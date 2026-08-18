Aktion T4, el ensayo del exterminio nazi previo a Auschwitz: el modus operandi para eliminar personas con discapacidad

Traslado de enfermos mentales durante el programa Aktion T4 de los nazis

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Primero llegaron las ambulancias. Más tarde, los médicos que decidían, sin siquiera conocer personalmente a muchos de los pacientes, quién debía continuar viviendo y quién desaparecer. A las familias les decían que sus seres queridos habían muerto por una enfermedad repentina. Les entregaban certificados con causas falsas. Algunas recibían incluso una urna con cenizas que no necesariamente correspondían al fallecido.

Pero detrás de aquella burocracia había una maquinaria perfectamente organizada. Y en el centro de todo estaba una idea que el régimen había convertido en política de Estado: personas cuya vida, según los criterios raciales y económicos del nazismo, no merecía ser vivida. Los elegidos padecían enfermedades mentales, neurológicas, discapacidades físicas, epilepsia, esquizofrenia, demencia. Eran pacientes internados durante años en hospitales y establecimientos psiquiátricos.

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El Estado que decía proteger la “salud” del pueblo alemán comenzó a decidir quién podía formar parte de ese pueblo. La operación recibió un nombre que ocultaba su verdadera naturaleza: Aktion T4. No era un programa médico ni eutanasia. Era asesinato sistemático. Y cuando el 18 de agosto de 1941 la maquinaria llevaba casi dos años funcionando y ya había producido decenas de miles de víctimas, lo que ocurriría seis días después cuando Hitler ordenara detener la fase centralizada de los asesinatos, no significaría el final. La muerte simplemente cambiaría de método.

Philipp Bouhler, a quien Hitler encargó el programa Atkion T4

Una idea que existía antes de Hitler

Para entender Aktion T4 hay que retroceder algunos años antes de la llegada de los nazis al poder. Las ideas de eugenesia –corriente de pensamiento que defiende la mejora de los rasgos hereditarios mediante diversas formas de intervención manipulada- habían ganado espacio en distintos países occidentales desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. Sus defensores sostenían que determinadas características debían ser controladas para mejorar la población. En Alemania, esas ideas adquirieron una dimensión particularmente radical.

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Después de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y social alimentó discursos que presentaban a determinados grupos como una carga para el Estado. Los nazis aprovecharon esas ideas y las llevaron a un extremo criminal. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, comenzó a transformar la eugenesia en política pública. Ese mismo año se aprobó la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias, que permitió la esterilización forzosa de personas consideradas portadoras de determinadas enfermedades y cientos de miles la padecieron.

El paso siguiente sería mucho más terrible. Ya no se trataba de impedir que determinadas personas tuvieran hijos. Ahora se decidiría quién tenía derecho a seguir viviendo. Los niños fueron los primeros. En 1939 comenzó a tomar forma una operación secreta destinada inicialmente a chicos con discapacidades. El 18 de agosto de 1939, el Ministerio del Interior del Reich ordenó que médicos, enfermeros y parteras informaran sobre recién nacidos y niños menores de tres años que presentaran determinadas discapacidades físicas o mentales.

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Los padres eran enviados a determinadas clínicas con la impresión de que sus hijos recibirían atención especializada. Pero la realidad era otra. En algunas de esas instituciones se habían creado unidades destinadas a matar. Algunos niños recibían sobredosis de medicamentos. Otros eran sometidos deliberadamente a inanición. El criterio médico había dejado de ser curar. Ahora era seleccionar.

Niños del hospital Schönbrunn que tomó un fotógrafo de las SS en 1934

Los responsables del programa fueron Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería de Hitler, y el médico personal del Führer, Karl Brandt. La operación se desarrollaba en secreto. Pero necesitaba una autorización y Hitler la proporcionó.

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La orden secreta

A fines de 1939, Hitler firmó una autorización escrita que habilitaba a determinados médicos a conceder una supuesta “muerte por misericordia” a pacientes considerados incurables. Pero el documento fue oficializado el 1 de septiembre de 1939, día en que Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. La elección de esa fecha no fue casual. El régimen pretendía presentar la operación como parte de las necesidades extraordinarias de la guerra.

Pero no existía ninguna guerra que justificara aquello. La orden era una autorización para matar. Y aunque Hitler nunca convirtió esa medida en una ley aprobada públicamente por el Estado alemán, su voluntad bastó para poner en marcha una estructura criminal que involucró a médicos, administradores, funcionarios, enfermeros, policías y empleados ferroviarios.

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El asesinato comenzó a convertirse en un procedimiento administrativo. El nombre T4 surgió de una dirección de Berlín: Tiergartenstrasse 4. Allí funcionaba la oficina central desde la cual se coordinaba la operación. Desde ese edificio se organizaron los procedimientos, se procesaron los formularios y se distribuyeron las instrucciones.

El sistema era perversamente sencillo. Los hospitales recibían cuestionarios. Los médicos completaban información sobre los pacientes. Se preguntaba por sus diagnósticos, su capacidad para trabajar, cuánto tiempo llevaban internados y otros datos que permitían clasificarlos. Los formularios eran enviados a expertos que trabajaban en secreto. Tres médicos podían decidir el destino de una persona sin haberla visto. Una marca, una firma, un procedimiento administrativo. Y el paciente quedaba condenado. La burocracia había convertido el asesinato en una tarea de oficina.

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Autobús Gekrat que usaba el Aktion T4

Los seis lugares de la muerte

A partir de enero de 1940, los pacientes seleccionados fueron trasladados a instalaciones especialmente preparadas. Fueron seis los principales centros de gaseamiento: Brandenburg, Grafeneck, Bernburg, Sonnenstein, Hartheim y Hadamar. Algunos estaban en territorio alemán y otros en Austria, entonces anexada por el Reich. Los pacientes llegaban en autobuses o trenes. En muchos casos, sus familias no sabían hacia dónde habían sido trasladados. Una vez dentro de las instalaciones, las personas eran conducidas a habitaciones construidas para parecer duchas. Las puertas se cerraban. Y desde recipientes especiales se introducía monóxido de carbono. En poco tiempo morían.

Después, los cuerpos eran llevados a los crematorios y las familias recibían una explicación falsa: infección, neumonía, ataque cardíaco y otras enfermedades aparentemente naturales. El lugar y la fecha de la muerte también podían ser falsificados. La mentira formaba parte de la maquinaria. El Estado necesitaba que nadie preguntara demasiado y el secreto era fundamental.

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Los nazis sabían que una operación de semejante magnitud podía generar resistencia si la población comprendía lo que realmente estaba sucediendo. Por eso construyeron una compleja red de engaños. Los pacientes eran trasladados sin explicar claramente su destino. Los familiares recibían cartas y los certificados eran falsificados. Las cenizas se enviaban a las familias. Todo parecía formar parte de una muerte hospitalaria.

Pero los rumores comenzaron a circular. En los pueblos cercanos a los centros de asesinatos se hablaba de micros que llegaban llenos y regresaban vacíos. Se percibía el olor de los crematorios. Las familias recibían explicaciones que no coincidían con la realidad. Y el secreto empezó a dejar de serlo.

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Para entonces, la operación llevaba más de un año de asesinatos sistemáticos. El régimen nazi estaba en plena guerra. Alemania había invadido la Unión Soviética apenas dos meses antes. Los ejércitos alemanes avanzaban hacia el este. Y en el interior del Reich, los centros de “eutanasia” continuaban funcionando.

Para el 18 de agosto de 1941, la maquinaria estaba cerca de su primer gran punto de inflexión. Las protestas habían aumentado. Familias enteras conocían o sospechaban lo que ocurría. Y algunos miembros de la Iglesia comenzaron a hablar públicamente. Entre ellos estaba Clemens August von Galen, obispo católico de Münster.

Karl Brandt en el jucio de Nuremberg

El 3 de agosto de 1941 pronunció un sermón que se convirtió en una de las denuncias públicas más contundentes contra Aktion T4. Von Galen condenó los asesinatos y cuestionó que el Estado pudiera decidir arbitrariamente quién tenía derecho a vivir. Su denuncia tuvo enorme repercusión. Otros religiosos y ciudadanos también protestaron. Y la presión creció.

El 24 de agosto de 1941, Hitler ordenó detener la operación. Pero “detener” no significaba abandonar la idea. Según los propios registros internos de T4, 70.273 personas habían sido asesinadas en los seis centros de gaseamiento entre enero de 1940 y agosto de 1941. Y ese número correspondía solamente a la primera fase centralizada.

La muerte continuó. El final de la Aktion T4 centralizada no fue el de los asesinatos. La llamada “eutanasia infantil” siguió. Y a partir de agosto de 1942, médicos y trabajadores sanitarios retomaron los asesinatos de adultos de una manera más descentralizada y menos visible. Se utilizaron sobredosis de medicamentos e inyecciones letales. También se recurrió deliberadamente al hambre y a la omisión de tratamientos necesarios. Se podía matar sin una cámara de gas.

La selección de las víctimas también se amplió a ancianos pacientes considerados incurables y con discapacidades, víctimas de los bombardeos, trabajadores forzados extranjeros. El criterio ya no era exclusivamente médico sino ideológico.

Esta fotografía se usó para la propaganda nazi con la siguiente leyenda este enfermo mental cuesta 2 mil marcos por año al Estado

El vínculo con el Holocausto

Aktion T4 tuvo otra consecuencia que sería decisiva. Los hombres que habían organizado y ejecutado el programa adquirieron experiencia para utilizar cámaras de gas y disponer de los cuerpos bajo una fachada burocrática. Cuando comenzó el exterminio sistemático de los judíos europeos, algunos de esos mismos hombres fueron enviados a los centros de exterminio de la Operación Reinhard: Belzec, Sobibor y Treblinka. La conexión no fue accidental. El personal de T4 tuvo un papel importante en la construcción y funcionamiento de aquellos centros.

Por eso la operación ocupa un lugar fundamental en la historia del Holocausto. No fue simplemente otro crimen nazi, sino uno de los lugares donde el régimen desarrolló métodos que después serían utilizados a una escala mayor. Quizás uno de los aspectos más perturbadores sea precisamente quiénes participaron. No fueron solamente soldados ni miembros de las SS. También lo hicieron médicos y profesionales de la salud. Personas que habían jurado curar y estudiado para preservar vidas.

Fueron ellos quienes evaluaron formularios, seleccionaron pacientes, participaron en la administración de sustancias letales y certificaron muertes falsas. La medicina había sido utilizada para decidir quién debía vivir y quién debía morir. Y esa perversión dejó una marca profunda en la historia médica alemana.

La cifra exacta de personas asesinadas varía porque el programa no terminó en agosto de 1941. El registro interno de T4 contabilizó 70.273 víctimas. Pero los historiadores estiman que, considerando todas las fases y sus diferentes formas, murieron aproximadamente 250.000 entre 1939 y 1945. Gente que simplemente no encajaba en la idea de sociedad que los nazis pretendían construir.

Después de la guerra

Cuando Alemania fue derrotada en 1945, los responsables de Aktion T4 tuvieron que responder por sus crímenes. Algunos fueron juzgados y ejecutados. Otros recibieron condenas de prisión, y muchos lograron evitar durante años su responsabilidad. Uno de los principales responsables, Karl Brandt, rindió cuentas en el denominado Juicio de los Médicos realizado en Núremberg. Fue declarado culpable y ajusticiado en 1948. En la posguerra se intentó establecer un principio fundamental: un médico no puede esconderse detrás de una orden superior cuando participa deliberadamente en el asesinato de pacientes.