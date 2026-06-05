Historias

Un hacha, caballos y sierras de mano: la historia de los hieleros, el oficio que desafió el frío y la muerte durante siglos

Caer en aguas gélidas, cargar bloques de 45 kilos y trabajar en temperaturas bajo cero eran los riesgos cotidianos de quienes abastecían a hospitales, mercados y hogares

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Hieleros: el curioso oficio que sobrevivió hasta la llegada de los congeladores domésticos
Miles de familias dependieron del trabajo de los hieleros y sus técnicas ancestrales para conservar alimentos antes de la electricidad (Fuente/NARA)

Miles de familias dependieron durante siglos de hieleros para obtener los cortes de hielo natural que les permitirían conservar alimentos, antes de la llegada de los congeladores eléctricos. Enfrentaban peligros en lagos y montañas, sosteniendo una industria precursora de la cadena de frío moderna, según detalló la revista National Geographic.

Para asegurar la conservación de alimentos antes de la electricidad, los hieleros extraían grandes bloques de hielo de lagos o glaciares. Utilizaban métodos, como recubrir el hielo con serrín o paja, lo que permitía mantener bajas temperaturas y prolongar la frescura de productos perecederos durante meses.

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El hielo era un recurso mucho antes del siglo XX. El oficio de hielero, también conocido como cortador de hielo, se consolidó como pilar en Europa y Norteamérica desde la Revolución Industrial. Según National Geographic, bloques de hielo natural abastecían hogares, hospitales y comercios, proporcionando frescura durante los meses más cálidos.

Cómo era el corte de hielo

Hieleros: el curioso oficio que sobrevivió hasta la llegada de los congeladores domésticos
Los hieleros extraían enormes bloques de hielo de lagos y glaciares para abastecer hogares, hospitales y comercios sin refrigeración eléctrica (Fuente)

La labor de los hieleros era extenuante y riesgosa. Estos trabajadores esperaban a que los lagos adquirieran un grosor de al menos 30 centímetros (12 pulgadas) para comenzar su tarea.

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El trabajo consistía en limpiar la nieve y, con arados tirados por caballos, trazar cuadrículas sobre el hielo. Finalmente, empleaban sierras de mano de más de un metro para cortar bloques que pesaban entre 20 y 45 kilos (44 y 99 libras).

La extracción exigía resistencia ante el frío extremo y una precisión. Un error podía ser fatal: el quiebre del hielo suponía el riesgo de caer en aguas gélidas, lo que podía provocar ahogamiento o hipotermia.

Hieleros: el curioso oficio que sobrevivió hasta la llegada de los congeladores domésticos
El uso de serrín y paja como aislantes permitió conservar hielo natural durante meses y proteger productos perecederos en tiempos previos a la cadena de frío moderna (Fuente)

Pese al peligro constante, la demanda era tan alta que empresas como Arctic Ice Company movilizaban cientos de miles de kilos de hielo cada temporada, impulsando economías locales y sectores como la pesca y la cerveza.

Cómo conservaban el hielo durante meses

El mayor desafío era conservar el hielo durante meses. Los bloques se transportaban a casas de hielo, edificaciones semienterradas y dotadas de gruesos muros, diseñadas bajo principios termodinámicos.

El secreto residía en el uso del serrín o la paja. Al empacar los bloques rodeados de densas capas de aislante térmico, se limitaba la transferencia de calor y se aseguraba que el hielo sobreviviera incluso en verano.

Hieleros: el curioso oficio que sobrevivió hasta la llegada de los congeladores domésticos
La extenuante labor de cortar y transportar hielo implicaba riesgos mortales, como el quiebre del hielo y la exposición a temperaturas extremas

Esta técnica, recogida por National Geographic, permitió abastecer hospitales, mercados y hogares acomodados hasta el advenimiento de la refrigeración moderna.

El declive del oficio con la refrigeración eléctrica

El declive del oficio comenzó a finales del siglo XIX, con el desarrollo de la refrigeración eléctrica. La popularización de los frigoríficos domésticos en los años 20 y 30 del siglo XX redujo rápidamente la demanda de hielo natural.

La desaparición de los hieleros sentó las bases del concepto actual de cadena de frío, hoy clave para el transporte y almacenamiento de alimentos y medicamentos. Su historia ilustra la transición hacia soluciones tecnológicas y la capacidad de adaptación humana.

Baltazar Ushca, el último hielero del Chimborazo

Hieleros: el curioso oficio que sobrevivió hasta la llegada de los congeladores domésticos
El legado de los hieleros sentó la base para la actual cadena de frío, esencial en la industria alimentaria y médica para conservar productos y medicamentos

En la sierra ecuatoriana, el oficio sobrevivió gracias a Baltazar Ushca, conocido como el último hielero del Chimborazo. Durante más de seis décadas, ascendió regularmente hasta los 4.800 metros (15.748 pies) del volcán para cortar hielo glaciar.

Armado de hacha y pico, realizaba el descenso a Riobamba, donde comercializaba el hielo para bebidas tradicionales. Su legado captó la atención internacional tras el estreno de un documental que mostró su método de trabajo y su perseverancia, según documentó National Geographic.

El análisis del hielo puro del Chimborazo llevó a la creación de una marca de agua embotellada, transformando a Ushca en símbolo mundial y testigo del valor del conocimiento tradicional. Las nuevas generaciones observan con asombro la historia de Ushca, ejemplo de resiliencia y cultura ancestral.

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