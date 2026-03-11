Historias

El día que Ronaldinho "engañó" a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: "Me debe una"

En 2003, mientras ambos se encontraban en la Copa Confederaciones, "Dinho" convenció a Kleberson para unirse al conjunto inglés. Sin embargo, todo fue parte de una broma y el astro terminó arribando al Barcelona

La anécdota entre Ronaldinho y
La anécdota entre Ronaldinho y Kleberson revela cómo una broma durante la Copa Confederaciones de 2003 alteró sus trayectorias futbolísticas

La historia del fútbol está llena de anécdotas inesperadas y decisiones que alteran carreras. Una de ellas involucra a Ronaldinho y Kleberson, el mediocampista que fue campeón del mundo con Brasil en 2002. Ambos estuvieron cerca de compartir vestuario en el Manchester United, pero una promesa no cumplida modificó sus trayectorias, dejando un recuerdo indeleble en la memoria de Kleberson.

En 2003, la revista especializada en fútbol FourFourTwo entrevistó a Kleberson, quien entonces tenía 24 años y acababa de conquistar la Copa del Mundo. Detalló que su futuro inmediato generaba interés desde Inglaterra: “Había dos clubes interesados en ficharme, Manchester United y Leeds United. Fue una elección fácil, pero hay una historia graciosa sobre esto también. Cuando se confirmó el interés del United, yo estaba con la selección nacional en Francia para la Copa Confederaciones de la FIFA. Lo recuerdo claramente: estaba con Ronaldinho y su hermano y representante, Assis. Ronaldinho dijo: ‘Quieren ficharnos a los dos’. Yo respondí: ‘¡Entonces vamos!’”.

La promesa que cambió dos carreras

La posibilidad de jugar junto a Ronaldinho en Inglaterra llevó a Kleberson a priorizar la propuesta del United. “Estaba muy feliz de que él viniera conmigo. Volví a Brasil y seguí negociando con el United, pero entonces Ronaldinho me engañó y se fue a jugar a Barcelona. Me mandó a Manchester”, relató el mediocampista, en tono risueño, a la revista británica.

Kleberson, que confiaba en la palabra de su compatriota, firmó con el equipo dirigido por Sir Alex Ferguson con la ilusión de compartir vestuario con Ronaldinho. Sin embargo, ese acuerdo no se concretó. Ronaldinho, tras prolongadas negociaciones, fichó finalmente por el Barcelona, donde se transformaría en referente del club catalán y sería galardonado con el Balón de Oro.

La anécdota, que en la actualidad ambos mencionan como parte de una broma recurrente, tiene un lugar especial en la carrera de Kleberson. “Eso es una broma entre nosotros hasta hoy. Él sabe que me debe una”, confesó el exjugador en la misma entrevista.

La promesa incumplida de Ronaldinho
La promesa incumplida de Ronaldinho marcó el destino de Kleberson, quien terminó firmando con el Manchester United tras el Mundial de 2002 y fue presentado junto a Cristiano Ronaldo (AP)

Adaptación de Kleberson al Manchester United

En ese verano de 2003, mientras Ronaldinho iniciaba su primera temporada en España, Kleberson llegó a un Manchester United que buscaba renovar su plantel tras la salida de David Beckham. El brasileño permaneció dos temporadas en Old Trafford, donde disputó 30 partidos y anotó dos goles en todas las competiciones, antes de continuar su carrera en el fútbol turco.

La llegada de Kleberson al Manchester United estuvo alimentada por su papel en la selección campeona y por la potencial dupla con Ronaldinho. Pero la realidad fue distinta. El mediocampista tuvo dificultades para adaptarse al fútbol inglés, influido por lesiones y por la presión de competir en un nuevo entorno.

Durante su estancia, Kleberson solo mostró parte de su talento. “Creo que estaba mejorando cuando dejé el club, pero podría haber demostrado mi verdadero potencial si me hubieran cedido a préstamo en el mismo país”, reflexionó el brasileño, quien dejó Old Trafford en el verano de 2005 para fichar por el Besiktas de Turquía.

A pesar de no cumplir las expectativas en Inglaterra, el jugador recuerda su paso por Manchester como una experiencia importante. “Mi esposa y yo recordamos nuestros días en Manchester con mucho cariño y los extrañamos. Había cosas que podríamos haber hecho de manera diferente, pero éramos muy jóvenes y nunca habíamos vivido fuera de Brasil”, explicó a FourFourTwo.

Ronaldinho se transformó en referente
Ronaldinho se transformó en referente del Barcelona tras su llegada ganó una Champions League en 2006 y el Balón de Oro (REUTERS)

El destino de Ronaldinho y la relación entre ambos

Mientras Kleberson intentaba consolidarse en el fútbol inglés, Ronaldinho se consolidó con la camiseta del Barcelona. Su fichaje por el club catalán en 2003 fue uno de los movimientos más llamativos del mercado europeo. El brasileño se convirtió en protagonista, logrando títulos nacionales e internacionales y dejando jugadas que aún permanecen en la memoria de los aficionados.

El “engaño” al que Kleberson se refiere se transformó en motivo de broma y anécdotas. “Él sabe que me debe una”, insistió en su diálogo con la revista británica, mostrando la buena relación que aún conserva con ‘Dinho’.

Actualmente, Kleberson es entrenador del North Esporte Clube, club que compite a nivel estadual en el Campeonato Mineiro, mientras que Ronaldinho, por su parte, sigue presente en eventos vinculados al fútbol global.

