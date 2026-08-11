Historias
Agregar Infobae enGoogle

Quiénes fueron los 5 científicos que más vidas salvaron con sus descubrimientos

Desde las vacunas hasta las transfusiones sanguíneas, estos hallazgos transformaron áreas clave de la medicina y producción de alimentos. Un informe de Science Focus repasó los aportes de distintas figuras vinculadas con algunos de los avances más determinantes

Science Focus incluyó a Maurice Hilleman, Alexander Fleming, Frederick Banting, Norman Ernest Borlaug y Karl Landsteiner entre los científicos que más vidas salvaron en la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante siglos, enfermedades infecciosas, hemorragias, trastornos metabólicos y períodos de escasez de alimentos estuvieron entre las principales amenazas para la supervivencia humana.

El desarrollo de determinadas herramientas médicas y agrícolas modificó ese escenario y permitió reducir de manera considerable la cantidad de muertes asociadas a esas dificultades.

PUBLICIDAD

Entre los científicos vinculados con algunos de esos avances se encuentran Maurice Hilleman, Alexander Fleming, Frederick Banting, Norman Ernest Borlaug y Karl Landsteiner.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los avances en medicina, microbiología y agricultura transformaron el tratamiento de enfermedades, la prevención y la producción de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajos abarcaron campos diferentes, desde la virología y la microbiología hasta la endocrinología, agronomía y medicina transfusional, y Science Focus los incluyó entre las cinco personas cuyos descubrimientos y desarrollos contribuyeron a salvar una mayor cantidad de vidas a lo largo de la historia.

PUBLICIDAD

Maurice Hilleman y el desarrollo de las vacunas

El primer nombre de la lista es Maurice Hilleman, virólogo estadounidense especializado en el desarrollo de vacunas. A lo largo de su carrera creó 40 vacunas, entre ellas aquellas destinadas a prevenir las paperas, la varicela, la meningitis y el sarampión.

Según Science Focus, se atribuye a sus vacunas la salvación de más de 130 millones de vidas. Su trabajo también permitió comprender mejor el comportamiento de los virus de la gripe. Hilleman descubrió que estos virus pueden modificar las proteínas que el organismo utiliza para identificarlos y generar una respuesta inmunitaria.

Maurice Hilleman
Maurice Hilleman desarrolló 40 vacunas, entre ellas las de paperas, varicela, meningitis y sarampión, y sus aportes también impulsaron las vacunas antigripales anuales (Wikipedia)

Ese hallazgo contribuyó al desarrollo de las vacunas antigripales anuales. Además, en 1957 anticipó una posible pandemia de gripe y desarrolló rápidamente una nueva vacuna, una respuesta que limitó la gravedad del brote.

Alexander Fleming y el hallazgo de la penicilina

El segundo científico es Alexander Fleming, microbiólogo escocés cuyo descubrimiento accidental en 1928 abrió el camino para uno de los principales avances de la medicina moderna.

Al regresar de unas vacaciones, encontró una de sus placas de Petri con bacterias contaminada con moho. Al observarla, detectó una zona alrededor del hongo en la que las bacterias no crecían. A partir de esa evidencia, determinó que el moho liberaba una sustancia capaz de impedir la proliferación bacteriana.

La penicilina es un antibiótico natural utilizado para combatir infecciones provocadas por bacterias al impedir su crecimiento y provocar su muerte (EFE)
La penicilina es un antibiótico natural utilizado para combatir infecciones provocadas por bacterias al impedir su crecimiento y provocar su muerte (EFE)

Fleming identificó esa sustancia y la denominó penicilina. Sin embargo, tuvo dificultades para aislarla y purificarla de manera que pudiera utilizarse con fines médicos.

Más de una década después, el farmacólogo australiano Howard Florey y sus colaboradores consiguieron purificarla para su utilización. Según la información citada por Science Focus, la penicilina salvó más de 200 millones de vidas

Frederick Banting y la insulina

El tercer integrante de la lista es Frederick Banting, farmacólogo canadiense relacionado con uno de los avances fundamentales para el tratamiento de la diabetes.

Antes de sus investigaciones, la diabetes tipo 1 solía resultar mortal durante la infancia y las alternativas terapéuticas eran muy limitadas. En 1921, Banting descubrió la insulina, una hormona encargada de regular la absorción del azúcar en la sangre, y demostró que podía utilizarse para tratar la enfermedad en animales.

Frederick Banting
Frederick Banting descubrió la insulina en 1921, un avance que transformó el tratamiento de la diabetes tipo 1, antes mortal en muchos niños (AP)

Su colega James Collip desarrolló posteriormente un procedimiento para purificar la sustancia y permitir su utilización en seres humanos. Science Focus señaló que los avances de ambos permitieron salvar más de 200 millones de vidas.

El equipo decidió vender la patente por un dólar, con el objetivo de facilitar el acceso al tratamiento a quienes lo necesitaran.

Norman Ernest Borlaug y la mejora de los cultivos

El cuarto científico es Norman Ernest Borlaug, agrónomo estadounidense cuyo trabajo estuvo relacionado con la producción de alimentos y la nutrición.

Durante las décadas de 1950 y 1960 desarrolló variedades de trigo de alto rendimiento y resistentes a enfermedades, que fueron suministradas a agricultores de México, Pakistán e India.

Norman Ernest Borlaug
Borlaug fue un agrónomo estadounidense cuyo trabajo en la mejora genética del trigo impulsó la producción agrícola y contribuyó al desarrollo de la llamada Revolución Verde (Grosby)

También fue pionero en una técnica de cruzamiento entre variedades de cultivos de raza pura emparentadas. El procedimiento permitió obtener variedades multilínea capaces de reunir genes de resistencia a enfermedades provenientes de sus progenitores.

El incremento de la productividad agrícola derivado de su trabajo permitió mejorar el acceso a los alimentos. Science Focus estimó que sus avances salvaron aproximadamente 245 millones de vidas mediante una mejor nutrición.

Karl Landsteiner y los grupos sanguíneos

El quinto científico es Karl Landsteiner, biólogo austríaco-estadounidense cuyo trabajo permitió comprender por qué algunas transfusiones de sangre provocaban reacciones mortales.

A comienzos del siglo XX, las transfusiones podían resultar peligrosas porque la sangre de determinadas personas era incompatible con la de otras. En 1901, Landsteiner descubrió que existen diferentes características en la sangre humana, conocidas actualmente como grupos sanguíneos.

Karl Landsteiner
Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos en 1901 y sentó las bases de transfusiones compatibles, un avance vinculado con más de mil millones de vidas salvadas (Grosby)

Su investigación permitió establecer las bases para realizar transfusiones compatibles. De acuerdo con el medio británico, el procedimiento se volvió práctico en 1914, cuando el médico belga Albert Hustin desarrolló una técnica destinada a impedir la coagulación de la sangre durante su almacenamiento y transporte.

Los avances relacionados con los grupos sanguíneos y las transfusiones se vinculan con la salvación de más de mil millones de vidas en todo el mundo.

Temas Relacionados

CientíficosMedicinaVacunasAntibióticosInsulinaSangreCienciaAgriculturaPenicilinaMagazinesNewsroom BUEPodcast IA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

12 horas de rodaje, 8 de fiesta y solo 4 de sueño: así fue la extenuante rutina de Jack Nicholson en El resplandor

En Londres, mientras Stanley Kubrick exigía hasta 50 tomas por escena, el actor construyó a Jack Torrance en medio de un ciclo de agotamiento que reconoció como el período más exigente de toda su carrera

12 horas de rodaje, 8 de fiesta y solo 4 de sueño: así fue la extenuante rutina de Jack Nicholson en El resplandor

“No sé qué me pasa, pero ya no soy yo”: el triste adiós de Robin Williams y las batallas de un hombre que sabía cómo hacer reír

El 11 de agosto de 2014, el actor fue encontrado muerto en su casa de California: se había ahorcado. Tenía 63 años. Después se supo que padecía una enfermedad neurodegenerativa que no había sido diagnosticada en vida y que había alterado sus últimos meses

“No sé qué me pasa, pero ya no soy yo”: el triste adiós de Robin Williams y las batallas de un hombre que sabía cómo hacer reír

Alcoholismo, el salto a la fama y los amores del hombre que cambió la forma de pintar: la última curva de Jackson Pollock

Su carrera terminó brutalmente en una ruta de Long Island. Fue celebrado, discutido y convertido en símbolo del expresionismo abstracto para el mundo

Alcoholismo, el salto a la fama y los amores del hombre que cambió la forma de pintar: la última curva de Jackson Pollock

Ambición sin límites, oscuros juegos de poder, nepotismo y desenfreno sexual: el escandaloso pontificado del papa Rodrigo Borgia

Sobrino del pontífice Calixto III, accedió al trono de San Pedro como Alejandro VI el 11 de agosto de 1492. Las sospechas de sobornos para que fuera elegido, las maniobras en beneficio de su familia, su desmesurada afición al dinero, la leyenda negra sobre las orgías que protagonizaba y las extrañas circunstancias de su muerte

Ambición sin límites, oscuros juegos de poder, nepotismo y desenfreno sexual: el escandaloso pontificado del papa Rodrigo Borgia

250 muertes, ciudades bajo escombros y un tsunami arrollador: el recuerdo del terremoto más devastador en la historia de Colombia

El temblor de la mañana del 10 de agosto reabre la memoria de la catástrofe del 12 de diciembre de 1979, cuando se registró un sismo que ascendió a 8,1 en la escala de Richter y se convirtió en el peor terremoto ocurrido en territorio colombiano. Réplicas, aislamiento en la costa del Pacífico, cifras que tardaron días en aparecer y pueblos en ruinas

250 muertes, ciudades bajo escombros y un tsunami arrollador: el recuerdo del terremoto más devastador en la historia de Colombia

DEPORTES

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Un histórico club de Inglaterra cambió su nombre como parte de una campaña publicitaria

Manchester City apunta a Enzo Fernández para romper el mercado en Europa: la millonaria cifra que pagaría por su pase

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo dio detalles sobre la salida de las figuras apartadas: los 6 casos que restan definir

Tras fichar a Mastantuono, Fiorentina encaminó la compra de un goleador que fue una de las sorpresas de Scaloni en la prelista del Mundial

TELESHOW

El profundo dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: “No quedó nada sin decirnos”

El profundo dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: “No quedó nada sin decirnos”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de romance con Jonás Gutiérrez: “¿Por qué voy a ocultar algo?”

Aseguran que Luck Ra podría haber engañado a La Joaqui con una mujer en Madrid: los detalles

Brian Lanzelotta se conmovió por el gesto de su hija luego de sufrir una estafa millonaria: “Es lo que más me duele”

Café, compras y una canción de despedida: Cami Mayan volvió a Inglaterra tras la separación de Alexis Mac Allister

INFOBAE AMÉRICA

Qué revela la consulta de Hagamos Democracia sobre el derrumbe de la vía electoral en Nicaragua durante 2026

Qué revela la consulta de Hagamos Democracia sobre el derrumbe de la vía electoral en Nicaragua durante 2026

Medio Ambiente advierte que el calor llegará a 40° y amenaza de crecidas súbitas marcan la jornada en El Salvador

La amenaza global de la falsa observación electoral y la estrategia del Kremlin

Un estudio descubre que el COVID-19 grave puede reactivar 11 virus que permanecen en el organismo y afectar la recuperación

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador