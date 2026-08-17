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El ataque de un animal salvaje, una madre presa y la verdad que tardó en llegar: el terrible final de una beba recién nacida

En agosto de 1980, Azaria Chamberlain desapareció en un campamento de Uluru en Australia. Su mamá aseguró desde el primer minuto que había visto a un dingo sacar del lugar a la niña. Recién en 2012 un forense confirmó su versión de los hechos

AZARIA CHAMBERLAIN
Los Chamberlain habían llegado en viaje de descanso a Uluru el 16 de agosto de 1980. Michael y Lindy viajaban con sus hijos, Aidan y Reagan, y la pequeña Azaria
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La frase atravesó la noche australiana como un grito imposible de olvidar: “¡Un dingo se llevó a mi bebé!”. Era alrededor de las ocho de la noche del 17 de agosto de 1980 y, en un camping cercano a Uluru -entonces conocido internacionalmente como Ayers Rock-, una mujer corría desesperada entre las carpas. Se trataba de Lindy Chamberlain.

Minutos antes acostó a sus hijos. La menor, Azaria, tenía apenas nueve semanas. Lindy había regresado junto a los demás integrantes de la familia cuando escuchó llorar a la bebé, volvió hacia la carpa y vio salir a un dingo –cánido salvaje originario de Asia-. Cuando entró la niña ya no estaba. El animal desapareció en la oscuridad.

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Lo que continuó sería una de las historias criminales y judiciales más controvertidas de Australia: una búsqueda gigantesca, una investigación policial que terminó apuntando contra los propios padres, un juicio que convirtió a Lindy en una de las mujeres más odiadas del país, una condena a prisión perpetua, años de cárcel, una prueba encontrada cuando parecía demasiado tarde y, finalmente, una confirmación oficial que tardó 32 años en llegar. Porque Lindy había dicho la verdad. Pero durante mucho tiempo casi nadie quiso creerle.

Vacaciones trágicas

Los Chamberlain habían llegado en viaje de descanso a Uluru el 16 de agosto de 1980. Michael y Lindy viajaban con sus hijos, Aidan y Reagan, y la pequeña Azaria, nacida el 11 de junio de ese año. Eran una familia cristiana adventista del séptimo día y llevaban una vida relativamente tranquila.

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Una búsqueda gigantesca, una investigación policial que terminó apuntando contra los propios padres, un juicio que convirtió a Lindy en una de las mujeres más odiadas de Australia

La enorme formación rocosa, en el corazón de Australia, atraía a visitantes de todo el mundo. El paisaje era imponente, pero también un territorio en el que los visitantes debían convivir con animales salvajes. Entre ellos, los dingos. El 17 de agosto, durante el día, los Chamberlain recorrieron la zona y subieron a la roca. Por la noche regresaron al área de acampe. La cena transcurrió entre conversaciones con otras familias. Después, Lindy llevó a sus hijos a dormir. Azaria quedó dentro de una pequeña carpa familiar. Tenía nueve semanas. Nadie podía imaginar que esa sería la última noche en que la familia la vería con vida.

Poco después de las ocho de la noche, Lindy escuchó el llanto de Azaria. Se levantó y caminó hacia la carpa. Entonces vio algo que, según declararía durante años, quedó grabado para siempre en su memoria: un dingo alejándose del lugar. La mujer volvió hacia la zona donde estaban los demás y gritó.

Los otros visitantes acudieron y la carpa fue revisada. Pero Azaria había desaparecido. La explicación de Lindy era concreta: un dingo había entrado en la carpa y se había llevado a la niña. La policía comenzó inmediatamente una búsqueda. Pero el desierto australiano era enorme.

Durante los días siguientes se desplegó un enorme operativo para encontrarla. Policías, voluntarios y miembros de los servicios de emergencia recorrieron la zona. Se buscaron huellas, se inspeccionaron cuevas, se siguieron rastros, se revisaron los alrededores de Uluru. Pero la niña no apareció, tampoco su cuerpo.

Siete días después de la desaparición, el 24 de agosto, un hombre llamado Wally Goodwin encontró varias prendas de la bebé entre las rocas, cerca de la base de Uluru: un enterito, un pañal, unas botitas y otras prendas. Pero faltaba un elemento. La pequeña chaqueta que Lindy dijo que Azaria llevaba puesta. La policía sostuvo durante un tiempo que esa prenda no existía o que la descripción era incorrecta.

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La enorme formación rocosa, en el corazón de Australia, atraía a visitantes de todo el mundo

La madre como sospechosa

La policía comenzó a preguntarse si realmente había sido un dingo. Y después surgió una hipótesis mucho más perturbadora. Que Lindy había matado a su propia hija. Y se empezó a desconfiar de la madre. El caso había generado una atención extraordinaria. Los medios de comunicación seguían cada detalle. La imagen de una mamá asegurando que un animal salvaje había entrado en una carpa y arrastró a su bebé resultaba difícil de aceptar para muchos.

Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Y las respuestas que ofrecía Lindy no conformaban a todos. La prensa empezó a someterla a un escrutinio feroz. Su religión también fue utilizada para alimentar sospechas y hasta su aspecto, su forma de comportarse, su manera de hablar y su reacción ante las cámaras fueron analizados.

Así, la tragedia familiar se convirtió en un espectáculo nacional. Lo paradójico fue que la primera investigación llegó a una conclusión que coincidía con la versión de Lindy. El 20 de febrero de 1981, Denis Barritt -funcionario judicial encargado de investigar muertes repentinas, violentas, inesperadas o inexplicables- determinó que Azaria había muerto después de ser atacada por un dingo mientras dormía en la carpa familiar.

Incluso criticó públicamente el tratamiento que habían recibido los padres y habló de meses de insinuaciones, sospechas y rumores maliciosos. Parecía que la familia finalmente podría comenzar a elaborar su duelo. Pero el caso no terminó allí. La investigación fue cuestionada y se ordenó un nueva. Así las cosas, el sentido de la historia empezó a cambiar.

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En 1981, la policía realizó una operación de gran alcance contra los Chamberlain y otras personas vinculadas con el caso. La casa de la familia fue registrada

La segunda investigación

En 1981, la policía realizó una operación de gran alcance contra los Chamberlain y otras personas vinculadas con el caso. La casa de la familia fue registrada. Se revisaron nuevamente las pruebas. La investigación policial terminó concentrándose cada vez más en Lindy. El 2 de febrero de 1982, Gerry Galvin decidió que debía ser enviada a juicio por el asesinato de Azaria.

El argumento de los investigadores era devastador. Sostenían que la historia del dingo era una pantalla para ocultar un asesinato. La acusación comenzó a construir una teoría según la cual Lindy había matado a su hija e hizo desaparecer el cuerpo. Pero existía un problema enorme. No había cadáver. Y tampoco una prueba directa que mostrara que ella había asesinado a la bebé. La causa comenzó a apoyarse cada vez más en interpretaciones forenses controvertidas. Y el juicio paralizó Australia.

El debate contra Lindy Chamberlain comenzó en 1982. Fue uno de los procesos más mediáticos de la historia australiana. La acusación intentó convencer al jurado de que la explicación del dingo era absurda. Una de las cuestiones centrales fue la ropa de Azaria y las supuestas manchas de sangre encontradas en el interior de la carpa y en otras prendas. Los expertos presentaron interpretaciones que, con el tiempo, serían fuertemente cuestionadas.

También se discutieron las características de las heridas y la posibilidad de que un dingo pudiera realizar algo semejante. La defensa insistía en una idea sencilla: Lindy había visto al animal. Pero el clima social era adverso. La madre pasó de ser la mujer que buscaba desesperadamente a su hija a convertirse, para una parte de la sociedad, en la principal sospechosa.

El juicio fue seguido por millones de personas. Australia parecía dividida. Y finalmente el jurado tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Lindy Chamberlain. La declaró culpable de matar a su hija el 29 de octubre de 1982 y fue condenada a cadena perpetua. Su marido, Michael, también fue sentenciado por un delito relacionado con el encubrimiento y recibió una pena de prisión suspendida.

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Lindy fue trasladada a la prisión de Berrimah, en Darwin. Y allí ocurrió una de las situaciones más dolorosas de toda la historia. Mientras estaba encarcelada, quedó embarazada

Lindy fue trasladada a la prisión de Berrimah, en Darwin. Y allí ocurrió una de las situaciones más dolorosas de toda la historia. Mientras estaba encarcelada, quedó embarazada. Su hija Kahlia nació en noviembre de 1982, en un hospital de Darwin, mientras permanecía bajo custodia. La mujer que había perdido a una hija ahora tenía otra. Y seguía sosteniendo que era inocente.

Apelaciones rechazadas y un hallazgo clave

Los Chamberlain no aceptaron la condena y presentaron recursos. El primero fue rechazado en 1983. El segundo llegó hasta la High Court of Australia –Tribunal Supremo-, y tuvo la misma suerte en febrero de 1984. La situación parecía definitiva. Lindy seguía en prisión y Azaria continuaba desaparecida. El cuerpo jamás había sido encontrado. Y la versión del dingo parecía destinada a convertirse en una explicación que una parte de Australia jamás aceptaría.

Pero apareció una pequeña prenda. Y todo comenzó a cambiar. En febrero de 1986, seis años después de la desaparición, se encontró la chaqueta de punto de Azaria. Estaba parcialmente enterrada cerca de una zona que había sido asociada con una guarida de dingos en la base de Uluru. La prenda coincidía con la descripción que Lindy había dado desde el comienzo.

El hallazgo era extraordinariamente importante. Porque la madre había dicho que la bebé llevaba esa chaqueta. Y ahora aparecía precisamente en el área donde podía esperarse que un dingo hubiera llevado a la criatura. La nueva evidencia golpeó directamente la teoría de la acusación. Cinco días después, Lindy Chamberlain salió de prisión.

Habían pasado más de cinco años desde que fue presa. Pero todavía no había terminado la batalla legal. En 1986 se creó una Royal Commission para revisar el caso. El trabajo estuvo encabezado por el juez Trevor Morling. Se examinaron nuevamente las pruebas, los procedimientos policiales, los testimonios y las evidencias forenses. El informe fue demoledor para la condena. La evidencia disponible no sostenía de manera razonable que Lindy hubiera asesinado a su hija.

La aparición de la chaqueta también debilitaba seriamente la teoría de que la historia del dingo había sido inventada. En 1987, las conclusiones ayudaron a establecer que las condenas no podían mantenerse. Los Chamberlain fueron finalmente exonerados. En septiembre de 1988, el Tribunal Supremo del Territorio del Norte anuló las condenas. Y Lindy recuperó su libertad. Pero todavía faltaba algo. La Justicia estableció que la condena era incorrecta. Sin embargo, durante años no pudo precisar oficialmente qué ocurrió con Azaria.

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Lindy y Michael terminaron divorciándose en 1991. Pero el caso seguía vivo

Verdad omnipresente

La verdad seguía incompleta. En 1992, los Chamberlain recibieron una compensación. Pero el dolor seguía latente. La familia había pasado años luchando contra una acusación que nunca debió haber prosperado. Lindy y Michael terminaron divorciándose en 1991. Pero el caso seguía vivo.

En 1995 se realizó una tercera investigación. La conclusión volvió a ser insuficiente. La causa de la muerte quedó abierta. Era una situación extraordinaria. La madre había sido condenada y mandada a prisión. Pero la condena resultó anulada. Una comisión había revisado el caso. Pero oficialmente seguía sin existir una respuesta definitiva sobre qué había pasado con Azaria.

Con el paso de los años comenzaron a aparecer nuevas evidencias sobre el comportamiento de los dingos. Se documentaron ataques a seres humanos. Algunos habían afectado a niños. La idea de que un dingo pudiera atacar y llevarse a una criatura dejó de parecer imposible. Y eso fue fundamental. Porque durante décadas una de las principales razones por las que muchos desconfiaron de Lindy había sido precisamente la creencia de que los dingos no atacaban.

La evidencia acumulada llevó finalmente a una cuarta investigación. Esta vez, la historia tendría un desenlace definitivo. Así, el 12 de junio de 2012, la coroner Elizabeth Morris leyó en Darwin las conclusiones. Habían pasado treinta y dos años desde aquella noche de agosto de 1980. La conclusión fue contundente. La evidencia era suficiente para establecer que, poco después de que Lindy hubiera acostado a Azaria en la carpa, uno o varios dingos entraron y la bebé fue arrastrada fuera del área del campamento.

La versión de Lindy había sido finalmente confirmada. Por ende, no asesinó a su hija ni inventó la historia. El certificado de defunción fue modificado para establecer oficialmente la causa de muerte. En aquella sala de juicio de Darwin, la coroner se dirigió a los padres. Lindy y Michael ya no eran los jóvenes que habían llegado a Uluru con sus tres hijos. La investigación no podía devolverles a Azaria, pero sí la verdad de lo ocurrido.

La investigación contra Lindy estuvo atravesada por prejuicios, errores forenses, interpretaciones equivocadas y una enorme presión mediática. Una madre desesperada había dicho desde el primer momento lo que había ocurrido. La sociedad decidió que su explicación era demasiado increíble y no le creyó. Y durante años se construyó una teoría alternativa mucho más dramática: una madre que había matado a su propia hija, aunque no fuera cierto.

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