagen de dirigente inflexible.

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Cinco personas murieron como consecuencia de la explosión y decenas resultaron heridas (AP Photo/Dave Caulkin)

Un objetivo anunciado

El Grand Hotel no había sido elegido al azar. La conferencia conservadora se celebraba en el centro de Brighton, junto al establecimiento, y la presencia de la primera ministra y de numerosos miembros de su gabinete convertía al edificio en un blanco de enorme valor político. El atentado buscaba eliminar a dirigentes que representaban al gobierno responsable de la política británica en Irlanda del Norte.

El plan fue preparado con antelación. En septiembre, un hombre que utilizaba el nombre falso de Roy Walsh se alojó durante varios días en una habitación del hotel. Detrás de esa identidad estaba Patrick Magee, integrante del IRA. Durante su estadía, dejó una bomba oculta en el edificio, preparada para explotar varias semanas después. El mecanismo temporizador permitió que abandonara el lugar mucho antes de la detonación.

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La habitación elegida fue la 629. El explosivo quedó instalado detrás de una pared del baño y el temporizador fue programado para que la carga estallara el día de la conferencia. La operación requería paciencia, planificación y conocimiento de las rutinas del hotel. No se trataba de irrumpir con armas en un acto político ni de intentar atravesar un cordón de seguridad: el artefacto ya estaba allí cuando los huéspedes llegaron para la reunión partidaria.

Poco antes de las tres de la mañana, la bomba detonó, dañó gravemente el sector central del edificio y comprometió su estructura.

La magnitud del ataque reveló que el propósito no era simplemente intimidar al Partido Conservador. En una declaración ante el Parlamento, el ministro del Interior, Leon Brittan, sostuvo que se intentó matar a la mayoría del gabinete. El atentado, afirmó, buscaba asestar un golpe al corazón de la democracia británica.

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Así quedó la habitación que ocupaba Margaret Thatcher y su marido en el hotel

La bomba a centímetros de la Dama de Hierro

La propia Thatcher reconstruiría más tarde aquella madrugada en sus memorias. La jornada previa resultó agotadora: como era habitual antes de una intervención importante, trabajó hasta tarde en el texto que presentaría ante los delegados de su partido. La conferencia exigía un discurso capaz de transmitir autoridad y marcar el rumbo político. Ella quería revisar las últimas frases y ajustar el tono.

Esa rutina, que podría parecer insignificante en cualquier otro día, terminó siendo decisiva. Thatcher permaneció despierta cuando la bomba explotó ocupada con el discurso. La detonación destruyó el baño de su suite y provocó graves daños en el hotel, pero logró salir sin heridas. Había sido el blanco del ataque.

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A pesar del impacto, no abandonó el programa político previsto. Tras ponerse a salvo y comprobar que su marido estaba bien, continuó con las tareas que le imponía la crisis. La conferencia no fue suspendida, y horas después, se presentó ante su partido para pronunciar el discurso preparado durante la noche. Aparecía ante sus seguidores para demostrar que el atentado no logró paralizarla.

La bomba también provocó preguntas sobre la seguridad. ¿Cómo fue posible que un hombre dejara un explosivo en un hotel destinado a la primera ministra y a buena parte de su gabinete? (Press Association via AP Images)

Cinco muertos y una tragedia que no terminó

Entre las víctimas se encontraba Sir Anthony Berry, diputado conservador por Southgate. También murieron Jeanne Shattock, Eric Taylor y Roberta Wakeham. La quinta fue Muriel Maclean, esposa del dirigente conservador Sir Donald Maclean, quien falleció semanas después a causa de las heridas sufridas.

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El ataque no podía reducirse a una operación fallida contra una figura política. La primera ministra sobrevivió, pero otras personas pagaron con sus vidas. Además hubo decenas de heridos, algunos con lesiones graves, entre ellos Norman Tebbit, ministro de Comercio e Industria, y su esposa, Margaret.

Las tareas de rescate se desarrollaron en medio del caos. El edificio quedó estructuralmente comprometido y los equipos debían avanzar entre escombros, habitaciones destrozadas y zonas que amenazaban con derrumbarse. Para las familias de las víctimas, la conferencia partidaria que debía ser una cita de rutina se convirtió en angustia.

La conmoción fue inmediata. Hubo condenas de distintos sectores políticos, incluso de quienes mantenían profundas diferencias con Thatcher. En el Parlamento, la oposición expresó sus condolencias a los familiares de los muertos y sus deseos de recuperación para los heridos. La discusión política no desapareció, pero ante la dimensión del ataque quedó en segundo plano una cuestión elemental: el asesinato de adversarios no podía convertirse en un instrumento legítimo de disputa.

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La bomba también provocó preguntas sobre la seguridad. ¿Cómo fue posible que un hombre dejara un explosivo en un hotel destinado a la primera ministra y a buena parte de su gabinete? ¿Qué fallas permitieron que el plan avanzara sin ser descubierto? La investigación debía reconstruir cada paso de la operación, desde el registro bajo una identidad falsa hasta la instalación del mecanismo y su detonación.

Las tareas de rescate se desarrollaron en medio del caos

Irlanda del Norte: un conflicto de mucho antes

Para entender por qué Thatcher se convirtió en un objetivo del IRA es necesario retroceder más allá de Malvinas y mirar hacia Irlanda del Norte. Allí, durante décadas, el enfrentamiento entre republicanos irlandeses, que aspiraban a terminar con el vínculo con el Reino Unido y reunificar Irlanda, y unionistas, partidarios de mantener la región dentro del Estado británico, produjo violencia política, atentados, operaciones de seguridad y una profunda fractura social.

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La relación con la primera ministra se agravó especialmente en 1981, cuando diez presos republicanos murieron durante una huelga de hambre en la prisión de Maze. Los detenidos reclamaban que se reconociera un estatus político especial; el gobierno de Thatcher se negó a concederlo. Uno de los huelguistas, Bobby Sands, había sido elegido diputado durante su protesta y murió tras 66 días sin ingerir alimentos.

Aquellas muertes reforzaron la imagen de Thatcher como una dirigente implacable. Para su gobierno, ceder ante la huelga habría significado permitir que la violencia armada condicionara las decisiones del Estado. La confrontación se convirtió en un símbolo de la disputa y contribuyó a alimentar el odio.

En ese contexto, el atentado de Brighton formó parte de una estrategia terrorista que buscaba alterar el cálculo político británico mediante el asesinato y la amenaza. El IRA consideraba que atacar a la conducción del gobierno podía demostrar que el Estado no era invulnerable y aumentar la presión para que negociara.

La guerra de Malvinas había mostrado a Thatcher enfrentada a una junta militar extranjera; Brighton la enfrentó a un enemigo clandestino que podía actuar dentro del propio país. La comparación tiene límites: se trataba de conflictos de naturaleza muy diferente, con actores y objetivos distintos. Sin embargo, los dos episodios quedaron unidos en la biografía política de la primera ministra por una misma característica pública: su voluntad de presentar la firmeza como respuesta a la amenaza.

Thatcher sobrevivió al atentado y permaneció en el poder hasta noviembre de 1990

La investigación y la captura de Patrick Magee

Tras la explosión, la policía inició una investigación para identificar al responsable y reconstruir cómo había logrado introducir el artefacto en el hotel. La clave estaba en el registro del huésped que ocupó la habitación 629 semanas antes. La identidad de Roy Walsh era falsa, pero el hombre que la utilizó dejó rastros.

A Patrick Magee lo detuvieron en 1985. El proceso judicial permitió establecer su responsabilidad en la colocación de la bomba. En 1986 fue condenado a ocho cadenas perpetuas por el atentado y los cinco homicidios. La sentencia reflejó la gravedad de un ataque cuyo objetivo había sido eliminar a la primera ministra y a miembros del gabinete, con consecuencias mortales para otras personas.

La sentencia, sin embargo, no significó que Magee permaneciera encarcelado hasta el final de su vida. En 1998, el Acuerdo de Viernes Santo abrió una nueva etapa en el proceso de paz de Irlanda del Norte e incluyó disposiciones para la liberación anticipada de determinados presos vinculados con organizaciones paramilitares que cumplían los requisitos establecidos. Magee salió de prisión en junio de 1999, después de cumplir aproximadamente catorce años.

Años después, Magee defendió públicamente la acción y llegó a sostener que el atentado había contribuido a modificar la relación entre el gobierno británico y el IRA. Esa interpretación fue rechazada por quienes consideraban que el ataque solo sumó muertes y sufrimiento. No existe una explicación única del camino hacia el proceso de paz, que respondió a múltiples factores políticos, sociales y estratégicos. Presentar la bomba como el origen directo de los acuerdos posteriores sería simplificar una historia mucho más compleja.

Thatcher sobrevivió al atentado y permaneció en el poder hasta noviembre de 1990. Su legado continuó marcado por la guerra de Malvinas, las reformas económicas, la confrontación con los sindicatos y su política frente a Irlanda del Norte. Brighton quedó incorporado a esa trayectoria como el momento en que la violencia que había combatido desde el gobierno estuvo a punto de acabar con su vida.