“Mirá, ¿qué es eso?”: la frase inconclusa que precedió a la tragedia del vuelo 870 de Aerolinee Itavia

Reconstrucción del vuelo, previo a desaparecer del radar (captura)

Apenas una hora después del despegue, el vuelo 870 de Aerolinee Itavia perdió contacto con los radares sobre el mar Tirreno. Era la noche del 27 de junio de 1980. El McDonnell Douglas DC-9 cubría la ruta entre Bolonia y Palermo con 77 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, cuando su señal se apagó sin emitir una sola llamada de emergencia.

Minutos antes de desaparecer, la cabina transmitía una normalidad absoluta. El comandante Domenico Gatti informaba a los pasajeros: el vuelo estaba estabilizado a 7.500 metros de altura, el trayecto seguía directo hacia Palermo y el aterrizaje se preveía en media hora. “Excelente visibilidad, temperatura de 22 grados y vientos suaves”, resumía mientras el avión avanzaba sobre el Mediterráneo.

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Poco después, el contacto se perdió sin aviso. El avión dejó de figurar en los radares y cayó en algún punto cercano a la isla de Ustica. Los restos comenzaron a aparecer en el mar y no hubo sobrevivientes entre sus 81 ocupantes. La primera explicación oficial apuntó a una falla técnica. Con el paso del tiempo, esa versión empezó a perder consistencia frente a los resultados de las investigaciones y los peritajes posteriores. La dispersión de los restos, los registros incompletos y las anomalías detectadas en el análisis del vuelo abrieron un escenario distinto al inicialmente planteado.

Los restos reconstruidos del avión McDonnell Douglas DC-9 de la aerolínea Itavia, expuestos en el Museo por la Memoria de Ustica en Bolonia (Museo per la Memoria di Ustica)

Un vuelo rutinario que nunca llegó a destino

El vuelo IH870 despegó del aeropuerto Guglielmo Marconi de Bolonia a las 20:08, con una hora y 53 minutos de retraso provocado por el mal tiempo. El avión era un McDonnell Douglas DC-9-15, matrícula I-TIGI, incorporado a la flota de Itavia en 1972 y asignado a la ruta entre Bolonia y Palermo. En la cabina estaban el comandante Domenico Gatti y el primer oficial Enzo Fontana.

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Desde el inicio, la operación siguió los procedimientos habituales. El vuelo recibió autorización para rodaje, despegue y ascenso sin restricciones. Tras dejar el norte de Italia, el DC-9 comenzó a cruzar el mar Tirreno siguiendo las aerovías establecidas hacia Sicilia. La ruta era rutinaria y bien conocida por las tripulaciones.

Durante el ascenso y el tramo inicial, las comunicaciones con los centros de control fueron normales. El avión pasó de Bolonia a Padua y luego al control radar de Roma, que gestionaba el tramo sobre el centro de Italia. En ese sector comenzaron a registrarse las primeras observaciones de la tripulación: algunas radioayudas del sistema de navegación no tenían señales estables. Los pilotos comentaron que ciertos instrumentos parecían imprecisos, aunque desde tierra se les indicó que no se trataba de una situación inusual y se autorizó la continuidad del vuelo, según la transcripción de las comunicaciones entre el comandante y las torres de control que reproduce la página de la aerolínea italiana.

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La navegación, sin embargo, no era completamente limpia. En distintos momentos, la tripulación reportó discrepancias entre el rumbo indicado por los sistemas de ayuda y la posición real estimada. El control aéreo confirmó que otros equipos en la zona presentaban comportamientos similares aquella noche. Aun así, el vuelo se mantuvo dentro de parámetros normales y sin indicios de emergencia.

La tripulación: Paolo Morici, Rosaria De Dominicis, Domenico Gatti, Enzo Fontana (noidellitavia.it)

El tránsito entre Florencia y Roma transcurrió con intercambio constante de comunicaciones. El DC-9 volaba a niveles de crucero estables, con ajustes menores por viento en altura, que alcanzaba intensidades significativas sobre el Tirreno. En paralelo, el avión cruzó el espacio aéreo compartido con otras aeronaves civiles, en un tráfico que el propio control describía como “activo pero ordenado”.

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En el tramo final, antes de abandonar la cobertura principal del radar civil, Roma autorizó al vuelo a continuar directo hacia Palermo y a cambiar de frecuencia. A las 20:56 se produjo la última confirmación formal de ruta. El avión debía proseguir hacia el VOR de destino y reportar el inicio del descenso. En esos minutos finales, la cabina mantenía un ambiente operativo sin tensión. Las grabaciones mostraron a los pilotos conversando con naturalidad, incluso con comentarios informales mientras corregían el rumbo. No había alarmas activas ni procedimientos de emergencia.

A las 20:59, el vuelo se interrumpió. La última frase registrada en cabina quedó incompleta: “Mirá, ¿qué es eso..?”. No hubo tiempo para una respuesta ni para una maniobra. El dispositivo de comunicación dejó de funcionar y la señal del avión desapareció de las pantallas de radar sin transmisión de socorro...

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Minutos después comenzaron los intentos de contacto desde el control de Roma. Se repitieron llamadas en distintas frecuencias. No hubo respuesta. Otros vuelos en la zona fueron solicitados para intentar establecer comunicación. Un vuelo chárter de Air Malta informó haber captado transmisiones en la frecuencia, posiblemente vinculadas al IH870, aunque aunque no pudo ser identificado ni interpretado.

Esa misma noche se activaron las operaciones de búsqueda. Horas más tarde, los equipos de rescate localizaron restos flotando sobre el mar y una extensa mancha de combustible. El fuselaje principal permanecía a más de 3.600 metros de profundidad.

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Restos del vuelo 870 de Itavia en un hangar de aviones en Roma, tras ser reconstruidos por los investigadores (Bruno Mosconi/AP)

La desintegración en el aire y las primeras señales de una explosión

La desaparición del vuelo 870 abrió un interrogante que marcaría toda la investigación: cómo un avión que volaba en altitud estable, con rumbo y velocidad constantes, podía dejar de existir en el radar sin emitir una sola señal de emergencia. Al principio se pensó en una falla grave o en un accidente en vuelo. Pero los primeros indicios empezaron a debilitar esa explicación casi de inmediato.

Las primeras unidades de búsqueda encontraron una extensa mancha de combustible sobre el mar y restos del fuselaje dispersos en un área demasiado amplia para un único punto de impacto. No había un centro claro de caída. Los fragmentos parecían haber sido esparcidos en el aire antes de tocar el agua. Desde ese momento, la idea de una desintegración en vuelo comenzó a imponerse.

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Las autopsias iniciales reforzaron esa sospecha. Varias víctimas presentaban signos compatibles con una descompresión súbita en altura, como si la estructura del avión se hubiera abierto de forma abrupta durante el vuelo. En algunos restos humanos y piezas del fuselaje aparecían fragmentos metálicos incrustados. Eso no podía explicarse.

Plan de carga del vuelo IH870 (noidellitavia.it)

A medida que avanzaban los análisis surgió un dato aún más sensible: en distintos componentes del avión se detectaron trazas de sustancias asociadas a explosivos de uso militar, como TNT y otros compuestos. Ese hallazgo no permitía reconstruir el mecanismo exacto de una detonación, pero sí debilitaba de forma directa la hipótesis de una falla estructural.

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Desde ese punto, el caso dejó de leerse como un accidente aéreo convencional y pasó a abrir varias líneas de investigación. Se consideraron dos escenarios principales: una explosión interna, como la de un artefacto a bordo; o un evento externo, una detonación cercana o un impacto en las inmediaciones del avión. Ninguna de esas hipótesis logró imponerse.

En paralelo, comenzaron a revisarse los registros de radar. La información era fragmentaria y, en algunos casos, inconsistente. En varios centros militares se informó que las grabaciones de esa noche estaban incompletas o directamente ausentes en los minutos críticos. Sin embargo, los radares civiles del centro de Roma sí conservaron ecos primarios no identificados cerca de la ruta del DC-9, con movimientos rápidos y sin transpondedor activo.

La suma de estos elementos —ruptura en vuelo, ausencia de comunicación de emergencia, trazas químicas y ecos radar no identificados— desplazó la hipótesis de un accidente técnico hacia escenarios más complejos. Pero en ese momento no existía una reconstrucción única ni una explicación aceptada. Solo una certeza: el avión había desaparecido sin aviso, y cada nueva evidencia abría más preguntas de las que cerraba.

La aeronave se estrelló en el mar Tirreno en 1980 tras sufrir una despresurización brusca a gran altitud, un trágico incidente que dejó 81 víctimas (Museo per la Memoria di Ustica)

El expediente fragmentado y el muro en la investigación

A medida que avanzaron las semanas, la investigación sobre el vuelo 870 dejó de depender de una única lectura técnica y pasó a dividirse entre organismos civiles y militares con acceso desigual a la información. Esa fragmentación condicionó todo el proceso posterior y volvió cada reconstrucción parcial.

Uno de los puntos más sensibles fue la gestión de los registros de radar militares. En varias bases aéreas, las cintas de la noche del 27 de junio presentaban vacíos en los minutos clave del vuelo o directamente no pudieron ser recuperadas. En otros casos, los documentos aparecieron incompletos o reconstruidos sin trazabilidad clara. Los peritajes tampoco ofrecieron una línea única. Mientras algunos mantenían la hipótesis de una falla interna o una explosión en pleno vuelo, otros señalaban elementos incompatibles con un accidente convencional: la dispersión de los restos, ciertos daños estructurales y la presencia de trazas químicas en el fuselaje.

La ausencia de un organismo independiente de investigación aérea en Italia agravó el problema: no existía una autoridad técnica capaz de integrar todos esos datos dispersos, y cada institución tuvo su propia versión parcial de lo que pasó sin unificar conclusiones. En ese vacío comenzó a instalarse una sospecha que cambiaría el eje del caso: la posibilidad de que el avión no hubiera estado solo en ese espacio aéreo. Los ecos radar no identificados y las inconsistencias en los registros alimentaron la teoría de actividad militar no declarada en la zona.

Con el tiempo, el caso fue descrito como una acumulación de obstáculos más que como una investigación lineal. Archivos incompletos, documentos faltantes y respuestas fragmentadas dieron forma a lo que se conocería como el “muro de goma”: una superficie institucional donde cada avance rebotaba sin resolución. La investigación terminó incorporando el contexto operativo del Mediterráneo central en 1980, una zona de tránsito civil atravesada por ejercicios militares, vuelos de reconocimiento y operaciones de distintas fuerzas armadas. Desde entonces, el expediente dejó de leerse como un accidente aislado y pasó a considerarse un evento ocurrido en un entorno militar activo. Aun así, la reconstrucción seguía inconclusa porque el avión había desaparecido sin aviso, los restos confirmaban una ruptura en vuelo y ninguna hipótesis lograba cerrar el caso. Aún no lo hizo.