De promesa a verdugo: ganó un concurso de habilidades con Manchester United cuando era niño y anotó el gol para sacarles el invicto

William Osula marcó el gol decisivo para Newcastle y terminó con el invicto del Manchester United (Reuters/Lee Smith)

William Osula marcó el agónico 2-1 para el Newcastle frente al Manchester United y, poco después, se viralizó una imagen antigua en la que, siendo un niño, posaba en el césped de Old Trafford junto a las leyendas del club, Bryan Robson y Gary Pallister. Esa fotografía corresponde a 2014, cuando asistió a la final mundial de habilidades de las escuelas de fútbol del club y recibió un escudo conmemorativo de manos de Robson y Pallister.

En aquel entonces, Michael Carrick ejercía influencia en el vestuario y numerosos cazatalentos seguían de cerca a jóvenes promesas como Osula.

Más de una década después, el danés fue clave en la victoria de Newcastle sobre el Manchester United, logro que puso término a la racha invicta de Carrick como entrenador interino.

El vínculo de Osula con el Manchester United

En noviembre del 2014, William Osula participó en la final de habilidades organizada por el Manchester United y recibió un escudo conmemorativo de manos de Bryan Robson y Gary Pallister. Aunque su destreza fue observada por los técnicos del club inglés, Osula no firmó contrato y continuó su formación en Dinamarca. Este hecho, capturado en una imagen, fue rescatado por aficionados tras el triunfo del Newcastle y difundido en redes sociales para remarcar el cruce de destinos.

Una publicación viral ironizó: “¡William Osula ha vuelto para darles caza!”, mientras los seguidores de los Magpies celebraban la victoria ante los Red Devils, según consignó Goal.

Una foto viral de William Osula junto a leyendas del Manchester United recordó su paso por la final mundial de habilidades en 2014 (X/Manchester United)

En el último partido, Osula ingresó desde el banco de suplentes y, en solo cinco minutos, impactó en el resultado para el Newcastle. Con el encuentro igualado y su equipo en inferioridad numérica por la expulsión de Jacob Ramsey, el delantero danés de 22 años recibió un pase sobre la banda derecha y, tras eludir la marca, recortó hacia adentro y definió con precisión ante Senne Lammens. Ese gol selló el 2-1 final, provocando la celebración en St James’ Park y acabando con la racha invicta del United de Carrick.

A pesar del temprano interés, el club inglés no avanzó en la incorporación de Osula, y el futbolista siguió su proceso formativo en Dinamarca hasta 2018. Ese año se mudó a Inglaterra para integrarse a las divisiones juveniles del Sheffield United, donde completó su desarrollo y fue considerado entre los jóvenes talentos del fútbol británico.

El salto de Osula a la Premier League

La llegada de Osula a la Premier League no fue inmediata. Tras sus temporadas en el Sheffield United, el Newcastle acordó su traspaso en el verano de 2024 por la suma de USD 13 millones. En St James’ Park, debió competir por un sitio en un plantel robusto, compartiendo vestuario con figuras como Alexander Isak y Nick Woltemade. Su aporte fue suficiente para que el entrenador Eddie Howe decidiera incluirlo regularmente en la plantilla.

El duelo frente al Manchester United significó una prueba exigente para Osula. Ingresó en el minuto 85, cuando el Newcastle jugaba con diez futbolistas y el empate parecía el desenlace más probable. “Ha sido la mejor sensación de mi vida. Estaba muy feliz por ello. Cuando entré en el campo, solo recé para marcar y hacer algo importante, y gracias a Dios eso es lo que pasó”, explicó el danés en el postpartido a TNT Sports. A su vez, remarcó que había practicado la jugada el día anterior, cortando y rematando, lo que le permitió concretar el gol de la victoria.

El delantero danés anotó el 2-1 a cinco minutos de su ingreso y desató la locura en St. James' Park (Reuters/Lee Smith)

El impacto del gol en la carrera de Osula

La victoria dejó al Newcastle en la posición 12 de la Premier League, a 5 puntos del séptimo puesto, que ocupaba en ese momento el Brentford. Si bien el club todavía no se instaló en la mitad superior de la clasificación, el tanto de Osula elevó las expectativas del plantel de cara a los próximos retos: el cruce de quinta ronda de la FA Cup ante el Manchester City y la ida de los octavos de final de la Champions League frente al Barcelona.

Eddie Howe valoró la respuesta del equipo tras jugar gran parte del encuentro en inferioridad numérica y resaltó el aporte de Osula en circunstancias de presión: “Empezamos muy bien el partido y luego, por supuesto, nos sacaron una tarjeta roja. Habría sido fácil para los chicos compadecerse de sí mismos, pero todos creyeron que podíamos ganar el partido. Ha sido un final brillante. Espero que ese gol se repita muchas veces porque todos nos lo merecíamos”, afirmó el DT de las Urracas en declaraciones recogidas por Goal.

Osula, por su parte, reconoció que este gol fue, hasta la fecha, el momento más relevante de su reciente carrera profesional.