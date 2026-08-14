Una probabilidad de 1 en 160 millones: el niño que recibió el impacto de un meteorito en la cabeza y vivió para contarlo

La lluvia de meteoritos de Mbale cayó sobre Uganda el 14 de agosto de 1992 y dejó el caso comprobado de un chico golpeado por un fragmento de meteorito

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Cuando sintió el golpe en la cabeza, un piedrazo, el chico caminaba hacia su casa por un camino de tierra de las afueras de una aldea ugandesa llamada Mbale y no se le ocurrió pensar que esa piedra había caído del cielo. Le dolió y mucho, pero no lo mató ni hirió de gravedad porque la roca en cuestión pesaba apenas tres gramos y antes de impactar contra su testa descubierta fue frenada parcialmente en su caída por la hoja de un banano. El episodio habría quedado en el olvido si esa piedra no hubiese sido el fragmento de un meteorito. Porque a mediodía del 14 de agosto de 1992 cayeron cientos de pequeñas piedras sobre esa zona de Uganda, en lo que se conoció como “la lluvia de meteoritos de Mbale”, un fenómeno que despertó el interés de astrónomos y geólogos.

Los científicos llegaron a la conclusión de que la masa inicial del meteorito era de cerca de mil kilos, pero que afortunadamente se despedazó a unos 25 kilómetros de altura y sus fragmentos se esparcieron en un área de 28 kilómetros cuadrados. La piedra más grande pesaba 27,4 kilos y por suerte no le pegó a nadie y las más pequeñas apenas si pesaban un gramo. Una de esas, de las más chiquitas, fue la que hizo blanco en la cabeza del chico de Mbale.

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La historia del niño de Mbale tuvo su cuarto de hora de repercusión mediática, porque es noticia que un meteorito – por más pequeño que sea – caiga sobre la cabeza de una persona y que, además, esa persona viva para contarlo. Tanto que el del niño ugandés es el segundo caso del que se tiene registro fehaciente de una persona golpeada por una piedra del espacio y sobrevivió.

En su libro Estrellas fugaces, una guía sobre meteoros y meteoritos, el astrónomo y divulgador científico Michael Reynolds estimó: “Existen más posibilidades de ser golpeado por un tornado, un rayo y un huracán, todo al mismo tiempo, que de ser impactado por un meteorito. Las chances de que un ser humano reciba el impacto de un meteorito son de uno en alrededor de 160 millones”. El cálculo suena tranquilizador, porque es una posibilidad ínfima que hace mucho más probable ser víctima de un accidente de tránsito, de un choque de trenes o de la caída de un avión. Pero así y todo ocurre, porque meteoritos caen todos los días sobre la Tierra sin provocar ninguna catástrofe, ya que son pequeñas piedritas infinitamente más pequeñas que la roca estelar que acabó con los dinosaurios o, más cerca en el tiempo, la que cayó en Siberia en 1908 y liberó una energía equivalente a la de mil bombas atómicas.

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Fotografía de larga exposición muestra decenas de meteoros captados durante una noche (NASA)

Relatos y supersticiones

Las historias y leyendas sobre cuerpos celestes que han impactado sobre personas circulan desde la más remota antigüedad, pero se trata de casos incomprobables, aunque sobre algunos de ellos existan documentos que los relatan. Uno de los trabajos más interesantes sobre estos posibles episodios es uno publicado en 1994 por tres científicos de la NASA encabezados por Kevin Yau, quienes analizaron miles de documentos históricos chinos escritos desde el año 800 antes de Cristo hasta 1920. En unos trescientos se mencionan meteoritos y en siete de ellos se registraron muertes causadas por ellos.

En uno de esos documentos se cuenta que el 14 de enero del año 616 una decena de soldados se encontraba en un campamento del rebelde Lu Ming-yueh cuando un meteorito tumbó una de sus torres y los aplastó. En otro, de alrededor de 1341, se menciona “una lluvia de hierro” que mató a personas y animales en la provincia de Yunnan. Un tercer registro consigna que entre febrero y marzo de 1490 “cayeron piedras como lluvia” en el distrito de Ching-yang, en la provincia de Shansi, y mataron a más de diez mil personas, un dato que seguramente tiene más de mito que de realidad.

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Un grupo llamado The Meteoritical Society también se ha ocupado de recoger testimonios sobre posibles caídas de meteoritos que han impactado sobre seres humanos. Uno de estos documentos, escrito por un monje, relata un acontecimiento ocurrido en 1667 en el monasterio de Santa María, en Milán (que alberga el célebre mural La última cena de Leonardo da Vinci), cuando una piedra caída del espacio golpeó a uno de los religiosos que vivían allí. El escrito narra cómo un monje murió desangrado cuando fue alcanzado en el muslo por lo que podría haber sido un meteorito: “Los demás monjes se apresuraron hasta el que había sido golpeado, tanto por curiosidad como por lástima (…). Todos ellos examinaron el cuerpo cuidadosamente para descubrir los efectos más secretos y decisivos del choque que había recibido; encontraron que había ocurrido en uno de sus muslos, donde percibieron una herida ennegrecida por la gangrena o por la acción del fuego. Impulsados por la curiosidad, agrandaron la apertura para examinar su interior; vieron que había penetrado el hueso, y les sorprendió mucho encontrar en el fondo de la herida la piedra redonda que la había provocado, y que había matado al monje de una manera igual de terrible e inesperada”, se lee en el texto.

La piedra de la discordia

Aunque constan en documentos antiguos, todos esos casos son imposibles de comprobar, en contraste con el del chico de Mbale, que es rigurosamente cierto y del cual existen pruebas tangibles: algunas de las piedras de esa “lluvia celeste” y un extenso registro fotográfico del fenómeno se exhiben todavía hoy en el Museo Nacional Holandés de Historia Natural. Lo que se desconoce es el nombre del protagonista. Quizás porque ocurrió en África, ninguna de las crónicas que publicaron los medios occidentales difundió la identidad del chico, como sí ocurrió con el primer caso de una persona que sobrevivió al impacto de un meteorito, ocurrido unos cuarenta años antes en Estados Unidos y que fue mucho más espectacular, tanto que fue estudiado por expertos de la Fuerza Aérea.

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El fragmento de meteorito que golpeó al niño de Mbale pesaba tres gramos y su caída fue frenada en parte por una hoja de banano. En la foto, el certificado de autenticidad

La tarde del 30 de noviembre de 1954, la señora Ann Hodges, por entonces de 34 años, dormitaba la siesta en un sillón del living de su casa de Sylacauga, un pequeño pueblo rural de Alabama, cuando una piedra extraterrestre del tamaño de un pomelo cayó del cielo, rompió el techo de la vivienda y le dio directamente en la panza. La crónica publicada al día siguiente por el diario regional Decatur Daily News relata que la tarde anterior los vecinos de Sylacauga observaron un extraño espectáculo en el cielo, “una luz rojiza brillante, como una vela romana que deja una estela de humo” y muchos creyeron que asistían a la caída de un avión incendiado. Otros describieron “una bola de fuego” y relataron que se escuchó una tremenda explosión, seguida de una nube marrón.

El avistamiento causó alarma entre los pobladores, pero Ann Hodges no se enteró de nada porque en ese momento estaba durmiendo su habitual siesta. El reloj marcaba las 16.46 cuando el meteorito se estrelló contra el techo de la casa donde la mujer vivía su madre y su marido. “El meteorito bajó por el techo de la sala de estar y rebotó en una radio de consola de pie que estaba en la habitación y aterrizó en su cadera”, precisa la crónica, y agrega: “Ann Hodges estaba durmiendo la siesta en el sofá de su salón y estaba debajo de una manta, lo que probablemente le salvó la vida en cierto modo”.

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Los científicos determinaron que el meteorito de Mbale tenía una masa inicial cercana a mil kilos y se desintegró a 25 kilómetros de altura

Al sentir el impacto de la piedra, la durmiente Ann se despertó sobresaltada y vio que la sala estaba llena de humo y de escombros. Gritó y fue socorrida por su madre, que estaba bien despierta en otra habitación de la casa y se había llevado el susto de su vida cuando escuchó el golpe contra el techo. Lo primero que vio al entrar al salón fue un agujero en el techo, la radio destrozada y a Ann todavía en el sofá, tomándose el vientre. También vio algo extraño junto al sofá: una piedra negra del tamaño de un pomelo. La madre llamó a una ambulancia que llevó a Anne al hospital, donde le sacaron la foto que la inmortalizó cuando fue publicada por la revista Time. Allí se ve a Ann en la cama, con el vientre semi descubierto, donde se ve el enorme hematoma que le provocó el impacto del meteorito.

La Fuerza Aérea estadounidense estudió el objeto y descartó de inmediato que se tratara de algún proyectil desconocido. Lo que había caído del cielo era el fragmento de un meteorito de 3,8 kilos, compuesto mayormente de hierro y níquel y de una antigüedad estimada en 4.500 millones de años. Después de hacerle todas las pruebas posibles a la piedra, se la devolvieron a Ann. “Siento que el meteorito es mío. Creo que Dios quería que fuera para mí. Al fin y al cabo, ¡fue a mí a quien golpeó!”, dijo ella cuando la recibió.

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Ann Hodges sobrevivió en Alabama en 1954 cuando un meteorito de 3,8 kilos atravesó el techo de su casa y le impactó en el cuerpo (UNIVERSITY OF ALABAMA MUSEUMS, TUSCALOOSA, ALABAMA)

La ansiada piedra, sin embargo, en lugar de proporcionarle alegrías acabó con su matrimonio, porque Eugene, el marido de Ann, insistió en venderla para hacerse de algún dinero aprovechando la publicidad del caso. Ella se negó y el matrimonio terminó separándose en 1956 por culpa de esa roca caída del cielo que se convirtió para ellos en la piedra de la discordia.

Los casos más recientes

Más acá en el tiempo, en los archivos de los medios se encuentran crónicas o pequeñas noticias sobre casos de meteoritos que estuvieron a punto de caer sobre alguien y “fallaron” por cuestión de centímetros o pocos metros. Una de esas crónicas cuenta que, al anochecer del 31 de agosto de 1991, dos niños llamados Brodie Spaulding, de 13 años, y Brian Kinzie, de 9, acababan de dejar sus bicicletas después de haber paseado por su pueblo, Noblesville, en Indiana, cuando escucharon un silbido y un objeto caído del cielo impactó a unos tres metros y medio de donde estaban.

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Otro artículo relata que el 9 de octubre de 1992 una roca espacial 12 kilos cayó sobre el baúl del Chevrolet Malibú rojo de Michelle Knapp, una chica de 18 años de Peekskill, una pequeña ciudad al noreste de los Estados Unidos, cuando la chica acababa de bajarse del auto. También hay noticias en varios diarios neozelandesas sobre un meteorito que el 12 de junio de 2004, perforó el techo de la vivienda de la familia Archer, en las afueras de Auckland, y rebotó contra el piso del living, a pocos metros de la dueña de casa.

Son apenas unos casos y no todos comprobables. Lo cierto es que se calcula que entre mil y diez mil toneladas de material extraterrestre llegan cada día a la Tierra desde el espacio y que la mayor parte son pequeñas rocas de algunos centímetros que se desintegran al chocar con la atmósfera. La mayoría cae en los océanos y muy pocas en los centros poblados. Hasta hoy, los casos del niño de Mbale y de Ann Hodges, son los únicos comprobados de manera fehaciente de personas que han sido golpeadas el fragmento de un meteorito y vivieron para contarlo.

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