Descuartizó el cuerpo de su marido y lo arrojó al río para escapar con su amante: el feroz crimen de la asesina de la valija

Melanie Slate, enfermera de Nueva Jersey, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de su esposo William McGuire en 2004 (New Jersey Department of Corrections)

Melanie Slate nació en octubre de 1972 en Nueva Jersey y se licenció en estadística en la Universidad de Rutgers antes de cursar enfermería. En 1999 ingresó a una de las clínicas líderes en fertilidad de Nueva Jersey, Reproductive Medicine Associates, y se casó con William McGuire, un programador y veterano de la Marina de 39 años que medía 1,90 metros y pesaba 95 kilos.

Juntos tuvieron dos hijos y se instalaron en Woodbridge. El matrimonio mostraba fracturas profundas: Melanie alegaba que las disputas eran constantes por la adicción al juego de su esposo y denunció su carácter inestable, derivado en agresiones físicas, antecedente avalado por una orden de restricción solicitada por su exesposa Marci Paulk.

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Todo se agravó a finales de abril de 2004, cuando la pareja concretó la compra de una casa de USD 500.000 y, ese mismo 28 de abril de 2004, hace 22 años, protagonizó un altercado severo. Según declaró Melanie a la policía, la discusión derivó en violencia física: Bill la golpeó contra la pared, intentó estrangularla con una toalla y ella logró refugiarse en el baño. El hombre guardó pertenencias en valijas y se fue del departamento asegurando que no volvería.

Melanie y William cuando ambos sonreían para la foto (ABC News)

Al día siguiente, Melanie solicitó una orden de alejamiento temporal y consultó a abogados de divorcio. A pesar de la gravedad de los hechos y sin denunciar formalmente la desaparición, asumió que él se había marchado en su automóvil Nissan Maxima de 1998.

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De manera inusual, en apenas horas ofreció en venta la propiedad recién comprada, entregó la ropa del marido y se mudó, aduciendo ante las autoridades que la conducta de William, signada por abandonos previos y su historial de adicción, la llevó a no expresar inquietud por su paradero.

Pocos días después, ese mismo Nissan Maxima de 1998 apareció abandonado frente a un hotel en Atlantic City. Los detectives constataron que Melanie había conducido hasta allí y fue interrogada. Argumentó que, conociendo las costumbres relacionada con las apuestas de su esposo, había movido el coche como una broma. Su viaje fue corroborado a través de los registros electrónicos del peaje EZ Pass, incluyendo cargos de 90 centavos que intentó cancelar sin éxito. El caso dio un giro el 5 de mayo de 2004, cuando pescadores hallaron una valija verde marca Kenneth Cole flotando cerca de la bahía de Chesapeake, con un par de piernas cercenadas a la altura de las rodillas.

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Una de las valijas que apareción en la playa y que dio inicio a la investigación que terminó en condena de Melanie McGuire (CourtTV)

El 11 de mayo se rescató una segunda valija, que ocultaba el torso, la cabeza y los brazos de la víctima. Los restos, envueltos en plásticos, incluían una manta y una pesa de 2,5 kilos. El 16 de mayo emergió una tercera valija con la pelvis y los muslos. El equipo forense concluyó que todas las partes correspondían a un solo cadáver y que los tres bolsos formaban parte de un mismo juego de equipaje.

La autopsia estableció que la muerte se produjo por impactos de bala en el cráneo y el pecho. Se extrajeron proyectiles calibre .38 y se observaron fibras que sugerían el uso de un silenciador precario. Un ilustrador reconstruyó el rostro del fallecido y, tras la publicación de la imagen en la prensa, un amigo identificó a William McGuire.

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Los peritajes informáticos sobre la computadora familiar consignaron búsquedas previas al asesinato sobre “venenos indetectables”, “cómo cometer un asesinato” y compra ilegal de armas. Los investigadores detectaron que el 26 de abril de 2004 Melanie había viajado a Pensilvania, donde adquirió un revólver calibre .38 utilizando la identidad de su tía para que no quedaran rastros.

En la guantera del Nissan se incautaron una jeringa y un frasco de hidrato de cloral. El ministerio público comprobó que la acusada adquirió ese potente sedante con una receta falsificada que llevaba el membrete de su lugar de trabajo.

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En la foto: William McGuire. La investigación reveló que Melanie mantenía una relación sentimental clandestina con un médico de la clínica en la que trabajaba y planeaba rehacer su vida con él (ABC News)

Durante los interrogatorios, el entorno laboral de la mujer reveló el motivo del asesinato. Las investigaciones confirmaron que Melanie sostenía un vínculo amoroso clandestino desde hacía dos años con Bradley Miller, médico socio de la clínica de fertilidad.

Los testimonios indicaron que la relación comenzó mientras ella gestaba a uno de sus hijos. Miller, ante los fiscales, reconoció que ambos planeaban dejar a sus parejas para vivir juntos y formar una nueva familia. Bajo la presión de la investigación, accedió a grabar llamadas telefónicas entre ellos para la policía. En esas conversaciones, Melanie reafirmó que no tenía vínculo con el homicidio.

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El peso de la causa recayó sobre la evidencia forense que debía revelar quién había llevado adelante el descuartizamiento del cuerpo. Los criminalistas recogieron partículas microscópicas en el suelo del vehículo: aserrín integrado por restos óseos, piel y tejido muscular que coincidían genéticamente con McGuire.

Los peritos dedujeron que el autor del asesinato pisó fluidos mientras desmembraba y luego transportó ese material en el calzado, impregnando los pedales del automóvil. Adicionalmente, los rollos de bolsas negras encontrados en la vivienda era de la misma marca y tipo a las que recubrían los restos, y las cintas de embalaje tenían pelos con ADN de ambos cónyuges. La manta blanca, recuperada del mar, era idéntica a la que se usaba en el trabajo de Melanie.

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Factura de la compra del arma homicida. La autopsia determinó que la muerte de William McGuire fue causada por disparos de un revólver calibre .38, adquirido por Melanie Slate en Pensilvania

El 2 de junio de 2005, efectivos policiales interceptaron a la enfermera tras dejar a sus hijos en la escuela y la detuvieron. El juicio oral comenzó en marzo de 2007 y atrajo la atención en todo Estados Unidos. La fiscal Patricia Prezioso expuso la hipótesis de homicidio premeditado: Melanie habría suministrado hidrato de cloral en una copa de alcohol para adormecer al exmarino, disparado a la cabeza y pecho con el arma comprada en Pensilvania, y luego usado herramientas de corte para desmembrar y arrojar el cuerpo en varias valijas al océano Atlántico, tras conducir varios kilómetros.

La defensa, liderada por el abogado Joseph Tacopina, centró su estrategia en la falta de rastros de sangre dentro del departamento conyugal y argumentó que la complexión física de Melanie era incompatible con la ejecución de tal crimen, especialmente ante la proximidad de vecinos. Planteó la alternativa de que prestamistas de Atlantic City hubieran cometido el homicidio, considerando el historial de apuestas y deudas de la víctima.

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El jurado ponderó ambas tesis y se inclinó por la acusación, validando la acumulación de pruebas materiales y circunstancias. El 23 de abril de 2007, el tribunal del condado de Middlesex declaró culpable a Melanie por asesinato en primer grado, profanación de restos humanos, tenencia ilegal de arma de fuego y perjurio por falsos testimonios en la gestión de la orden de restricción inicial. El 19 de julio de ese mismo año, se dictó cadena perpetua, con restricción de acceso a libertad condicional hasta el 20 de mayo de 2073.

Melanie Slate actualmente cumple su condena en la cárcel Edna Mahan, donde participa activamente como educadora (New Jersey Department of Corrections)

Actualmente, la condenada cumple pena en la penitenciaría Edna Mahan en la localidad de Clinton, el único establecimiento femenino del estado de Nueva Jersey. Cumplió el inicio de su sentencia bajo estrictas medidas de seguridad, aunque el sistema contempla revisiones anuales para reclasificación y posibles mejoras de condiciones según el comportamiento. En los registros oficiales, figura bajo el número de interna 000319833C. A lo largo del proceso, solicitó eliminar el apellido de su esposo fallecido, siendo autorizada la restitución de su apellido de soltera, por lo que ahora figura legalmente como Melanie Slate.

Su permanencia en prisión se caracteriza por una participación activa en las actividades formativas organizadas por la institución penitenciaria. Se desempeña como educadora secundaria, instruyendo a reclusas que buscan completar la escuela media o aprender inglés como segundo idioma. Además, ocupa un lugar en la junta que discute reformas internas y lidera grupos de meditación para ayudar a sobrellevar la reclusión prolongada. En junio de 2023 fue reconocida formalmente por no haber incurrido en infracciones disciplinarias durante su encierro.

La publicación interna de la penitenciaría Edna Mahan, la revista Perceptions, ocupa otro de sus focos de interés. Elaborada íntegramente por reclusas, en sus columnas Melanie escribe consejos de prevención sanitaria en función de su experiencia profesional y narra experiencias y emociones sobre la vida en prisión. Ha manifestado el deseo de salir en libertad para acompañar los últimos años de sus padres ancianos. También expresa, en sus textos, la ausencia de sus dos hijos, describiendo su sufrimiento maternal por no verlos desde hace años. Las apelaciones interpuestas durante estos años fueron desestimadas por distintos tribunales. Quien fue conocida como la asesina de la valija, sigue detenida.