Historias

Persecución, desaparición y misterio: el calvario que sufrió el hombre que desafío el saludo nazi

La fotografía de 1936 en Hamburgo marcó el inicio de una búsqueda, separación familiar que atravesó décadas y simbolizó el enfrentamiento al Tercer Reich

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August Landmesser
August Landmesser desafió el saludo nazi en Hamburgo en 1936 y quedó retratado con los brazos cruzados entre la multitud que saludaba a Adolf Hitler

El régimen nazi, instaurado en Alemania bajo el liderazgo de Adolf Hitler a partir de 1933, se caracterizó por un control estatal absoluto y una disciplina social férrea. La estructura del Tercer Reich imponía normas estrictas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes acataban rigurosamente las directrices impuestas por el partido nacionalsocialista. El aparato de propaganda, junto con medidas represivas, consolidó una atmósfera de vigilancia permanente, donde la obediencia era tanto una exigencia política como una cuestión de supervivencia.

Una de las manifestaciones más visibles de esa sumisión fue el saludo nazi, que consistía en extender el brazo derecho hacia adelante en presencia de Hitler o de altos funcionarios del régimen. Este gesto, obligatorio en actos públicos y encuentros oficiales, funcionaba como símbolo de lealtad y adhesión al ideario. Negarse a realizarlo podía interpretarse como un acto de desacato o de oposición, con consecuencias graves.

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Quienes omitían el saludo se exponían a sospechas, denuncias, represalias administrativas, agresiones físicas o incluso a detenciones por parte de la Gestapo y otros organismos de seguridad. Así ocurrió con August Landmesser, un hombre que en cuestión de segundos se transformó en una historia que recorre el mundo y trasciende épocas.

Negó el saludo nazi y fue perseguido

Una célebre foto del saludo nazi cambió en cuestión de segundos la vida de un trabajador para siempre. August Landmesser, con los brazos cruzados, negó a realizar el tradicional gesto del régimen mientras la multitud saludaba a Adolf Hitler en un acto de Hamburgo en 1936. Aquel hombre, que fue identificado por su hija varias décadas después, quedó asociado a la persecución, recogió All That Interesting.

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August Landmesser
Negarse al saludo nazi expuso a August Landmesser a la persecución del régimen nazi y a cargos previstos en las Leyes de Núremberg

La fotografía, en los astilleros Blohm + Voss de Hamburgo, se convirtió en símbolo de desafío individual bajo el régimen del Tercer Reich. Nadie se atrevía a romper la disciplina impuesta por el régimen, ni siquiera por temor a las represalias. Sin embargo, este hombre decidió no sumarse al saludo, quedando inmortalizado como el único que desafió públicamente la imposición del Partido Nacionalsocialista Alemán.

Su negativa fue mucho más que un simple acto de rebeldía momentánea: tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras para él y su familia. Al año siguiente, en 1937, intentó huir de Alemania junto a Irma Eckler, su pareja judía, y su hija pequeña.

En busca de refugio, emprendió viaje hacia Dinamarca, aunque sin fortuna ya que fue detenido en la frontera y acusado de “deshonrar a la raza” e “infamia racial”, cargos previstos en las recién promulgadas Leyes de Núremberg. En 1938 volvió a ser arrestado y se produjo un punto de quiebre: quedó separado de su pareja y de sus hijas.

Tras su encarcelamiento, el hombre fue liberado en 1941, pero la libertad le resultó efímera y dolorosa. Durante esos años, visitó ocasionalmente a sus hijas, aunque nunca llegaron a vivir juntos.

Diversos testimonios sugieren que esa distancia se debió a la clasificación racial impuesta por el régimen nazi: mientras Landmesser era considerado “ario”, sus hijas, por su ascendencia materna, eran tratadas como judías. Esta separación forzosa impidió la reconstrucción familiar y agravó el sufrimiento de todos sus miembros, según el libro Una familia destrozada, publicado por su hija Irene Eckler en la década de 1990.

August Landmesser
La foto de August Landmesser en los astilleros Blohm + Voss se convirtió en un símbolo de resistencia individual frente al Tercer Reich

En febrero de 1944, el Estado nazi lo reclutó en un batallón penal, una unidad a la que eran enviados quienes habían sido considerados indeseables o desafectos al régimen.

En noviembre de ese año, la familia recibió la notificación oficial: August Landmesser había desaparecido, presuntamente muerto en combate en los Balcanes en octubre de 1944, a los 34 años. La noticia marcó el trágico desenlace de una vida marcada por la resistencia y el dolor, como relata la crónica de la Topografía del Terror en Berlín, donde la famosa fotografía se exhibe como testimonio del coraje individual frente al totalitarismo.

Las circunstancias exactas de su muerte siguen envueltas en incertidumbre: la documentación oficial simplemente lo declara “desaparecido en combate”, una fórmula frecuente entre los miembros de estas unidades penales. Su historia, silenciada durante décadas, fue recuperada y difundida a partir del testimonio de su hija Irene, quien reconoció el rostro de su padre en la histórica imagen de 1936, publicada por el diario alemán Die Zeit en 1991 y posteriormente en medios internacionales.

Las consecuencias para su familia

Irma Eckler y sus hijas no estuvieron exentas de la persecución y sufrieron las consecuencias de la desobediencia de Landmesser al régimen nazi. En aquella detención en la frontera con Dinamarca, la mujer fue arrestada por la Gestapo en pleno embarazo de su segunda hija. Según recogieron desde All That Interesting, habría dado a luz a Irene en prisión, pero jamás recobró la libertad.

August Landmesser
La clasificación racial del nazismo separó a August Landmesser de sus hijas porque él era considerado ario y ellas eran tratadas como judías

Según el libro Una familia destrozada, la familia logró reunirse una vez después del nacimiento. Landmesser habría sido liberado temporalmente en mayo de 1938 y pudo ver a Irma e Ingrid, la hija mayor. No obstante, dos meses después, fue arrestado de nuevo y enviado al campo de prisioneros de Börgermoor, donde permaneció dos años. Desde ese momento, nunca volvió a ver a Irma.

Irma Eckler pasó por varios campos de concentración durante cuatro años antes de ser trasladada a Ravensbrück, el campo exclusivamente femenino. Registros oficiales sobre su arresto son escasos, pero la mayoría de las investigaciones, incluyendo la reconstrucción de Irene Eckler, coinciden en que fue asesinada en la cámara de gas del Centro de Eutanasia de Bernburg en 1942, documenta All That Interesting.

Las hijas del matrimonio también sufrieron las consecuencias del régimen. Ingrid e Irene fueron apartadas de su madre y enviadas a un orfanato. La más grande más tarde pudo vivir con su abuela materna, mientras que Irene fue adoptada tras pasar por el orfanato.

El destino de las niñas refleja la política de separación y desarraigo aplicada por el nazismo a las familias consideradas “mezcla de razas”.

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