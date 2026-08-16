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Una cárcel falsa y estudiantes convertidos en guardias y detenidos: el experimento humano que se salió de control y fue cuestionado

En agosto de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo creó una cárcel ficticia en el subsuelo de la Universidad y asignó al azar a 24 estudiantes por 15 dólares diarios los papeles de guardias y detenidos. La experiencia debía durar dos semanas, pero terminó abruptamente cuando la brutalidad, la humillación y el deterioro psicológico hicieron imposible continuar. Medio siglo después, el famoso ensayo sigue siendo discutido y cuestionado

Experimento Cárcel de Stanford
El Experimento de la Prisión de Stanford comenzó en 1971 en el subsuelo de la universidad con estudiantes asignados al azar como guardias y prisioneros (Crédito: Captura de Video)
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La cárcel estaba en el subsuelo de una universidad. No había delincuentes ni condenados. Tampoco jueces ni tribunales. Las puertas no pertenecían a ninguna prisión verdadera y las personas que vestían uniformes de guardias eran estudiantes universitarios que hasta unos días antes llevaban una vida completamente normal.

Pero algo comenzó a cambiar cuando se cerraron las puertas. Algunos de los jóvenes que habían recibido el papel de prisioneros comenzaron a experimentar angustia, llanto y desorientación. Otros de los designados como guardias empezaron a imponer castigos, humillaciones y formas de control que no estaban previstas originalmente con semejante intensidad.

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El experimento debía durar dos semanas, pero se extendió por apenas seis días. Y durante décadas quedó instalado como una de las demostraciones más inquietantes de la psicología moderna: la idea de que una situación, una estructura de poder y un uniforme podían llevar a personas aparentemente comunes a comportarse de maneras que jamás hubieran imaginado.

El protagonista de aquella experiencia fue el psicólogo Philip Zimbardo, profesor de la Universidad de Stanford. Lo que ocurrió en aquel agosto de 1971 se convirtió en una leyenda científica. Pero también, con el paso del tiempo, en una controversia. Porque el llamado Experimento de la Prisión de Stanford no solamente planteó preguntas incómodas sobre el comportamiento humano. También terminó imponiendo preguntas incómodas sobre la propia ciencia.

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El aviso que buscaba estudiantes

En la primavera de 1971 apareció en los clasificados del Palo Alto Times un aviso que parecía ofrecer una oportunidad sencilla de ganar dinero. Se buscaban estudiantes universitarios varones para participar en un estudio psicológico sobre la vida en prisión. El pago era de 15 dólares por día. La experiencia debía durar entre una y dos semanas.

Más de 70 jóvenes respondieron al aviso. Después de una serie de entrevistas y evaluaciones psicológicas, los investigadores seleccionaron a 24 participantes considerados física y psicológicamente saludables y sin antecedentes delictivos relevantes. La idea de Zimbardo era aparentemente simple. Construir una prisión simulada y observar qué ocurría cuando personas comunes recibían posiciones de poder o quedaban sometidas a ellas.

Los participantes fueron asignados al azar a uno de dos grupos: guardias o prisioneros. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Ni siquiera su creador. O por lo menos eso sostendría él durante años.

La “cárcel” fue instalada en una zona del subsuelo de Jordan Hall, en el campus de Stanford. Los investigadores transformaron algunos espacios en celdas. Las ventanas fueron cubiertas y las puertas fueron modificadas para dar la impresión de un establecimiento penitenciario. Los participantes que representarían a los prisioneros recibieron números en lugar de nombres. Y los guardias utilizaron uniformes y gafas oscuras.

El objetivo era producir una situación suficientemente convincente como para que los participantes sintieran que estaban dentro de una institución carcelaria. Y allí apareció uno de los elementos que con el tiempo sería fundamental para entender la experiencia: la simulación no comenzó en el laboratorio, sino que ocurrió antes de que los jóvenes entraran a la supuesta prisión.

Experimento Cárcel de Stanford
Philip Zimbardo reclutó a 24 estudiantes varones saludables para un estudio sobre la vida en prisión que ofrecía 15 dólares por día (Crédito: Captura de Video)

La mañana del 14 de agosto de 1971, la policía de Palo Alto colaboró con Zimbardo para realizar arrestos simulados. Los estudiantes elegidos como prisioneros fueron sorprendidos en sus casas o residencias. Los agentes les comunicaron que estaban arrestados, les colocaron esposas y los trasladaron en patrulleros. Después fueron llevados a la estación policial para un procedimiento de registro simulado y finalmente conducidos hasta la cárcel instalada en Stanford. Para ellos, el experimento comenzó de una manera deliberadamente desconcertante. Ya no eran simplemente estudiantes que habían aceptado participar en una investigación, sino presos comunes.

Tras las rejas

Una vez dentro de la unidad, los prisioneros fueron registrados. Se les quitaron sus ropas y se les entregaron otras sencillas. Recibieron números de identificación. El procedimiento buscaba quitarles parte de su identidad individual. En teoría, aquello era parte de la simulación. Pero en la práctica, comenzó a generar una dinámica diferente. Los guardias tenían autoridad. Yos prisioneros debían obedecer. Y Zimbardo no solamente dirigía el estudio. También asumió el papel de superintendente de la prisión.

Ese detalle se convertiría posteriormente en una de las principales críticas metodológicas a la experiencia: el investigador no permaneció completamente separado de aquello que estaba observando. Durante las primeras horas no ocurrió nada extraordinario. Pero la calma duró poco.

El segundo día los presos organizaron una rebelión. La respuesta de los guardias fue cada vez más dura. A partir de entonces comenzó a producirse una escalada. Los guardias castigaron. Los privaron de ciertos privilegios y los sometieron a ejercicios físicos. Además los humillaron. Y algunos empezaron a desarrollar comportamientos claramente abusivos.

La prisión ficticia empezaba a adquirir reglas propias. Los jóvenes que habían aceptado interpretar un papel comenzaban a creérselo. Entretanto, Zimbardo y su equipo observaron el fenómeno con creciente preocupación, pero durante un tiempo continuaron registrándolo como parte del ensayo.

La situación se volvió particularmente grave durante la noche, cuando algunos guardias creían que las cámaras no estaban registrando sus acciones. El comportamiento de algunos llegó a niveles que los propios investigadores consideraron abusivos.

Experimento Cárcel de Stanford
El segundo día del Experimento de la Prisión de Stanford hubo una rebelión de presos y los guardias respondieron con castigos, humillaciones y privaciones (Crédito: Captura de Video)

La cárcel descontrolada

Uno de los participantes comenzó a sufrir una crisis emocional severa. Lloraba y gritaba. Parecía incapaz de controlar sus emociones. Terminaron retirándolo. Otros también fueron afectados. Alguien desarrolló una reacción psicosomática importante y un compañero sufrió una descompensación que obligó a retirarlo. Lo que había comenzado como una experiencia psicológica controlada estaba produciendo consecuencias reales.

Y había un problema fundamental. Los detenidos podían abandonar el experimento, pero el sistema creado alrededor de ellos hacía que esa posibilidad no fuera tan sencilla psicológicamente como parecía. La frontera entre “estoy actuando” y “esto me está pasando” comenzaba a desaparecer.

Uno de los episodios más recordados fue el del participante conocido como prisionero 416. Había sido incorporado posteriormente y reaccionó con especial resistencia frente a las condiciones de la prisión. Inició una huelga de hambre y los guardias lo castigaron mandándolo a aislamiento.

El episodio mostró hasta qué punto la estructura de poder había comenzado a afectar no solamente la relación entre guardias y prisioneros, sino también la conducta de los propios detenidos entre sí. Había sido diseñada para observar qué hacía el poder con las personas. Ahora estaba mostrando también cómo el sometimiento podía modificar las relaciones entre quienes lo sufrían.

Una mujer clave en la prisión

El momento decisivo llegó cuando Christina Maslach, una joven investigadora que no había participado desde el comienzo, visitó el lugar para realizar entrevistas y lo que vio la impresionó. No encontró una experiencia psicológica interesante. Vio una prisión de verdad con gente humillada, una situación que, a su juicio, había cruzado una frontera moral. Y se lo dijo a Zimbardo. Fue una intervención decisiva. Él reconocería posteriormente que de las numerosas personas externas que habían visitado el lugar, Maslach fue la única que cuestionó de manera frontal lo que estaba sucediendo.

La reacción de ella lo obligó a mirar la experiencia desde afuera. Y entonces entendió que el experimento se había convertido en algo diferente de lo que imaginó. Habían pasado solamente seis días. Y el estudio debía durar dos semanas, pero se decidió terminarlo.

Pero la historia recién comenzaba. Zimbardo interpretó los resultados como una demostración del enorme poder que pueden ejercer las situaciones sociales y las estructuras institucionales sobre el comportamiento individual. La conclusión que se popularizó fue estremecedora: personas normales podían adoptar comportamientos crueles cuando recibían poder dentro de un sistema que favorecía esa conducta. Fue durante décadas ejemplo en clases de psicología, sociología, criminología y ciencias sociales.

Cuestionamientos

Durante décadas, la versión tradicional fue presentada casi como una demostración científica definitiva. Pero investigadores posteriores comenzaron a revisar los archivos originales, entrevistar a participantes y estudiar las grabaciones. Y encontraron problemas. Uno de los más importantes fue que algunos guardias no se comportaron de manera abusiva. Hubo diferencias considerables entre ellos. Eso dificultaba sostener que el simple hecho de vestir un uniforme hubiera transformado automáticamente a los jóvenes en personas crueles.

También surgieron investigaciones que cuestionaron las instrucciones que los guardias habían recibido. Un análisis publicado en 2019, basado en archivos y entrevistas con participantes, sostuvo que los vigiladores recibieron indicaciones específicas sobre cómo tratar a los detenidos y que existieron características de la demanda que podían haber influido en su comportamiento.

Es decir, la conducta de los participantes quizá no fue simplemente el resultado espontáneo de encontrarse dentro de una cárcel. Tal vez algunos estaban intentando comportarse como imaginaban que debían hacerlo los guardias. Y esa diferencia es enorme.

Imagen en blanco y negro de un "prisionero" con una bolsa de papel en la cabeza y número "5486" en su camisa, junto a un "guardia" con uniforme y gafas de sol, sosteniendo una porra
Un "prisionero" con una bolsa en la cabeza y un "guardia" del Experimento de la Prisión de Stanford, un estudio psicológico dirigido por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford.

El debate sigue abierto. Zimbardo rechazó las críticas más duras y defendió el núcleo de su interpretación. En su propia respuesta a los cuestionamientos sostuvo que el experimento nunca pretendió demostrar que todos los guardias o todos los prisioneros se comportarían necesariamente de la misma manera, sino mostrar cómo las fuerzas situacionales podían influir en la conducta.

Otros expertos fueron mucho más lejos. Señalaron que el trabajo tenía problemas de diseño, una muestra pequeña, una situación difícil de reproducir y una interpretación demasiado general de lo ocurrido. Tampoco les cayó bien el hecho de que Zimbardo hubiera desempeñado simultáneamente el papel de investigador y de autoridad dentro de la prisión.

Conclusiones

La versión moderna sobre el caso llegó a una resolución incómoda: el Experimento de Stanford sigue siendo históricamente importante, pero sus resultados no pueden aceptarse hoy sin tener en cuenta sus limitaciones. Oxford Bibliographies lo describe precisamente como un estudio icónico y controvertido, cuya interpretación continúa siendo objeto de debate.

Después de experiencias como la de Stanford y otros estudios realizados durante aquellas décadas, la psicología estadounidense comenzó a prestar una atención mucho mayor al consentimiento informado, la protección de los participantes y los límites con seres humanos.

Hoy resulta difícil imaginar que un estudio de estas características pudiera desarrollarse de la misma manera. Los participantes no son simplemente material experimental, son personas. Y si un trabajo provoca un daño psicológico significativo, la obligación es detenerlo. Eso es precisamente lo que ocurrió en Stanford. El problema fue que tuvieron que pasar seis días y producirse un deterioro considerable antes de que alguien dijera que había que pararlo.

Philip Zimbardo continuó trabajando durante décadas. Murió en 2024, a los 91 años, después de una extensa carrera académica. El experimento, en cambio, siguió creciendo después de su final. Fue contado en libros, analizado en universidades y convertido en documentales. Inspiró películas y entró en la cultura popular. Con el tiempo, la experiencia terminó siendo conocida por personas que jamás habían estudiado psicología. Pero quizá su legado más interesante no esté en la conclusión sencilla de que “cualquiera puede convertirse en un monstruo”. La realidad es bastante más compleja.

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