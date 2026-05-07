6 peniques y una vara de bambú: el extraño trabajo de los knocker-uppers, los despertadores humanos de la Inglaterra industrial

La figura del despertador humano surgió por la falta de relojes mecánicos fiables y asequibles durante la Revolución Industrial británica

En la Inglaterra industrial del siglo XIX, antes del bullicio de las fábricas y con la ciudad aún sumida en la oscuridad, la puntualidad de miles de trabajadores dependía de figuras que recorrían las calles con herramientas. Asegurar llegar a tiempo al trabajo era esencial para no perder el empleo ni el salario, en un entorno gobernado por la disciplina y el reloj, como recordó National Geographic.

Los relojes humanos, conocidos como knocker-uppers, eran profesionales contratados para despertar a los empleados en los barrios obreros de las ciudades industriales de Gran Bretaña, mucho antes de la aparición de los relojes despertadores accesibles. Recorrían las calles y golpeaban ventanas en las primeras horas de la madrugada para que sus clientes no perdieran su sustento por llegar tarde.

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El oficio de despertador humano surgió como respuesta directa a las nuevas necesidades impuestas por la Revolución Industrial británica. En ciudades como Manchester, Oldham, Leeds, Sheffield y Londres, la llegada tarde podía significar no solo una reprimenda, sino la pérdida de la fuente de ingresos familiar. Los primeros despertadores mecánicos resultaron caros y poco fiables, por lo que muchos obreros confiaron en los servicios de estos trabajadores para no arriesgar el pan de cada día.

Herramientas como varas de bambú y tirachinas de guisantes permitían a los knocker-uppers despertar solo a sus clientes sin molestar a los demás (J.J.M. de Jong)

A menudo, los despertadores humanos trabajaban en solitario o en pequeños grupos familiares. Incluso hubo fábricas que organizaron servicios propios para salvaguardar la puntualidad de sus plantillas. Este oficio ofreció a varias mujeres la posibilidad de obtener ingresos propios y manejar cierta autonomía, una situación poco común para la época, según National Geographic.

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Aunque rara vez visibles, su labor era considerada tan necesaria como la del basurero o el sereno, pues de su puntualidad dependía el funcionamiento diario de la ciudad industrial y la subsistencia de miles de familias.

Origen y evolución del oficio

Las herramientas y métodos de los despertadores humanos eran sencillos y efectivos. No confiaban en campanas ni relojes, sino en instrumentos como una vara larga, a menudo hecha de bambú, con la que alcanzaban ventanas elevadas para dar golpecitos hasta obtener respuesta. Otros utilizaban tirachinas de guisantes, lanzando semillas contra el cristal para generar un sonido sutil pero efectivo.

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La puntualidad garantizada por los despertadores humanos resultaba vital para la subsistencia de las familias obreras en ciudades como Manchester y Londres

El instrumental variaba según las necesidades y el contexto local. Algunos empleaban varas especiales llamadas snuffer-outer, usadas también para apagar faroles de gas al amanecer, y herramientas como martillos blandos o matracas que minimizaban el ruido y evitaban incomodar a quienes no habían pagado el servicio. El objetivo era despertar exclusivamente al cliente, diferenciando cada hogar y cada rutina.

Herramientas y técnicas de los despertadores humanos

Personajes como Mary Smith alcanzaron notoriedad por desempeñar este papel en el East End de Londres, cobrando seis peniques semanales a sus clientes y utilizando métodos accionados de manera precisa y silenciosa. Su trabajo exigía cuidado extremo para asegurarse de que cada persona despertara a la hora acordada.

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La conocida Granny Cousins ejerció durante años en Poole, Dorset, levantando a los cerveceros del pueblo hasta el año 1918. Mrs. Bowers, en Sacriston, realizaba su labor acompañada de su perro Jack para despertar a los mineros en la primera ronda de la mañana. Estas historias demuestran que el oficio formó parte del tejido social y del imaginario de la época.

Historias y protagonistas del despertar

La expansión de la electricidad y los despertadores accesibles en los años 1920 provocó la lenta desaparición de los despertadores humanos, aunque persistieron en algunos pueblos hasta los años 70 (TopFoto/The Image Works)

Este trabajo también dejó huella en la literatura, como lo demuestra la referencia del novelista británico Charles Dickens a los knocker-uppers en su novela Grandes esperanzas, publicada en 1861.

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De forma anecdótica, National Geographic menciona que trabajadores nocturnos habrían sido quienes hallaron a Mary Nichols, primera víctima conocida de Jack el Destripador, en las calles de Whitechapel en la madrugada.

La expansión de la electricidad y la fabricación de despertadores mecánicos asequibles en la década de 1920 iniciaron el ocaso del oficio. En algunos pueblos de Gran Bretaña aún persistió la figura del despertador humano hasta las décadas de 1960 y 1970, como documentó National Geographic.

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