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No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

El guitarrista explicó en una entrevista con The Guardian que aquella situación no solo fue un punto clave en su trayectoria artística, sino que además fue una prueba de resistencia psicológica sin igual

Brian May recordó que tocar en el techo del Palacio de Buckingham en el Jubileo de Oro de Isabel II fue el momento más impactante de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)
Brian May recordó que tocar en el techo del Palacio de Buckingham en el Jubileo de Oro de Isabel II fue el momento más impactante de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Brian May identificó su actuación sobre el techo del Palacio de Buckingham en 2002 como el momento más alto de su carrera, por encima de hitos de Queen como el recital de Live Aid de 1985 o el impacto global de “Bohemian Rhapsody”.

El guitarrista británico afirmó en una entrevista con The Guardian publicada en 2023 que aquella apertura del Jubileo de Oro de Isabel II fue la experiencia más extrema de su vida profesional por el nivel de presión, el riesgo técnico y la exposición ante una audiencia masiva.

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May recordó que tocó “God Save the Queen” desde una de las partes más altas del Palacio de Buckingham, sin red de seguridad, en una presentación transmitida para cientos de millones de personas en todo el mundo. El músico sostuvo que ningún otro episodio de su trayectoria logró superar ese nivel de tensión. “Nada podría superar eso, en realidad, por puro manejo del terror”, dijo a The Guardian.

Una idea propia para una ceremonia de escala mundial

La escena del jubileo de la monarca británica no estaba en el plan original. Según una entrevista publicada en 2002 en el sitio oficial del guitarrista, los organizadores le propusieron tocar el himno nacional de otro modo. May contó que le sugirieron interpretar la pieza recorriendo los salones del palacio, inspirado en Jimi Hendrix. El músico rechazó y ofreció subir al techo y tocar desde allí con orquesta.

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En esa conversación, el guitarrista explicó que la idea partió de él y que incluso creyó que la respuesta sería negativa. “Fue idea mía ir hasta allá”, señaló. También indicó que la interpretación fue completamente en vivo y que esa condición elevó todavía más la presión de la apertura.

El sitio oficial de Brian May indicó que el guitarrista no usó arnés. Esa decisión, el simbolismo del evento y la visibilidad internacional hicieron que la actuación sea una de las imágenes más persistentes de la cultura popular británica de comienzos de siglo.

El guitarrista de Queen afirmó que la actuación de 2002 superó para él hitos como Live Aid de 1985 y el impacto de “Bohemian Rhapsody” (AFP)
El guitarrista de Queen afirmó que la actuación de 2002 superó para él hitos como Live Aid de 1985 y el impacto de “Bohemian Rhapsody” (AFP)

El peso de tocar en vivo ante una audiencia global

Ese episodio cobra otra dimensión comparado con momentos clave de Queen. El grupo dio en Wembley uno de los sets más celebrados de Live Aid en 1985, una actuación de 21 minutos considerada referencia de grandes conciertos de rock. Pese a ese antecedente, The Guardian informó que May consideró la experiencia de 2002 superior a aquel día.

El músico explicó que si algo salía mal en la apertura del jubileo, sería visto como responsable del fracaso. También dijo que debía aceptar el miedo y centrarse en lo controlable para concretar la ejecución.

En la entrevista en su web oficial, May dijo que la actuación fue un punto de quiebre por la carga emocional y la dificultad del arreglo con orquesta. Señaló que durante un minuto y cincuenta segundos sintió una intensidad inédita.

The Guardian subrayó que el guitarrista vio ese episodio como una prueba de resistencia psicológica más que como una consagración artística.

Del jubileo al recuerdo persistente en su carrera

La propuesta de tocar sobre el palacio surgió tras una invitación para una puesta menos arriesgada. El perfil biográfico indicó que el guitarrista rechazó hacer mímica y exigió tocar en vivo, aun con riesgo de fallas técnicas o descoordinación con la orquesta ante una audiencia internacional.

May ya había destacado con “We Will Rock You” y el repertorio de Queen, pero consideró la ceremonia del Jubileo de Oro como uno de sus recuerdos más importantes. El texto citó al músico, quien calificó la experiencia como un salto al vacío por la ansiedad y las exigencias del directo. Años después, participó en el Jubileo de Platino de 2022.

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