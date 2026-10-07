Fue hija de un rey conquistador, una sacerdotisa y hasta la primera autora con nombre propio: la historia de Enheduanna

La poetisa y sacerdotisa Enheduanna escribe sobre una tablilla de arcilla en las inmediaciones de un zigurat en la antigua Mesopotamia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace más de 4.000 años, una sacerdotisa de la ciudad mesopotámica de Ur puso su nombre al frente de una obra literaria. Enheduanna es considerada la primera autora conocida por su nombre, aunque los especialistas aún discuten cuánto de los himnos conservados reproduce de forma directa lo que escribió en vida.

Hija de Sargón de Acad, el monarca que reunió decenas de ciudades de Sumer y Acad bajo un mismo poder, Enheduanna ocupó el cargo de suma sacerdotisa del dios lunar Nanna. La función la ubicaba en el centro religioso y económico de Ur, en el actual sur de Irak. Desde el recinto sagrado, administraba un templo con tierras, rebaños, talleres y personal, además de intervenir en ritos que vinculaban a la ciudad con sus dioses.

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Un disco de piedra confirma que Enheduanna existió

La existencia histórica de Enheduanna cuenta con respaldo arqueológico. En 1927, la expedición dirigida por Leonard Woolley halló en Ur un disco de calcita de unos 25 centímetros de diámetro. La pieza la muestra al frente de una ceremonia, acompañada por hombres. En la inscripción del reverso, la mujer aparece identificada como sacerdotisa de Nanna, esposa ritual del dios e hija de Sargón, «rey del mundo».

El hallazgo arqueológico de un disco de calcita en 1927 confirmó la existencia histórica de Enheduanna

Otros objetos, entre ellos sellos cilíndricos de integrantes de su personal, también la mencionan. Para la Oxford Classical Dictionary, estos materiales permiten establecer que Enheduanna fue una figura real del período acadio, aproximadamente hacia 2300 a. C.

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La designación tenía una dimensión política. Sargón había conquistado las ciudades sumerias desde su base en Acad, al norte de Mesopotamia. Al situar a su hija en la principal institución religiosa de Ur, su dinastía conectó el poder imperial con una tradición cultural local de gran peso.

Los himnos presentan a una sacerdotisa expulsada de su templo

Tres conjuntos de textos se asocian de manera habitual con Enheduanna: la Exaltación de Inanna, el Himno a Inanna y los Himnos de los templos, una colección de 42 composiciones dedicadas a santuarios de Sumer y Acad.

La Exaltación de Inanna es el texto más personal. Allí, la voz poética se presenta como suma sacerdotisa y relata que fue apartada de su recinto durante una rebelión contra el imperio. El poema nombra a Lugal-Ane como adversario y solicita a Inanna, deidad vinculada al amor, la guerra y el poder, que intervenga para restituirla.

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La Exaltación de Inanna relata la expulsión forzada de la sacerdotisa de su recinto sagrado durante una rebelión

El texto conserva pasajes de violencia política y de desamparo. La sacerdotisa afirma que se acercó a la luz y esta la quemó; luego describe su salida forzada del templo. Al final, el himno atribuye a la diosa la derrota del rebelde y el retorno de la protagonista a su posición. La traducción del Electronic Text Corpus of Sumerian Literature de la Universidad de Oxford conserva el pasaje en el que Enheduanna declara: “Yo, En-hedu-ana, la sacerdotisa en, entré en mi santo gipar a tu servicio”.

Los versos cumplen a la vez una función religiosa y política. La victoria de Inanna equivale a la restauración de la autoridad de la familia de Sargón. En ese sentido, la composición integra la experiencia de una crisis con la defensa del orden imperial acadio.

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Las copias sobrevivientes abrieron un debate sobre la autoría

El principal problema para atribuir los poemas de forma concluyente es cronológico. No se conserva ningún manuscrito de tiempos de Enheduanna. La mayoría de las tablillas que transmiten sus himnos procede de escuelas de escribas del período paleobabilónico, entre 1800 y 1600 a. C., varios siglos después de su muerte.

Esas escuelas usaban obras sumerias para enseñar escritura cuneiforme, lengua y composición. Los alumnos copiaron los textos una y otra vez, por lo que se preservaron cerca de un milenio. La versión más tardía conocida data del siglo XIV a. C.

La colección de los Himnos de los templos concluye con una atribución que define a Enheduanna como compiladora

Algunos investigadores sostienen que los poemas pudieron haber sido reelaborados o creados por escribas posteriores bajo el nombre de una sacerdotisa célebre. Otros recuerdan que la transmisión oral y la actualización lingüística eran prácticas habituales en la literatura mesopotámica, de modo que la distancia entre los manuscritos y la autora no resuelve por sí sola la cuestión.

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La discusión tampoco elimina un dato central: los himnos se vincularon con Enheduanna en la tradición antigua. Los Himnos de los templos cierran con una atribución que la presenta como compiladora de las tablillas. La traducción de Oxford registra la fórmula: «La compiladora de las tablillas fue En-hedu-ana».

Su nombre continuó en la memoria de las sacerdotisas de Ur

El cargo de suma sacerdotisa de Nanna perduró durante siglos. Mujeres posteriores ocuparon esa posición, administraron el recinto, financiaron reconstrucciones y dejaron inscripciones con sus propios nombres. Esa continuidad permite ubicar a Enheduanna dentro de una tradición institucional femenina, más que como una excepción aislada.

Su figura reúne dos registros diferentes: la arqueología confirma a una princesa y sacerdotisa que vivió en Ur; la literatura conserva una voz que se atribuye a ella y que fue estudiada por generaciones de escribas. La relación exacta entre ambas dimensiones sigue abierta a investigación.

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